"אחד ממשחקיו הטובים ביותר, בלתי ניתן לעצירה"

לילה מלא באקשן קיבלנו ב-NBA: מלבד ההצגה של דני אבדיה מול ניו אורלינס, עוד שחקן שהפציץ ונתן הצגת ענק הוא ניקולה יוקיץ’, שהוביל את קבוצתו, דנבר נאגטס, לניצחון 116:130 על לוס אנג’לס קליפרס.

יוקיץ’ נמצא בכושר לא נורמלי, הוא קלע 55 נקודות (פעם רביעית בקריירה עם 50+) ב-78% מהשדה (18 מ-23), השווה את השיא העונתי ב-NBA, הוסיף 12 ריבאונדים וסיפק שישה אסיסטים, כאשר הוא קלע יותר מכל החמישייה הפותחת של הקליפרס, שקלעו יחדיו “רק” 54 נקודות, כשג’יימס הארדן הוביל עם 23.

כאמור, זו הפעם הרביעית בקריירה שהוא קולע מעל 50 נקודות, אך לראשונה זה עוזר גם לקבוצתו לנצח, כשברחבי העולם התרשמו, כשבארצות הברית נכתב בין היתר: “יוקיץ’ היה כמעט מושלם, אחד ממשחקיו האישיים הטובים ביותר”.

קבע שיא חדש! יחד עם הגופיה של עמרי כספי

ביורוהופס רשמו: “תצוגה מבריקה שלו, ניצח כמעט לבדו את הקליפרס”, בתקשורת האמריקאית הוסיפו: “יוקיץ’ היה בלתי ניתן לעצירה, לקליפרס לא היו תשובות עבורו”. ב-’ESPN’ סיכמו: “לוס אנג’לס הייתה חסרת שליטה, יוקיץ’ השתלט וסחב את קבוצתו”.