יום חמישי, 13.11.2025 שעה 21:15

אוסקר גלוך (ראובן שוורץ)

נפרדו כידידות: 0:0 מאכזב לישראל מול ליטא

אחרי ההפסדים לאיטליה ונורבגיה, הבחורים של רן בן שמעון סיפקו משחק חלש בקובנה, רגע לפני המשחק האחרון בקמפיין מוקדמות המונדיאל מול מולדובה

מערכת ONE | 13/11/2025 19:00
יום חמישי, 13/11/2025, 19:00אצטדיון דאריוס אייר גירנוידידות - אירופה
ישראל
הסתיים
0 0
שופט: אדגרס מלצ'בס (ציון: 6)
ליטא
דעת המבקר
השחקן המצטיין
תומאס קלינאוסקס, ציון: 7
איים פעמים רבות על השער של גלזר ואף היה כתוב לשער היתרון יותר מכולם
השחקן המאכזב
אוסקר גלוך, ציון: 4
כמעט כמו כל שחקני הנבחרת, לא בא לידי ביטוי
הרכבים וציונים
 
 

אחרי התבוסות לנבחרות איטליה ונורבגיה בחודש הקודם, שקבעו כי באופן סופי נבחרת ישראל לא תעפיל גם למונדיאל הקרוב, הערב (חמישי) הבחורים של רן בן שמעון פגשו בקובנה את ליטא למשחק ידידות, כאשר בתום 90 דקות יצאו עם עוד תוצאה מאכזבת, בדמות 0:0 מול הנבחרת המקומית.

הנבחרת הישראלית אמנם הפגינה דומיננטיות לאורך המשחק ושלטה בכדור ברוב חלקיו, אך מי שרשמה את ההזדמנויות הממשיות לשער הייתה דווקא הנבחרת המקומית, שסיכנה את השער של עומרי גלזר פעמים רבות.

בחצי השני של המשחק הזדמנויות של דור תורג’מן, דור פרץ, וגבי קניקובסקי, לא הצליחו למצוא את הרשת ולבסוף שתי הנבחרות נפרדו ב-0:0 די חלש, ממנו הבחורים של רן בן שמעון יכולים לצאת די מאוכזבים.

הבחורים בכחול לבן קיוו לצבור מומנטום וביטחון לקראת המשחק האחרון בקמפיין מוקדמות המונדיאל מול מולדובה ביום ראשון הקרוב (21:45), אך כעת יצטרכו לצאת למשחק ה’ביתי’ בדברצן כשהם אחרי תוצאה אותה כנראה ירצו לשכוח.

מחצית שניה
  • '90+4
  • החלטת שופט
  • שריקת הסיום בקובנה! 0:0 חלש ומאכזב לנבחרת ישראל מול ליטא
  • '83
  • חילוף
  • רוי רביבו פינה את מקומו לדני גרופר
  • '81
  • החמצה
  • גינייטס שיגר בעיטה חופשית אדירה לכיוון החיבור הרחוק, גלזר הגיב טוב והדף לקרן
  • '78
  • חילוף
  • דור תורג'מן יצא, עידן טוקלומטי נכנס
  • '78
  • חילוף
  • אמיר גנאח עלה במקומו של אוסקר גלוך
  • '78
  • חילוף
  • חילוף משולש של רן בן שמעון: אלי דסה נכנס במקום גיא מזרחי
  • '77
  • החמצה
  • אליאל ודור פרץ בדאבל פס נהדר שהסתיים עם בעיטה של האחרון מתוך הרחבה, אל מחוץ למסגרת
  • '74
  • החמצה
  • תורג'מן שיגר בעיטה מצוינת מהאוויר מחוץ לרחבה, אך לצערו פספס את המסגרת במעט
  • '71
  • החמצה
  • גבי קניקובסקי ניצל טעות בהגנה הליטאית כדי להשתלט על כדור בתוך הרחבה, אך שחרר כדור למרכז השער, אותו ברטקוס הדף
  • '65
  • חילוף
  • דור פרץ נכנס במקום דן ביטון
  • '65
  • חילוף
  • חילוף כפול בנבחרת ישראל: ירדן שועה פינה את מקומו לסתיו טוריאל
  • '64
  • החמצה
  • קלינאוסקס חדר לרחבה פעם נוספת, אך שחרר כדור גבוה מחוץ למסגרת
  • '55
  • כרטיס צהוב
  • גם דור תורג'מן ראה את הכרטיס הצהוב
  • '51
  • החמצה
  • גיא מזרחי הגביה כדור מצוין לרחבה, תורג'מן לא פגש אותו טוב ושחרר נגיחה רעה החוצה
  • '50
  • החמצה
  • תומאס קלינאוסקס פרץ מהאמצע ושחרר בעיטה מרחוק, אך שלח את הכדור גבוה מעל למשקוף
  • '46
  • חילוף
  • ברטקוס החליף את שוודקאוסקס בין הקורות
  • '46
  • חילוף
  • חילוף כפול בליטא עם פתיחת המחצית: גרטס סירגדס פינה את מקומו למודסטס וורוביובס
מחצית ראשונה
  • '35
  • כרטיס צהוב
  • גם אליאל פרץ נכנס לפנקס של אדגרס מלצ'בס
  • '29
  • החמצה
  • דור תורג'מן ניסה את מזלו מחוץ לרחבה, אך שחרר כדור גבוה מעל למסגרת
  • '26
  • כרטיס צהוב
  • כניסה מסוכנת של ירדן שועה זיכתה אותו בכרטיס הצהוב הראשון של הערב
  • '24
  • החמצה
  • גבידאס גינייטס הגיע להזדמנות מצוינת בתוך הרחבה אחרי מתפרצת ליטאית, אך שחרר כדור לא מדויק החוצה
  • '20
  • אחר
  • עשרים דקות מהפתיחה, הבחורים של רן בן שמעון שולטים בהתמודדות אך מתקשים לסכן את השער הליטאי
  • '11
  • החמצה
  • הזדמנות מצוינת לנבחרת הליטאית הסתיימה עם איבוד כדור בתוך הרחבה של עומרי גלזר
הוספת תגובה
טוען תגובות...
