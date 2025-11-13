למרות האכזבה: ג'ורג'ה יובאנוביץ' לא ישוחרר

במכבי חיפה מודעים לכך שעליהם יהיה לנסות ולפתור מספר סוגיות לקראת חלון העברות בינואר והראשונה והעיקרית שבהן תהיה סביב עתידו של גיא מלמד שכרגע לא נמצא בתוכניות המקצועיות. נכון לעכשיו לפחות בגזרת החלוצים ג'ורג'ה יובאנוביץ' כרגע רחוק מלספק את הסחורה.

אם ניקח בחשבון שעומר דהן כבר ביקש לעזוב ונענה בחיוב, חיפה לא תוכל להרשות לעצמה לשחרר גם את יובאנוביץ' וגם את מלמד ולהשאיר את טריבנטה סטיוארט כחלוץ מטרה יחיד, מה שאומר שהסיכוי של יובאנוביץ' להישאר לפחות עד תום חוזהו בסוף השנה למרות היכולת הדלה שהציג עד כה, גבוה מזה של מלמד שאינו בתוכניות.

בלי קשר לחלון העברות בינואר, בקבוצה טרם הייתה פניה לאחד משלושת השחקנים: סוף פודגוראנו, שון גולדברג ועבדולאי סק להאריך את החוזה. כרגע לפחות נראה שהסיכוי של גולדברג להאריך חוזה הוא גבוה יותר מזה של סק וסוף שלא צפויים להמשיך בעונה הבאה.

גיא מלמד (עמרי שטיין)

במקביל, בחיפה ינסו אחרי הפגרה להאיץ את הכשרתו של המגן פייר קורנו לקראת חידוש משחקי הליגה, אבל נראה כרגע שהמגן השמאלי בספק גדול גם למשחק מול הפועל פ"ת, כאשר הוא יהיה ככל הנראה כשיר למשחק שלאחריו מול הפועל ת"א. בהעדרו של קורנו מכבי חיפה לא מצליחה לנצח כבר שבעה משחקי ליגה מה שמעצים את החשיבות המקצועית של המגן שחזר השנה לחיפה.