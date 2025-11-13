ההלם עוד לא דעך: לאזטיץ' לא הוציא מילה באימון

מכבי תל אביב יצאה היום (חמישי) לחופשה מתוכננת של מספר ימים, לפני שתשוב להתאמן בקריית שלום בסגל לא מלא ותתחיל לעבוד על הדברים הרבים שיש עליה לתקן עד שישובו השחקנים מהנבחרות. האימון האחרון בקריית שלום אתמול היה שקט במיוחד כאשר השחקנים מעידים שהמאמן, ז'רקו לאזטיץ', לא הוציא מילה במהלך האימון והיה שקט ומכונס בעצמו.

"לא ראינו ככה את ז'רקו אף פעם", העידו בקבוצה. "כולם גמורים, אי אפשר להגיד שיש מישהו שמרגיש בסדר עם עצמו עכשיו. אנחנו בטוחים שגם השחקנים שנמצאים עם הנבחרות עכשיו, גמורים. לקבל שישייה כשחקן של מכבי ת"א זה לא משהו שאפשר להחליק, כולנו מבינים את זה".

גם ההגעה של 70 האוהדים לאימון הקבוצה שלשום עדיין צרובה בראשם של השחקנים, כאשר אותם אוהדים ניצלו את זה שהשחקנים התאמנו במתחם של קבוצת הנוער לשם הרבה יותר קל להגיע מאשר למתחם הבוגרים שמרוחק יותר משטח כביש הכניסה. לאזטיץ' לא נכח באותו אימון ולכן נמנע מפגש עם אותם אוהדים, מה שהיה יכול להפוך את האירוע לדרמטי עוד יותר.

אוהדי מכבי ת"א במסר ללאזטיץ' (פרטי)

במכבי ת"א ביקשו מרועי משפתי לספק הסבר על מה שקרה עם ירדן שועה. השוער אמר שהוא נפל בפרובוקציה של חלוץ בית"ר ירושלים, והבין את הטעות שלו. משפתי סיפר כי הוא ניגש לשועה כדי לשאול מדוע הוא שלח רגל לכיוונו כאשר השוער קפץ באוויר, זאת כשיש להם ניסיון עבר ביחד מנבחרת ישראל ומשפתי ראה בו כחבר. אלא שאז שועה הצמיד אליו ראש ומשפתי המשיך עם תנועת הראש שלו ומשם האירוע הפך להרחקה ופנדל.