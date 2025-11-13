מאיר הדדי הורחק עד ינואר, רמת השרון נקנסה

הפועל ניר רמת השרון יצאה מבית הדין המשמעתי של ההתאחדות לכדורגל עם חבר הנהלה מורחק עד 2026 וקנס כספי לא נעים, זאת לאחר שבשלישי האחרון פורסם ב-ONE כי מאמן הקבוצה, רונן וינשטיין, הורחק לשני משחקים, בפועל, נוכח דבריו לשופט המשחק, בהרחקה אוטומטית מטעם אותו בית דין משמעתי.

אף נציג מטעמה של הפועל ניר רמת השרון לא הופיע בפני הדיינית, עו"ד וופא זועבי-פאהום, אלא הועבר אליה מכתב הגנה עם מספר צילומי וידאו הממחישים, לטענתם, כי מה שציין השופט בדו"ח שלו רחוק שנות-אור ממה שארע בפועל, בשטח. על סמך מה שהועבר לדיינית, ובהתאם לדו"ח השופט, החליטה וופא כי מאיר הדדי והפועל ניר רמת השרון אשמים.

המועדון, הפועל ניר רמת השרון, יצא אשם בגין "אי מתן הגנה לשופט המשחק", "התנהגות בלתי הולמת" ו"קריאות גזעניות ו/או פוגעניות". על כן, קנסה עו"ד זועבי-פאהום את המועדון בסכום כולל של 3,000 שקלים. מאיר הדדי, בעל תפקיד במועדון, יצא אשם בגין "העלבת שופט המשחק" ו"התבטאות גזענית ו/או פוגענית". הורחק עד ל-13/01/2026 ונקנס אף הוא ב-3,000 שקלים.

מתוך דו"ח השופט: "תקרית; 1. מאמן הפועל רמת השרון, מר רונן ויינשטיין הורחק בדקה ה-37, לאחר שרץ אליי, תוך תנועות ידיים מזלזלות וצעקות: ״אין לך מושג״, ״הרסת את המשחק, תתבייש״ 2. בעת הירידה למחצית, במסדרון שמחוץ לחדר השופטים, ניגשו אליי מספר אנשי הנהלה של הפועל רמת השרון, ביניהם מר מאיר הדדי, חבר הנהלה בהפועל רמה״ש, שאיננו רשום בטופס המשחק".

"תוך שהם צועקים לעברי ומקללים אותי ״הו%ו, א%ס, חתיכת %ין, אשכנזי מ%ריח. אדאג שלא תתקדם לשום מקום״. לא היו במסדרון או בסביבתו סדרנים או מאבטחים. אנשי ההנהלה התקרבו אליי ויכלו לפגוע בי פיזית לולא הייתי נכנס לחדר השופטים ונועל אותו. האירוע נמשך גם בעלייה למחצית השנייה ובסיום המשחק, כאשר אותם גורמי הנהלה חיכו ליציאתי והמשיכו לקלל אותי ואת עוזריי, כאשר אין אף מאבטח או סדרן במרחב".