ליגה ספרדית 25-26
3110-2612ריאל מדריד1
2815-3212ברצלונה2
2610-2412ויאריאל3
2511-2412אתלטיקו מדריד4
2013-1912בטיס5
1815-1512אספניול6
1713-1212אתלטיק בילבאו7
1714-1212חטאפה8
1619-1812סביליה9
1511-1112אלאבס10
1514-1312אלצ'ה11
1514-1212ראיו וייקאנו12
1318-1512סלטה ויגו13
1317-1412ריאל סוסיאדד14
1218-1212מיורקה15
1113-912אוססונה16
1021-1112ולנסיה17
1024-1112ג'ירונה18
923-1612לבאנטה19
820-712אוביידו20

"בגדר נס": חדשות מצוינות לברצלונה לגבי פדרי

דיווח: נכון לעכשיו שום תרחיש לא נשלל לגבי הקשר, כולל האפשרות שיחזור לשחק כבר מול אתלטיק בילבאו, יותר משבועיים לפני זמן ההחלמה המשוער מהפציעה

|
פדרי (IMAGO)
פדרי (IMAGO)

פדרי עשוי לחזור למגרשים מוקדם בהרבה מההערכות הראשוניות של הצוות הרפואי של ברצלונה, כך דווח ב’אס’, שם הצהירו: “החלמה שהיא בגדר נס”. ההתקדמות שלו בתהליך ההחלמה מדהימה, עד כדי כך שקיים סיכוי שישחק כמה דקות כבר במשחק הראשון אחרי פגרת הנבחרות, מול אתלטיק בילבאו ב־22 בנובמבר. אם אכן יחזור במועד הזה, פירוש הדבר הוא קיצור של למעלה משבועיים מהתחזית הראשונית, שלפיה היה אמור לשוב רק בתחילת דצמבר.

על אף התחושות המעודדות, במועדון מעדיפים לשמור על זהירות ולא להיסחף בהתלהבות, במיוחד אחרי המקרה של ראפיניה שנפצע שוב רגע לפני הקלאסיקו. אגב, דווקא באותו משחק נפצע פדרי עצמו. הקשר שיחק כמעט את כל ההתמודדות, ואף הורחק בדקות הסיום אחרי כרטיס צהוב שני, מבלי שחש בעיה משמעותית בירך שמאל, מלבד עייפות שרירים רגילה. רק למחרת החל לחוש כאבים, ובבדיקות התברר כי מדובר בקרע בשריר הירך האחורי.

הדוח הרפואי הרשמי לא כלל לוח זמנים מדויק, אך הודלף כי פדרי ייעדר כשישה שבועות, כלומר כשמונה משחקים, אם כי אחד מהם (מול אלצ’ה) היה אמור להחמיץ ממילא בשל צבירת כרטיסים צהובים. כך או כך, ההערכה הייתה כי ישוב רק בתחילת דצמבר, מה שהיה גורם לו להחמיץ את המשחק מול צ’לסי בסטמפורד ברידג’ ב־25 בנובמבר ואת משחק הליגה שנדחה מול אתלטיקו מדריד ב־2 בדצמבר.

פדרי (IMAGO)פדרי (IMAGO)

ובכן, לפי הדיווח, התחושות החיוביות כעת חזקות עד כדי כך שבמועדון משוכנעים שהוא יהיה כשיר בוודאות למשחק מול אתלטיקו מדריד, ואף נשקלת האפשרות שייכלל בסגל כבר לנסיעה ללונדון.

אין ספק שהימים הקרובים יהיו מכריעים בהחלטה הסופית על מועד חזרתו. לעת עתה הוא מבצע את כל העומס הפיזי ללא כאבים, וההתקדמות נראית תקינה. אם הכל ימשיך כך, הוא עשוי להצטרף לאימונים הקבוצתיים כבר בתחילת השבוע הבא, בהדרגה, מבלי למהר או לסכן את עצמו.

אין ספק שחזרתו המוקדמת של פדרי תהיה אחת החדשות הטובות ביותר עבור האנזי פליק, שזקוק נואשות לכלים מלאים לקראת החלק הקריטי של העונה. המאמן הגרמני מקווה שגם ז'ואן גארסיה וראפיניה ישובו לכשירות מלאה עד אז. אם הכל יתנהל כשורה, ובהנחה ש"ווירוס פיפ"א" לא יפגע בברצלונה הפעם, פליק יישאר עם שני שחקנים בלבד מחוץ לסגל בשל פציעות: גאבי ומארק-אנדרה טר שטגן.

