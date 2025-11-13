יום חמישי, 13.11.2025 שעה 08:57
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
258-2610הפועל ב"ש1
2310-2510מכבי ת"א2
2013-2310בית"ר ירושלים3
1820-2010מכבי נתניה4
1514-1710הפועל ת"א5
1519-1710מ.ס אשדוד6
1314-1310בני סכנין7
1213-1910מכבי חיפה8
1214-1210הפועל חיפה9
1114-1210עירוני ק"ש10
1118-1610הפועל פ"ת11
1024-1010עירוני טבריה12
416-710הפועל ירושלים13
127-710מכבי בני ריינה14

למרות האכזבה: ג'ורג'ה יובאנוביץ' לא ישוחרר

מכבי חיפה לא תוכל להרשות לעצמה לשחרר את הסרבי בנוסף לדהן ומלמד, ולכן הוא יישאר. וגם: החוזים של סק, פודגוראנו וגולדברג. קורנו בספק להפועל פ"ת

|
ג'ורג'ה יובאנוביץ' (עמרי שטיין)
ג'ורג'ה יובאנוביץ' (עמרי שטיין)

במכבי חיפה מודעים לכך שעליהם יהיה לנסות ולפתור מספר סוגיות לקראת חלון העברות בינואר והראשונה והעיקרית שבהן תהיה סביב עתידו של גיא מלמד שכרגע לא נמצא בתוכניות המקצועיות. נכון לעכשיו לפחות בגזרת החלוצים ג'ורג'ה יובאנוביץ' כרגע רחוק מלספק את הסחורה.

אם ניקח בחשבון שעומר דהן כבר ביקש לעזוב ונענה בחיוב, חיפה לא תוכל להרשות לעצמה לשחרר גם את יובאנוביץ' וגם את מלמד ולהשאיר את טריבנטה סטיוארט כחלוץ מטרה יחיד, מה שאומר שהסיכוי של יובאנוביץ' להישאר לפחות עד תום חוזהו בסוף השנה למרות היכולת הדלה שהציג עד כה, גבוה מזה של מלמד שאינו בתוכניות. 

בלי קשר לחלון העברות בינואר, בקבוצה טרם הייתה פניה לאחד משלושת השחקנים: סוף פודגוראנו, שון גולדברג ועבדולאי סק להאריך את החוזה. כרגע לפחות נראה שהסיכוי של גולדברג להאריך חוזה הוא גבוה יותר מזה של סק וסוף שלא צפויים להמשיך בעונה הבאה.

גיא מלמד (עמרי שטיין)גיא מלמד (עמרי שטיין)

במקביל, בחיפה ינסו אחרי הפגרה להאיץ את הכשרתו של המגן פייר קורנו לקראת חידוש משחקי הליגה, אבל נראה כרגע שהמגן השמאלי בספק גדול גם למשחק מול הפועל פ"ת, כאשר הוא יהיה ככל הנראה כשיר למשחק שלאחריו מול הפועל ת"א. בהעדרו של קורנו מכבי חיפה לא מצליחה לנצח כבר שבעה משחקי ליגה מה שמעצים את החשיבות המקצועית של המגן שחזר השנה לחיפה. 

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןגארבג': החוליגן שהרגיע את אוהדי בית"ר ים
גארבג': החוליגן שהטריף את אוהדי בית"ר יםנגןקונדה והשאר: נבחרת צרפת מגיעה בסטייל
קונדה והשאר: נבחרת צרפת מגיעה בסטיילנגןמרגש: יעקב בוזגלו לא ציפה להפתעה הזאת
מרגש: יעקב בוזגלו לא ציפה להפתעה הזאתנגןלאמין ימאל באתגר מול החבר הכי טוב שלו
לאמין ימאל באתגר מול החבר הכי טוב שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */