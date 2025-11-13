"מבט של צלף": אבדיה עם הרצף הטוב בקריירה

פורטלנד יכולה לסמן וי גדול הלילה, והאחראי המרכזי הוא דני אבדיה שסיפק עוד הופעה אדירה בניצחון 117:125 על ניו אורלינס. אבדיה קלע 32 נקודות והמשיך את הכושר הנהדר שלו עם רצף חסר תקדים מבחינתו, חמישה משחקים רצופים עם 25 נקודות ומעלה. זהו הרצף הארוך ביותר בקריירה שלו, והארוך ביותר של שחקן פורטלנד מאז הרצף בן 19 המשחקים של דמיאן לילארד בעונת 2022/23.

בתקשורת האמריקאית שוב הרעיפו שבחים על הישראלי, הפעם במיוחד על עבודת הקליעה שלו מחוץ לקשת. “יש הרבה סיבות לשבח את דני אבדיה על תחילת העונה שלו. הלילה זה הזמן להדגיש את העבודה שלו ב’קאץ' אנד שוט’ מעבר לקשת. אבדיה קלע 4 מ־8 מהשלוש, רבים מהם מתוך מצב של קבלת כדור. בדרך כלל הוא מרגיש יותר בנוח כשהכדור בידיו. למרות שזה לא חריג לראות אותו זורק מיד אחרי תפיסה, מבט הצלף וחוסר ההיסוס שלו הם טוויסט מעניין במשחק שלו״.

האמריקאים ציינו גם כיצד ההופעה של אבדיה השפיעה על חברו לקבוצה: “אחרי שראינו את דני עושה את זה, גם שיידון שארפ התחיל לנסות. הוא סיים עם 2 מ־7 מהשלוש, אבל שחרור הכדור שלו היה מהיר ובטוח יותר ממה שראינו עד עכשיו. פורטלנד צריכה את זה מאוד. תאורטית, היכולת שלהם לחתוך לצבע עם כמה שחקנים אמורה להוביל לשלשות פנויות. במקום זה, לעיתים קרובות השחקנים פשוט לוקחים תורות בחדירות. אבדיה ושארפ שמקבלים כדור ולא רק יוצרים, יתקנו חלק מהבעיה״.

דני אבדיה (רויטרס)

לסיכום נכתב: “דני סיים את המשחק עם 32 נקודות ב־12 מ־18 מהשדה, שארפ עם 35 ב־13 מ־18. פורטלנד קלעה כקבוצה 13 מ־37 מהשלוש, 35.1%. זה היה מספיק התקפה כדי לנצח״.

בסיום, אבדיה עצמו הצטרף לראיון של שיידון שארפ והדגיש את חשיבות הניצחון: “היינו צריכים את הניצחון הזה כמו שאנחנו צריכים כל ניצחון. אנחנו מנצחים, נלחמים, היינו צריכים לסגור את המשחק מוקדם יותר, אבל ניצחון זה ניצחון״.