רונאלדו לעיתונאים: אתם רואים יותר מדי סרטים

כריסטיאנו רונאלדו התייצב למסיבת העיתונאים לקראת המשחק הקריטי של פורטוגל מול אירלנד, ועסק בכל הסוגיות הבוערות סביב הנבחרת: החל מהמאבק על הכרטיס למונדיאל, דרך מעמדו בהרכב ועד הביקורת מצד מאמן היריבה. הקפטן דיבר בפתיחות על האחריות, הלחץ, התפקיד שלו בתוך הסגל ועל מה שמצפה לפורטוגל במשחק שעשוי להבטיח להם את המקום בטורניר.

האם אתה מאמין שפורטוגל תבטיח כאן עלייה למונדיאל?

”אני מקווה שכן. אנחנו יודעים שזה לא משחק מכריע, אבל זה מרגיש כמו אחד כזה. מה שחשוב להבין הוא שאם ננצח, אנחנו עולים. הנבחרת במצב טוב, אנחנו יודעים שזה יהיה משחק מסובך, משחק קשה מול נבחרת מאוד פיזית, שתשחק כמעט באותו האופן ששיחקה בליסבון. אבל אנחנו יודעים שזו הזדמנות ייחודית ונגיע מוכנים".

עם רוברטו מרטינס כמאמן, כבשת 25 שערים ב־28 משחקים, בהתחשב במעמדך ובביצועים הללו, האם אתה יכול להגיע למונדיאל כשחקן הרכב בלתי מעורער?

"אף אחד לא בלתי מעורער בנבחרת. אני חושב שכל שחקן משחק בהתאם לרגע שבו הוא נמצא, למצב שבו הוא נמצא. אני אחד מהם. אני מנסה להחזיר משהו כשאני פותח בהרכב. לא רק דרך שערים, אלא בהכל. אני מנסה להיות נכס לנבחרת, וזה מאוד חשוב. לא רק במגרש, גם מחוצה לו. בשבילי זו הזדמנות על הדשא. והמספרים האלה מדברים בעד עצמם. אני מאוד שמח, בתקופה טובה בעידן מרטינס ואני רוצה להמשיך כך כי אני מרגיש טוב. עכשיו אנחנו יכולים לסגור את ההעפלה ואנחנו מאוד שמחים מזה".

כריסטיאנו רונאלדו (IMAGO)

איתך, פורטוגל זכתה ביורו, פעמיים בליגות האומות, ועשויה לזכות במונדיאל. מה אם השער הקריירה ה־1,000 שלך יגיע בגמר המונדיאל?

"אתם רואים יותר מדי סרטים (צוחק), זה יהיה מושלם מדי. נחזור למציאות, כל הנתונים האלה משמחים אותי. נבחרת אף פעם לא תלויה בשחקן אחד, אבל אני אוהב להיות זה שעושה את ההבדל עם שערים. תמיד טוב לכבוש, זו העמדה שלי. אני רוצה לשחק במונדיאל הבא, אחרת לא הייתי כאן, אבל נלך צעד צעד. אם זה יקרה, זה יהיה סימן טוב, הייתי מסיים את הקריירה בטעם מתוק".

מאמן אירלנד אמר שפורטוגל שיחקה הרבה בשביל כריסטיאנו. מה דעתך על כך ומה אתה מצפה מהמשחק, שהוא קריטי עבורם?

"האצטדיון יקרא לעברי בוז, אני רגיל לזה, ואני בהחלט מצפה לכך. אולי זה יוריד את הלחץ משחקנים אחרים. הדבר שאני רוצה יותר מכל הוא ליהנות. זה לא משחק מכריע, אבל כמעט. אנחנו יודעים שניצחון מעלה אותנו. אנחנו רוצים לסגור את זה עכשיו. לגבי האמירה שלו, אני מסכים עד גבול מסוים. אם אני משחק, זה סימן שאני עושה את הדברים כמו שצריך".

שחקני פורטוגל חוגגים עם רונאלדו (IMAGO)

מכיוון שזה משחק קריטי עבור אירלנד, אתה מצפה ל'בלוק נמוך' או לגישה אחרת?

"זה יהיה בלוק נמוך. אני לא מאמין שהם ילחצו את פורטוגל גבוה. אני חושב שזה יהיה משחק דומה מאוד לזה שהיה באלוואלדה. הם יהיו יותר נלהבים, עם האוהדים שלהם. אבל אנחנו צריכים להיות מוכנים פיזית ומנטלית, כי אנחנו יודעים שזה יהיה קרב".

האם תשחק ביורו הבא?

"מה שחשוב עכשיו הוא להתרכז במשחק הזה. הנבחרת כאן כדי לשחק בטורניר גדול. זו עוד תחרות מאוד חשובה למדינה, לשחקנים, וגם לי. כל השאר לא רלוונטי כרגע. עכשיו זה הזמן ליהנות מהרגע".

האם קשה יותר להבקיע היום מאשר בעבר? ומה הרווחת ומה איבדת בקריירה שלך?

"להבקיע שערים זה הדבר הקשה ביותר בכדורגל. אני חושב שהייתי חכם והסתגלתי לכדורגל המודרני, פיזית ומנטלית, להקשרים שונים במועדונים, לנבחרת, לליגות שונות. אני חושב ששחקן באמת אינטליגנטי מסתגל לנסיבות של הכדורגל, וכך זה צריך להיות. אחשוב כך עד היום שאפרוש. חייבים להסתגל; הכדורגל לא אותו דבר כמו לפני חמש שנים. מה שמבדיל שחקנים גדולים הוא המוח שלהם, הראש".

"להבקיע שערים זה הדבר הכי קשה בכדורגל". שחקני פורטוגל חוגגים עם כריסטיאנו רונאלדו (IMAGO)

אתה מצפה ליותר שטחים והזדמנויות מאשר במשחק האחרון מול אירלנד?

"אני לא מצפה לזה. טקטית זה יהיה דומה. הם לא ילחצו הרבה, יחכו לנו, יגנו בצפיפות וישחקו במתפרצות. אבל אנחנו מוכנים. אנחנו יודעים שיהיה קשה כי הם מאוד חזקים פיזית. אבל אנחנו צריכים לשחק את המשחק שלנו ולנסות לנצח".

אתה משחק כבר ארבע שנים מול אירלנד, איך תתאר את האוהדים המקומיים?

"אני באמת אוהב את האוהדים כאן, הם מאוד תומכים בנבחרת שלהם, זה נהדר. תענוג עבורי לשחק כאן שוב. זה יהיה קשה, אני מקווה שהם לא ילחצו עליי יותר מדי, אני מבטיח שאנסה להיות בחור טוב. אבל אני בטוח שזה יהיה משחק קשוח".

מאמן אירלנד אמר שניסית להשפיע על השופט.

"באמת? אני חושב שהוא פשוט ניסה ללחוץ על השופט. הוא בהחלט חכם, הוא יודע מה לעשות, איפה ללחוץ. אני בתחום הזה כבר שנים רבות. הוא יודע איך להוריד לחץ מהשחקנים, זה משחק מכריע עבורם. אבל יהיו להם הזדמנויות, יש להם נבחרת טובה. אבל אני מאמין שפורטוגל תשחק טוב ותנצח".

ג'ון אושיי נמצא בצוות של נבחרת אירלנד. אתה מדבר איתו הרבה?

"אם אראה אותו, אדבר איתו. שיחקתי איתו שנים רבות, יש לנו קשר טוב. תמיד טוב לחזור לכאן. אני גם מכיר כמה אירים, הם תמיד נחמדים אליי, ואני מקווה שהם לא ישרקו לי בוז במהלך המשחק".

ג'ון אושיי (רויטרס)

אילו אתגרים לדעתך אירלנד תפגוש?

"הם ייתנו הכל, כמו שאנחנו. אנחנו יודעים שניצחון מעלה אותנו למונדיאל. הם צריכים ניצחון ועוד תוצאות, אבל יש להם סיכוי ואנחנו צריכים לכבד את זה. לשחק מחוץ לבית מול נבחרות זה תמיד קשה. אבל כל השחקנים שלנו מנוסים ואנחנו מוכנים".