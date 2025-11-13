מכבי תל אביב העפילה לסיבוב הבא בגביע אירופה

אלופת המדינה ומחזיקת הגביע בכדורעף, מכבי יעדים תל אביב, התייצבה למשחק השני נגד פאמסה טרואל הספרדית, 24 שעות לאחר שניצחה 1:3 במשחק הראשון, בידיעה שניצחון במשחק הגומלין בשתי מערכות יספיק לה לעלות לשלב הבא, אבל זה לא הלך בקלות.

מכבי יעדים תל אביב ניצחה במערכה הראשונה, הפסידה בשתי המערכות הבאות, זכתה במערכה הרביעית 27:29, שהבטיחה את הכרטיס לשלב הבא. המשחק המשיך למערכה חמישית, חסרת משמעות, לפרוטקול בלבד, מערכה בה ניצחו הספרדים 10:15 ובמשחק כולו 2:3.

הצהובים עלו למשחק עם הרכב זהה להרכב שפתח במשחק הראשון: גנדי סוקולוב, יואב ססלר, סלבה בצ'קלה, עילי חבר, ג'ורדן ביסט, סלבדור הידאלגו והליברו אומרי רויטמן. גם המשחק השני התקיים במגרש בטרואל ללא נוכחות קהל בעקבות החלטת הממשלה הספרדית.

שחקני מכבי יעדים תל אביב חוגגים (רונית ורדי) (באדיבות המועדון)

המשחק נפתח בשוויון 4:4 והספרדים לקחו את היתרון ל-4:7 בהובלת אירצ'ה קאמאצ'ו, הקבלן של הספרדים. חבר, ססלר וסוקולוב הראו יכולת טובה ושמרו את מכבי קרובה, אבל הספרדים נשארו ביתרון 13:15 וגל גלילי היה הראשון לקחת פסק זמן. הספרדים שלטו בקצב המשחק, אבל ססלר וביסט העבירו את המומנטום למכבי שהובילה 19:20. לקראת סיום המערכה קודי קסל גם נכנס למגרש, הספרדים נשארו צמודים אבל ביצעו יותר טעויות ויחד עם משחק טוב של הצהובים בחסימה מכבי ניצחה את המערכה 23:25.

הספרדים פתחו חזק את המערכה השנייה, מכבי מיהרה לקחת פסק זמן, אבל הספרדים שמרו על היתרון בדרך ל-4:10. קודי קסל נכנס לעניינים יחד עם הידאלגו, אבל היתרון נשאר אצל הספרדים - 10:15. מכבי נשארה קרובה עם בצ'קלה, אבל היתרון נשאר ספרדי 17:20. מכבי לא וויתרה והמשיכה להילחם עד לשוויון 24:24, אבל הספרדים ניצחו את המערכה השנייה 25:27.

שחקני מכבי יעדים תל אביב מחייכים (רונית ורדי) (באדיבות המועדון)

המערכה השלישית התחילה במומנטום לצהובים עם 1:5, אבל הספרדים חזרו ל-7:7. המערכה הייתה צמודה והיתרון עבר מצד לצד, עד שקסל והידאלגו נתנו יתרון 14:15 למכבי. המומנטום עבר לספרדים שהובילו 17:20 וגלילי לקח פסק זמן, אבל המומנטום נשאר של הספרדים שניצחו 23:25 את המערכה השלישית.

גם במערכה הרביעית הקבוצות היו צמודות והנקודות עברו מצד לצד עד לשוויון 8:8. קסל ובצ'קלה היו הבולטים במכבי, אבל הספרדים עלו ליתרון 8:10. הידאלגו הראה יכולת טובה והחזיר את מכבי ליתרון 14:15, הידאלגו המשיך להראות עליונות ולסחוף את מכבי אבל הספרדים חזרו עד לשוויון 24:24 ומכאן התפתחה דרמה כששתי הקבוצות מסרבות להיכנע, אבל בצ'קלה והידאלגו היו שם להוביל את מכבי עד ל-27:29 דרמטי בסיום המערכה שבישר 2:2 והבטיח לצהובים את הכרטיס לשלב הבא.

שחקני מכבי יעדים תל אביב בטירוף (רונית ורדי) (באדיבות המועדון)

ביסט הוביל את הצהובים עם 24 נקודות, הידאלגו ביכולת מרשימה מאד הוסיף 20 נקודות, קסל סיים עם 15 נקודות, בצ'קלה 9, חבר 7, סוקולוב 5, ססלר, אשכנזי ומאירי עם נקודה אחת כל אחד. בעוד כשבועיים תדע מכבי יעדים תל אביב מי תהיה יריבתה בשלב המשחקים הבא של 32 הגדולות במפעל זה.