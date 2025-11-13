יום חמישי, 13.11.2025 שעה 12:59
כדורגל ישראלי  >> ליגה א'
ליגה א' 25-26
 ליגה א צפון 
194-168מכבי אחי נצרת1
156-138מכבי אתא ביאליק2
1512-178מ.ס. טירה3
157-118מכבי נווה שאנן4
148-128הפועל כרמיאל5
1412-138עירוני נשר6
139-128הפועל ב.א.גרבייה7
129-98בני מוסמוס8
116-87צעירי אום אל פאחם9
1013-88צעירי טמרה10
813-108מ.כ. צעירי טירה11
79-77הפועל טירת הכרמל12
714-88הפועל בית שאן13
611-78הפועל עראבה14
610-28הפועל מגדל-העמק15
312-68הפועל א.א. פאחם16
215-48מכבי נוג'ידאת17
 ליגה א דרום 
205-218מכבי קרית גת1
167-128מכבי קרית מלאכי2
159-148הפועל הרצליה3
137-128מ.כ. כפ"ס4
1310-148מכבי עירוני אשדוד5
1311-148מ.כ. ירושלים6
125-78הפועל אזור7
1210-108מ.ס. דימונה8
1111-128מכבי יבנה9
1015-98בית"ר יבנה10
813-128מ.כ. חולון ירמיהו 11
811-98בית"ר נורדיה ירושלים12
813-108שמשון תל אביב13
716-58הפועל ניר רמה"ש14
618-78הפועל מרמורק15

מאיר הדדי הורחק עד ינואר, רמת השרון נקנסה

הדיינית לא התרשמה ממה שהוצג בפנייה מטעם הפועל רמת השרון וקבעה כי חבר ההנהלה שלה והקבוצה ייענשו. דו"ח השופט, האישום וגובה הקנס בפנים

|
בן רייכרט, מאיר הדדי בעלי רמה״ש ושלומי עסיס מנהל הקבוצה (פרטי)
בן רייכרט, מאיר הדדי בעלי רמה״ש ושלומי עסיס מנהל הקבוצה (פרטי)

הפועל ניר רמת השרון יצאה מבית הדין המשמעתי של ההתאחדות לכדורגל עם חבר הנהלה מורחק עד 2026 וקנס כספי לא נעים, זאת לאחר שבשלישי האחרון פורסם ב-ONE כי מאמן הקבוצה, רונן וינשטיין, הורחק לשני משחקים, בפועל, נוכח דבריו לשופט המשחק, בהרחקה אוטומטית מטעם אותו בית דין משמעתי.

אף נציג מטעמה של הפועל ניר רמת השרון לא הופיע בפני הדיינית, עו"ד וופא זועבי-פאהום, אלא הועבר אליה מכתב הגנה עם מספר צילומי וידאו הממחישים, לטענתם, כי מה שציין השופט בדו"ח שלו רחוק שנות-אור ממה שארע בפועל, בשטח. על סמך מה שהועבר לדיינית, ובהתאם לדו"ח השופט, החליטה וופא כי מאיר הדדי והפועל ניר רמת השרון אשמים.

המועדון, הפועל ניר רמת השרון, יצא אשם בגין "אי מתן הגנה לשופט המשחק", "התנהגות בלתי הולמת" ו"קריאות גזעניות ו/או פוגעניות". על כן, קנסה עו"ד זועבי-פאהום את המועדון בסכום כולל של 3,000 שקלים. מאיר הדדי, בעל תפקיד במועדון, יצא אשם בגין "העלבת שופט המשחק" ו"התבטאות גזענית ו/או פוגענית". הורחק עד ל-13/01/2026 ונקנס אף הוא ב-3,000 שקלים.

מתוך דו"ח השופט: "תקרית; 1. מאמן הפועל רמת השרון, מר רונן ויינשטיין הורחק בדקה ה-37, לאחר שרץ אליי, תוך תנועות ידיים מזלזלות וצעקות: ״אין לך מושג״, ״הרסת את המשחק, תתבייש״ 2. בעת הירידה למחצית, במסדרון שמחוץ לחדר השופטים, ניגשו אליי מספר אנשי הנהלה של הפועל רמת השרון, ביניהם מר מאיר הדדי, חבר הנהלה בהפועל רמה״ש, שאיננו רשום בטופס המשחק".

"תוך שהם צועקים לעברי ומקללים אותי ״הו%ו, א%ס, חתיכת %ין, אשכנזי מ%ריח. אדאג שלא תתקדם לשום מקום״. לא היו במסדרון או בסביבתו סדרנים או מאבטחים. אנשי ההנהלה התקרבו אליי ויכלו לפגוע בי פיזית לולא הייתי נכנס לחדר השופטים ונועל אותו. האירוע נמשך גם בעלייה למחצית השנייה ובסיום המשחק, כאשר אותם גורמי הנהלה חיכו ליציאתי והמשיכו לקלל אותי ואת עוזריי, כאשר אין אף מאבטח או סדרן במרחב".

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןגארבג': החוליגן שהרגיע את אוהדי בית"ר ים
גארבג': החוליגן שהטריף את אוהדי בית"ר יםנגןקונדה והשאר: נבחרת צרפת מגיעה בסטייל
קונדה והשאר: נבחרת צרפת מגיעה בסטיילנגןמרגש: יעקב בוזגלו לא ציפה להפתעה הזאת
מרגש: יעקב בוזגלו לא ציפה להפתעה הזאתנגןלאמין ימאל באתגר מול החבר הכי טוב שלו
לאמין ימאל באתגר מול החבר הכי טוב שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */