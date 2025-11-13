נפרדו כידידות: 0:0 מאכזב לישראל מול ליטא

דעת המבקר

השחקן המצטיין תומאס קלינאוסקס, ציון: 7

השחקן המצטיין תומאס קלינאוסקס, ציון: 7

איים פעמים רבות על השער של גלזר ואף היה כתוב לשער היתרון יותר מכולם

השחקן המאכזב אוסקר גלוך, ציון: 4

כמעט כמו כל שחקני הנבחרת, לא בא לידי ביטוי

הרכבים וציונים

אחרי התבוסות לנבחרות איטליה ונורבגיה בחודש הקודם, שקבעו כי באופן סופי נבחרת ישראל לא תעפיל גם למונדיאל הקרוב, הערב (חמישי) הבחורים של רן בן שמעון פגשו בקובנה את ליטא למשחק ידידות, כאשר בתום 90 דקות יצאו עם עוד תוצאה מאכזבת, בדמות 0:0 מול הנבחרת המקומית.

הנבחרת הישראלית אמנם הפגינה דומיננטיות לאורך המשחק ושלטה בכדור ברוב חלקיו, אך מי שרשמה את ההזדמנויות הממשיות לשער הייתה דווקא הנבחרת המקומית, שסיכנה את השער של עומרי גלזר פעמים רבות.

בחצי השני של המשחק הזדמנויות של דור תורג’מן, דור פרץ, וגבי קניקובסקי, לא הצליחו למצוא את הרשת ולבסוף שתי הנבחרות נפרדו ב-0:0 די חלש, ממנו הבחורים של רן בן שמעון יכולים לצאת די מאוכזבים.

הבחורים בכחול לבן קיוו לצבור מומנטום וביטחון לקראת המשחק האחרון בקמפיין מוקדמות המונדיאל מול מולדובה ביום ראשון הקרוב (21:45), אך כעת יצטרכו לצאת למשחק ה’ביתי’ בדברצן כשהם אחרי תוצאה אותה כנראה ירצו לשכוח.