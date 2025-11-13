55 נקודות ליוקיץ', 46 לקרי, שיי ניצח את לוקה

לילה מלא באקשן קיבלנו ב-NBA: ניקולה יוקיץ’ נתן הצגת ענק בניצחון דנבר על לוס אנג’לס קליפרס, סטף קרי חזר לעצמו והתפוצץ בניצחון של גולדן סטייט על סן אנטוניו. הת’אנדר הביסו את הלייקרס, בוסטון דרסה את ממפיס, ניו יורק ספגה הפסד בכורה במדיסון סקוור גארדן, קליבלנד גברה על מיאמי בחוץ, דטרויט המשיכה את פתיחת העונה המצוינת ואטלנטה חגגה על סקרמנטו.

לוס אנג’לס קליפרס – דנבר 130:116

יוקיץ’ היה מעל כולם עם 55 נקודות באחוזים מצוינים (18 מ-23 מהשדה, 78.3%) עם 5 מ-6 לשלוש (83.3%), 12 ריבאונדים, שישה אסיסטים, חטיפה וחסימה ב-34 דקות. הקליפרס דווקא נראו לא רע וניצחו 24:33 ברבע השני, אבל התשובה של דנבר הגיעה עם 22:43 ב-12 הדקות שאחרי המחצית. ארון גורדון קלע 18 נקודות וג’מאל מארי סיים עם 15. מנגד, 23 נקודות לג’יימס הארדן, 22 לג’ורדן מילר ו-18 לאיביצה זובאץ.

סן אנטוניו - גולדן סטייט 125:120

קרי סיפק הצגה אדירה עם 46 נקודות, כולל 22 ברבע השלישי, והוביל את הווריורס למהפך וניצחון. ויקטור וומבניאמה רשם טריפל דאבל (31 נקודות, 14 ריבאונדים, 10 אסיסטים) יחד עם סטפון קאסל (23, 10 ו-10), כששניהם הפכו לצמד השחקנים הראשון בתולדות הספרס שמגיע לכך באותו משחק. למרות יתרון 16 נקודות של סן אנטוניו ברבע השני, קרי השתלט על העניינים והחזיר את גולדן סטייט למסלול הניצחונות.

סטף קרי בדרך לסל (רויטרס)

אוקלהומה סיטי – לוס אנג’לס לייקרס 92:121

הת’אנדר פירקו את לוקה דונצ’יץ’ וחבריו בלי רחמים במשחק שבו הובילו 38:70 במחצית. שיי גילג’ס אלכסנדר הוביל את האלופה עם 30 נקודות ותשעה אסיסטים, אייזאה ג’ו הוסיף 21 נקודות, אג’יי מיטשל 14, צ’ט הולמגרן ואייזאה הרטנשטיין 11 כל אחד, ואוסמן דנג ואלכס קארוסו 10 כל אחד. את הלייקרס נטולי לברון ג’יימס, הוביל כמובן דונצ’יץ’ עם 19 נקודות, דלטון קנקט קלע 16, ואוסטין ריבס ורוי האצ’ימורה 13 כל אחד.

אלכס קארוסו ושיי גילג'ס אלכסנדר (רויטרס)

בוסטון – ממפיס 95:131

הסלטיקס פשוט לא הותירו סיכוי לגריזליס, ששיחקו ללא ג’ה מוראנט הפצוע. פייטון פריצ’רד הוביל עם 24 נקודות ו-9 אסיסטים, ודריק ווייט הוסיף 20. בוסטון קלעה 21 שלשות ודרסה עם יתרון שיא של 38 נקודות. ממפיס שקיבלה 18 נקודות מג’ארן ג’קסון ג’וניור, קלעה רק ב-34% מהשדה וספגה הפסד שביעי בשמונה משחקים.

פייטון פריצ'רד (רויטרס)

ניו יורק – אורלנדו 124:107

המג’יק הרסו את המאזן הביתי המושלם של הניקס שירדו ל-7:1 בגארדן. אורלנדו שיחקה הגנה משובחת והורידה את המארחת ל-30% מחוץ לקשת. פרנץ ואגנר כיכב עם 28 נקודות, בעוד פאולו באנקרו נפצע במחצית. ג’יילן ברונסון סיים עם 31 נקודות אצל ניו יורק, אבל גם נקע את הקרסול בדקות הסיום.

ג'יילן ברונסון (רויטרס)

מיאמי – קליבלנד 130:116

ללא שלושת הכוכבים דריוס גרלאנד, דונובן מיטשל ו-אוואן מובלי, הקאבס הפתיעו עם קאמבק מרשים וניצחון בחוץ. ההיט הובילו ב-14 הפרש, אך קרסו ברבע הרביעי, כשקבוצתו של קני אטקינסון סגרה את המשחק בריצה של 18:31. ג’ארט אלן היה נהדר עם 30 נקודות ו-10 ריבאונדים, בעוד נורמן פאוול קלע 27 למיאמי.

ג'ארט אלן (רויטרס)

דטרויט – שיקגו 113:124

הפיסטונס (2:10) המשיכו את פתיחת העונה הנהדרת עם ניצחון שמיני ברציפות, הפעם למרות היעדרם של כל שחקני החמישייה הקבועה. פול ריד בלט עם 28 נקודות ו-13 ריבאונדים, ודאנקן רובינסון תרם 23. שיקגו שקיבלה 21 ממטאס בוזליס, רשמה הפסד רביעי ברציפות לאחר פתיחה של 1:6.

דאנקן רובינסון (רויטרס)

שארלוט – מילווקי 100:111

ללא יאניס אנטטוקומפו, ההורנטס שלטו בריבאונד (34:50), הובילו בשלב מוקדם, ניצחו 27:35 ברבע הראשון ושייטו בדרך לניצחון. מיילס ברידג’ס הוליך את המנצחים עם 20 נקודות וראיין קאלקברנר היה מושלם מהשדה (8 מ-8) עם 17 נקודות. ראיין רולינס הוביל את הבאקס עם 25 נקודות, מיילס טרנר הוסיף 21.

יוסטון – וושינגטון 112:135

הוויזארדס המשיכו להידרדר עם הפסד עשירי ברציפות. קווין דוראנט קלע 23 נקודות וריד שפרד הוסיף 21 מהספסל, בדרך לניצחון קל של הרוקטס. אלכס סאר קלע 25 עם 11 ריבאונדים לוושינגטון, אך ההגנה שוב נעלמה. יוסטון קלעה 81 נקודות רק במחצית הראשונה ושלטה לחלוטין בריבאונד.

קווין דוראנט (רויטרס)

דאלאס – פיניקס 123:114

המאבריקס ירדו למאזן 9:3 אחרי שדווין בוקר (תשעה אסיסטים) קלע 266 נקודות וגרייסון אלן הוסיף 23. הסאנס שניצחו 25:33 ברבע השני, קיבלו גם 18 נקודות מדילון ברוקס, ו-13 מרויס אוניל ומג’ורדן גודווין. קליין תומפסון קלע 19 נקודות אצל דאלאס, 17 היו לברנדון וויליאמס, 16 לקופר פלאג ו-15 לדניאל גאפורד.

סקרמנטו – אטלנטה 133:100

אם זה היה אפשרי, הקינגס היו שמחים למחוק מהזיכרון שלהם את הרבע השני, שבו ההפסידה 29:12. ברבע השלישי זה נראה רק קצת פחות גרוע מבחינת סקרמנטו שהפעם הפסידה 39:22 וההמשך לא באמת היה רלוונטי. ג’יילן ג’ונסון קלע 24 נקודות, קלט 10 ריבאונדים ומסר שמונה אסיסטים אצל ההוקס. קיון אליס סיים עם 20 אצל הקינגס.