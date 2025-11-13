בנו של רונאלדיניו מתקשה לבנות לעצמו קריירה

לעיתים קרובות כמעט בלתי אפשרי להתייחס לילדיהם של כדורגלנים מבלי להביט על האבות. פאולו מלדיני, זינדין זידאן וכריסטיאנו רונאלדו… אלו רק חלק מהשמות שעולים לראש כשמדברים על הנושא הזה. הרשימה ארוכה, אבל כובד ההשוואות בדרך כלל גדול יותר. משקל שאחת לכמה פעמים מאפיל על קריירות מבטיחות ועל פרויקטים מעוררי התרגשות.

ז’ואאו מנדש הוא אחד מאותם שחקנים המנסים לפלס לעצמם מקום בעולם הכדורגל, בנפרד מהאב. הברזילאי, בנו של רונאלדיניו, משחק כיום באנגליה וממתין להזדמנות גדולה ברמה הגבוהה ביותר. בגיל 20 בלבד, הקריירה שלו הייתה רכבת הרים מהיום הראשון. כרגע הוא בהאל סיטי, פותח את הפרויקט האנגלי השני שלו.

“אני לא מרגיש שום לחץ. תמיד היה לי ברור שאני זה אני והוא זה הוא. זה טבעי שרואים בי את הבן שלו, אבל זה לא משפיע על הדרך שבה אני משחק. זה בכלל לא מפריע לי”, אמר ב-’BBC’. ב’אס’ לא התרשמו ובכתבה עליו נכתב: “מתרחק מתדמיתו של אביו ומתקשה לבנות לעצמו קריירה”.

ז'ואאו מנדש (IMAGO)

הוא התחיל את הקריירה שלו בברזיל, לבוש במדי קרוזיירו, המועדון שהוציא כוכבים כמו רונאלדו, ולאחר זמן קצר ארז את חפציו כדי ללכת בעקבות אביו ולחתום בברצלונה. בתקופתו בבירת קטלוניה שיחק בקבוצות הנוער של המועדון.

“כל המשפחה שלי תמיד אומרת לי שאני לא צריך להקשיב לכל הרעש הזה. אני צריך להיות שמח כשאני משחק כדורגל”, סיפר לכלי תקשורת אנגלי. התקופה שלו בלה מאסיה רק הגבירה את ההשוואות, שעלולות להביא יותר כאבי ראש מאשר הצלחה. למרות ה"עזרה" ששם משפחה מפורסם עשוי לספק בתחילת הדרך, הדברים יכולים להשתנות לחלוטין ככל שהשחקן מתבגר.

ז'ואאו מנדש (IMAGO)

עם ציפיות גבוהות, החוויה הראשונה של ז'ואאו מנדש באנגליה כמעט שלא הצליחה בקבוצה עד גיל 21 של ברנלי. לאחר מכן, כשהיה ללא קבוצה, האל סיטי החליטה להמר עליו ולראות בו הזדמנות חדשה להחיות קריירה שעדיין לפניה עוד צעדים רבים, גם אם תמיד יישא את התווית "הבן של רונאלדיניו".

“אני עובד קשה כדי להרוויח מקום. המטרה העיקרית שלי היא להגיע לקבוצה הראשונה… המאמנים עוזרים לי מאוד”. ללא עתיד מובטח ועם חוזה לשנה אחת שחתם בספטמבר, מזל הגיע לחייו והעניק לו הזדמנות לנסות ולהחיות את הקריירה במדינה שבה אביו מעולם לא דרך.