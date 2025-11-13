32 נקודות לאבדיה בניצחון פורטלנד בניו אורלינס

לדני אבדיה יש זיכרונות טובים מניו אורלינס. שם הוא קבע את שיא הקריירה שלו – 43 נקודות, אז במדי וושינגטון בפברואר 2024 – ולשם הוא חזר הלילה (בין רביעי לחמישי). אז הוא לא שבר את השיא, אבל כן הוביל את פורטלנד לניצחון עם עוד הצגה: 32 נקודות בדרך ל-117:125 על הפליקנס בחוץ.

נדמה שהדבר הכי גדול בעונה הזו של אבדיה היא שהוא פשוט נירמל הופעות כאלה, אבל גם בסטנדרט הזה מדובר במשחק גדול של כוכב הטרייל בלייזרס. הוא קלע ב-12 מ-18 מהשדה (66.7%), 4 מ-8 מחוץ לקשת (50%), 4 מ-5 מקו העונשין (80%) והוסיף שני אסיסטים, ריבאונד וחטיפה ב-35 דקות.

אבדיה נכנס למשחק לקראת אמצע הרבע הראשון עם שתי שלשות, חטיפה ולייאפ תוך פחות משתי דקות, וקלע שוב מחוץ לקשת לפני הרבע השני, שהיה פחות טוב מבחינתו. את המחצית השנייה פתח הפורוורד הישראלי מצוין עם הטבעה וסל שהחזירו את פורטלנד ל-61:61 בדרך לרבע הטוב ביותר של הבלייזרס (26:38).

דני אבדיה (רויטרס)

אבל הסיפור של המשחק מבחינת אבדיה הגיע ברבע הרביעי: הוא פתח אותו עם מהלך של סל ועבירה, וקלע שוב בחדירה כדי להעלות את פורטלנד ל-91:106, 8:46 דקות לסיום. ניו אורלינס התקרבה למרחק שלוש נקודות, אבל אבדיה קלע 3:28 דקות לסיום ושלשה שלו עם 1:01 על השעון כבר סידרה לבלייזרס 114:123 בדרך לניצחון.

שיידון שארפ הוביל את קלעי פורטלנד (5:6) עם 35 נקודות, ג’רו הולידיי הוסיף 17 ומסר 12 אסיסטים, טומאני קמארה קלע 13 נקודות ודונובן קלינגן תשע עם 10 ריבאונדים. ניו אורלינס שירדה למאזן 9:2, קיבלה 26 נקודות מדריק קווין ו-25 מסאדיק ביי.