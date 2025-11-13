נפרדו כידידות: 0:0 מאכזב לישראל מול ליטא

השחקן המצטיין
תומאס קלינאוסקס, ציון: 7
איים פעמים רבות על השער של גלזר ואף היה כתוב לשער היתרון יותר מכולם
השחקן המאכזב
אוסקר גלוך, ציון: 4
כמעט כמו כל שחקני הנבחרת, לא בא לידי ביטוי
אחרי התבוסות לנבחרות איטליה ונורבגיה בחודש הקודם, שקבעו כי באופן סופי נבחרת ישראל לא תעפיל גם למונדיאל הקרוב, הערב (חמישי) הבחורים של רן בן שמעון פגשו בקובנה את ליטא למשחק ידידות, כאשר בתום 90 דקות יצאו עם עוד תוצאה מאכזבת, בדמות 0:0 מול הנבחרת המקומית.
הנבחרת הישראלית אמנם הפגינה דומיננטיות לאורך המשחק ושלטה בכדור ברוב חלקיו, אך מי שרשמה את ההזדמנויות הממשיות לשער הייתה דווקא הנבחרת המקומית, שסיכנה את השער של עומרי גלזר פעמים רבות.
בחצי השני של המשחק הזדמנויות של דור תורג’מן, דור פרץ, וגבי קניקובסקי, לא הצליחו למצוא את הרשת ולבסוף שתי הנבחרות נפרדו ב-0:0 די חלש, ממנו הבחורים של רן בן שמעון יכולים לצאת די מאוכזבים.
הבחורים בכחול לבן קיוו לצבור מומנטום וביטחון לקראת המשחק האחרון בקמפיין מוקדמות המונדיאל מול מולדובה ביום ראשון הקרוב (21:45), אך כעת יצטרכו לצאת למשחק ה’ביתי’ בדברצן כשהם אחרי תוצאה אותה כנראה ירצו לשכוח.
מחצית שניה
-
'90+4
- שריקת הסיום בקובנה! 0:0 חלש ומאכזב לנבחרת ישראל מול ליטא
-
'83
- רוי רביבו פינה את מקומו לדני גרופר
-
'81
- גינייטס שיגר בעיטה חופשית אדירה לכיוון החיבור הרחוק, גלזר הגיב טוב והדף לקרן
-
'78
- דור תורג'מן יצא, עידן טוקלומטי נכנס
-
'78
- אמיר גנאח עלה במקומו של אוסקר גלוך
-
'78
- חילוף משולש של רן בן שמעון: אלי דסה נכנס במקום גיא מזרחי
-
'77
- אליאל ודור פרץ בדאבל פס נהדר שהסתיים עם בעיטה של האחרון מתוך הרחבה, אל מחוץ למסגרת
-
'74
- תורג'מן שיגר בעיטה מצוינת מהאוויר מחוץ לרחבה, אך לצערו פספס את המסגרת במעט
-
'71
- גבי קניקובסקי ניצל טעות בהגנה הליטאית כדי להשתלט על כדור בתוך הרחבה, אך שחרר כדור למרכז השער, אותו ברטקוס הדף
-
'65
- דור פרץ נכנס במקום דן ביטון
-
'65
- חילוף כפול בנבחרת ישראל: ירדן שועה פינה את מקומו לסתיו טוריאל
-
'64
- קלינאוסקס חדר לרחבה פעם נוספת, אך שחרר כדור גבוה מחוץ למסגרת
-
'55
- גם דור תורג'מן ראה את הכרטיס הצהוב
-
'51
- גיא מזרחי הגביה כדור מצוין לרחבה, תורג'מן לא פגש אותו טוב ושחרר נגיחה רעה החוצה
-
'50
- תומאס קלינאוסקס פרץ מהאמצע ושחרר בעיטה מרחוק, אך שלח את הכדור גבוה מעל למשקוף
-
'46
- ברטקוס החליף את שוודקאוסקס בין הקורות
-
'46
- חילוף כפול בליטא עם פתיחת המחצית: גרטס סירגדס פינה את מקומו למודסטס וורוביובס
מחצית ראשונה
-
'35
- גם אליאל פרץ נכנס לפנקס של אדגרס מלצ'בס
-
'29
- דור תורג'מן ניסה את מזלו מחוץ לרחבה, אך שחרר כדור גבוה מעל למסגרת
-
'26
- כניסה מסוכנת של ירדן שועה זיכתה אותו בכרטיס הצהוב הראשון של הערב
-
'24
- גבידאס גינייטס הגיע להזדמנות מצוינת בתוך הרחבה אחרי מתפרצת ליטאית, אך שחרר כדור לא מדויק החוצה
-
'20
- עשרים דקות מהפתיחה, הבחורים של רן בן שמעון שולטים בהתמודדות אך מתקשים לסכן את השער הליטאי
-
'11
- הזדמנות מצוינת לנבחרת הליטאית הסתיימה עם איבוד כדור בתוך הרחבה של עומרי גלזר