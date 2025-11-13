"אם לא ננצח היום, קשה לראות איך נתרומם מזה"

מכבי תל אביב “תארח” הערב (חמישי, 22:00) את בסקוניה של פאולו גלביאטי במסגרת המחזור ה-11 של היורוליג, אשר יסגור את שבוע המשחקים הכפול הרביעי של היורוליג. הצהובים, כמו גם הקבוצה ממחוז ויטוריה-גאסטייז, מגיעות להתמודדות לאחר הפסד במחזור הקודם: קבוצתו של עודד קטש הפסידה לפנרבחצ'ה, בעוד שהקבוצה של המאמן האיטלקי הפסידה להפועל תל אביב. ההפסד של מכבי היה הרביעי ברציפות, בעוד שההפסד של בסקוניה עצר רצף של שלושה ניצחונות.

ערב המחזור, בסקוניה מדורגת מעל מכבי תל אביב, לה למעשה יש ניצחון אחד פחות. במועדון מודים בכאב כי הקבוצה הבאסקית היא יריבתם לתחתית, והם אינם מרגישים בטוחים מספיק לומר כי הם באים לנצח לאור התוצאות הלא טובות. "זה משחק שהוא מאסט מבחינתנו", אומרים בסביבת הקבוצה ומוסיפים, "צריך לתת מההתחלה 200 אחוז. זה היה נכון למשחק נגד פנר וזה נכון גם למשחק הזה". במועדון עדיין מדברים על לקחת את המשחק שיהיה משחק "הבית" השביעי שלהם העונה, כאשר הם אינם מתרצים את התוצאות והדרך בה נראים בקשיים שיש להם בשנים האחרונות במשחקים בבלגרד.

למכבי תל אביב יש שני ניצחונות מול שמונה הפסדים, והם רוצים לצאת מהמצב אליו נקלעו, מצב שהם רואים כ"לא מתאים למכבי תל אביב. זה לא המקום של מכבי תל אביב ואנחנו מבינים את זה". המשחק הערב הוא כזה שהצהובים פשוט חייבים לנצח, והוא גם תחילתו של רצף משחקים בליגה הבכירה של אירופה, שאמורים להיות קלים יותר על הנייר מאלו שהיו עד כה מבחינת איכות היריבות. יחד עם זאת, במועדון מבהירים, "אם לא ננצח היום, קשה מאוד לראות איך אנחנו מתרוממים מזה", היות והפסד נוסף עלול להוביל לכך שיהיה אפשר להתחיל לסכם את העונה לאחר כשליש ממנה בלבד.