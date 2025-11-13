ויניסיוס, CR7, ניימאר ואלונסו: אנצ'לוטי בראיון

הוא אגדה בלתי מעורערת של הכדורגל, וכמובן, גם של ריאל מדריד. קרלו אנצ'לוטי לא שכח את תקופתו המזהירה על הקווים בברנבאו, שהניבה 15 תארים בשתי קדנציות, כולל קאמבקים היסטוריים בדרך לזכייה בליגת האלופות ה־14 וה־15. כיום הוא מאמן נבחרת ברזיל, ומכוון למטרה הבאה שלו: להחזיר את היוקרה לנבחרת שזכתה 5 פעמים במונדיאל ולזכות בגביע השישי של הסלסאו. בראיון ארוך ופתוח ל’אס’ הוא דיבר על הכל.

מתגעגעים אליך במדריד. תגור כאן אחרי שתפרוש, כמו זידאן, פיגו או רונאלדו? או שתחזור לוונקובר שאתה כל כך אוהב?

“אולי לריו, למה לא? אני מאושר כאן”.

תראה את התמונה הזאת, אתה ולוקה מודריץ' מתחבקים בברנבאו ביום הפרידה המרגשת שלך מריאל מדריד, ב־24 במאי. הרבה אוהדים שמרו אותה כרקע בטלפון. קשה לשכוח את היום הזה.

“זה היה יום מרגש מאוד, יום יפהפה שאורגן מצוין על ידי המועדון. ידעתי שיום כזה יכול להגיע, היום שבו אעזוב את ריאל מדריד. חשבתי על זה הרבה. זה היה יום שלא אשכח לעולם, כי ההתרגשות הייתה עצומה. חלקנו חיבוק גדול עם כל אוהדי ריאל. זה היה היום המושלם לעזוב את המועדון. בלתי נשכח”.

קרלו אנצ'לוטי מנשק את לוקה מודריץ' (רויטרס)

פעם אמרת שאחרי ריאל מדריד אולי תפרוש, כי אין לאן להתקדם מקצועית. ואז ברזיל התקשרה, והכל השתנה.

“היה לי קשה לדמיין את עצמי במועדון אחר, אחרי המורשת שהשארתי פה. ואז הגיע טלפון מברזיל, וזה הפך לאתגר אדיר, חלום גדול, להכין נבחרת כזו למונדיאל נוסף. זה תפקיד שונה ממועדונים, ואני נהנה ממנו מאוד. קיבלתי את ההחלטה הנכונה”.

הלחץ במדריד היה עצום, שש מסיבות עיתונאים בשבוע. גם בברזיל יש ציפיות עצומות אחרי שנים בלי תואר. איך אתה מתמודד עם זה?

“אני נהנה מזה מאוד. זה תפקיד רגוע יותר, מבוסס תצפית ופחות התערבות. אין לי הרבה זמן לאימונים, אבל זה היה כך גם במועדונים. אני לומד כל יום על תרבות הכדורגל בברזיל. אני בריו דה ז'ניירו כמה שיותר, אוהב את העיר. אני מתבונן בשקט בשחקנים ובמבנה של הכדורגל הברזילאי. נשיא ההתאחדות צעיר ורוצה לשנות לטובה, וזה מעורר השראה”.

קרלו אנצ'לוטי (IMAGO)

שמנו לב שאתה מזמן יותר שחקנים מהליגה הברזילאית, לא רק שחקנים מאירופה.

“נכון. יש לי עוזרים שעוקבים אחרי השחקנים באירופה, ואני מתמקד בליגה המקומית, שהיא תחרותית מאוד. פלמיירס ופלמנגו נלחמות על האליפות וישחקו בגמר הליברטדורס. שבעה שחקנים מהליגה הזאת נמצאים בסגל הנבחרת, וזה מראה על הרמה הגבוהה”.

לאוהדים הברזילאים יש תשוקה אדירה לנבחרת, מאז ימי פלא. אתה מאמין שהמונדיאל הבא יהיה שלהם?

“התשוקה שלהם מדהימה. האצטדיונים מלאים, והם חיים את הקבוצות והנבחרת. הם חולמים לראות את ברזיל שוב נלחמת על תארים. יש אהבה גדולה לסמל, וזה יעזור לנו מאוד במונדיאל”.

וגם אלפים ילוו אתכם בארה"ב, קנדה ומקסיקו.

“נכון. ברזיל תמיד הייתה נבחרת אהודה בזכות הסגנון שלה. גם אנשים שאינם ברזילאים מרגישים חיבה כלפיה בגלל האגדות שצמחו כאן”.

היו אנשים שהתנגדו לכך שזר יאמן את הנבחרת. זה הפריע לך?

“ממש לא. קיבלתי כאן קבלת פנים חמה. הברזילאים מסבירי פנים מאוד, ואני מרגיש נהדר. ההתאחדות והציבור מחבקים אותי. אני שמח לראות את האהבה הזאת”.

נבחרת ברזיל (רויטרס)

דבר איתי על הנבחרת שלך. החלטת להחזיר את קאסמירו, והוא שוב מנהיג.

“העמדה שלו ייחודית בכדורגל, קשה למצוא לה תחליף. קאסמירו חזר, הוא מנהיג ושחקן חשוב מאוד עבורנו. יש לנו נבחרת מאוזנת, והוא חלק מרכזי ממנה”.

ויש לך גם שלישייה ממדריד, מיליטאו, ויניסיוס ורודריגו.

“מיליטאו חזר לעצמו. אחרי הפציעות הקשות שעבר, הוא בוגר יותר. אני רואה בו שחקן חזק ובשל”.

למה ויניסיוס לא מציג בברזיל את הרמה שהוא מראה בריאל מדריד?

“זה נכון. בנבחרת הוא עדיין לא הגיע לרמה הקבועה שלו ממדריד, אבל לאחרונה הוא השתפר מאוד – כובש, מוסר, תורם. אין ספק שהוא שחקן על”.

היית זה שידע לנהל את האופי הסוער שלו. ראית מה קרה בקלאסיקו כשהוחלף. זו הייתה טעות שלך?

“הוא פשוט טעה. עליו להבין את תפקידו החדש בקבוצה, תפקיד חשוב יותר בחדר ההלבשה. הוא התנצל, ילמד מזה, וימשיך קדימה. למאמן יש זכות לבצע חילופים לטובת הקבוצה”.

צ'אבי אלונסו ו-ויניסיוס (IMAGO)

האם הוא הושפע מהעובדה שלא זכה בכדור הזהב?

“אולי במעט. אבל עכשיו הוא שוב בכושר נהדר, מכריע משחקים. לוויניסיוס יש אופי חזק והוא לא נתקע באכזבות. אני בטוח שיגיע למונדיאל בכושר שיא”.

ורודריגו? הוא סיפר על התקופה הקשה שעבר בסוף העונה שעברה, ואמר שאתה עזרת לו מאוד.

“כולנו עוברים תקופות קשות. בתקופות כאלה צריך תמיכה מהסביבה. ראיתי שהוא במצב קשה וניסיתי לעזור לו ככל שיכולתי. עכשיו הוא מאושר ומלא מוטיבציה”.

אנדריק יהיה במונדיאל?

“הוא שחקן חשוב, אחד הכישרונות הגדולים של ברזיל. אנחנו מעריכים אותו. אבל לא נכון שאמרתי עליו שצריך לעזוב את ריאל מדריד כדי לשחק במונדיאל. זו החלטה שלו ושל המועדון. אני לא מתערב בשחקני ריאל מדריד, הם יודעים מה לעשות”.

אנדריק (IMAGO)

ודלת המונדיאל סגורה בפני ניימאר?

“אי אפשר לפקפק בכישרון שלו, אבל הוא סבל מפציעות. הוא חזר לשחק, צריך למצוא שוב את הכושר הפיזי הטוב ביותר שלו. זה טבעי בכדורגל המודרני, שהוא מאוד אינטנסיבי”.

ויטור רוקה?

“הוא בכושר מצוין, כובש הרבה שערים בפלמיירס. אני מעריך אותו מאוד, והוא יכול להילחם על מקום בסגל הסופי למונדיאל”.

ויטור רוקה (IMAGO)

זה ריאלי לחלום על זכייה במונדיאל?

“יש לנו את האיכות להילחם על זה. המטרה ברורה, לזכות בגביע העולם השישי. אנחנו מודעים לכך שנתמודד מול יריבות חזקות כמו ספרד, אבל זה החלום שלנו”.

ועכשיו ריאל מדריד. אתה המאמן בעל מספר התארים הרב ביותר בתולדות המועדון, 15 במספר.

“כשאני מביט לאחור, אלה היו שנים מדהימות. לא רק בגלל התארים, אלא בגלל הדרך. הקאמבקים בליגת האלופות יישארו חקוקים לנצח, מול פ.ס.ז', צ'לסי, סיטי ובאיירן. זה קסם שאי אפשר להסביר. האצטדיון, הקהל, זו אנרגיה שאין בשום מקום אחר”.

אחד הקאמבקים האלה בא אחרי שהושבת בספסל את קאסמירו, קרוס ומודריץ'. זו לא הייתה החלטה פשוטה.

“לפעמים צריך החלטות נועזות כדי לשנות. עבדנו מצוין כצוות: אני, הצוות המקצועי, השחקנים והמועדון. קיבלתי מהם גיבוי מלא ושחקנים נהדרים. ניהלנו חדר הלבשה מאוחד, אבל רוב עבודתי הייתה טקטית. לא נכון לומר שאני רק "מנהל חדר הלבשה", עבדתי קשה מאוד על טקטיקה, התאמות, שילוב צעירים כמו רודריגו, ויניסיוס, ואלוורדה ובלינגהאם. זה היה המפתח”.

שחקני ריאל מדריד חוגגים עם קרלו אנצ'לוטי (רויטרס)

ב־2024 זכיתם כמעט בכל תואר אפשרי, ואז הגיע אמבפה. ובכל זאת העונה הסתיימה רע. למה?

“איבדנו את כל חוליית ההגנה: קרבחאל, מיליטאו, רודיגר שיחק פצוע. לפעמים נאלצתי להציב את ואלוורדה כמגן ואת טשואמני כבלם, וזה פגע במרכז השדה. לא איבדנו בגלל קרוס, אלא בגלל היעדר יציבות בהגנה. יש לריאל קשרים נהדרים, קמאבינגה, סבאיוס, בלינגהאם, טשואמני, ואלוורדה, וגם גולר השתפר מאוד. אבל למצוא שחקנים כמו קרוס או מודריץ'? זה בלתי אפשרי”.

דבר על צ'אבי אלונסו. ראית בו מאמן כבר כשאימנת אותו?

בהחלט. הייתה לו ראיית משחק אדירה, היה ברור לי שהוא יהפוך למאמן מצוין וכך קרה”.

למרות ההצלחה, הוא סופג ביקורת. אתה יודע מה זה לחץ במדריד. איזה עצה תיתן לו?

“אני לא צריך לתת לו עצות. אני רואה את כל המשחקים של ריאל מדריד כדי לעקוב אחרי הברזילאים, ולדעתי הקבוצה משחקת נהדר. אי אפשר לנצח תמיד, לפעמים גם תיקו הוא חלק מהמשחק. אבל במדריד, תיקו זה כבר תחילת משבר (צוחק). התוצאות שלו מצוינות: מקום ראשון בליגה ובין שמונה הראשונות בליגת האלופות. מה עוד אפשר לבקש ממנו?”

קרלו אנצ'לוטי וצ'אבי אלונסו (רויטרס)

אז אתה באמת מאמין שהוא יצליח?

“בוודאי. אני רואה קבוצה יציבה מאוד בהגנה וחזקה מאוד בהתקפה. אמבפה מצוין, בלינגהאם חזר. אני בטוח שצ'אבי יצליח בלי בעיה”.

לסיום, מי יהיה מלך הכדורגל הבא? אמבפה, ויניסיוס, לאמין ימאל, בלינגהאם?

“קשה לומר. יש מעט שחקנים ברמה יוצאת דופן. ריאל מדריד מחזיקה בכמה מהם, אמבפה, בלינגהאם, לאמין ימאל עושה עבודה נהדרת, וראפיניה, כשהוא בריא, מצוין. וגם ארלינג הולאנד כובש בלי הפסקה”.

אבל אף אחד מהם לא כמו כריסטיאנו, שבקרוב יחגוג 41 ועדיין שואף לשער ה-1,000 שלו. אתה מאמין שהוא יגיע לזה?

“אין לי ספק. הוא יגיע לזה. באיטליה שאלו אותי על מודריץ' בגיל 40, ואמרתי להם, ברור שהוא ישחק טוב במילאן. לוקה וכריסטיאנו הם מקצוענים אמיתיים, מאוהבים במשחק. הם ישיגו כל מטרה שיציבו לעצמם. כריסטיאנו יכבוש את השער ה-1,000 שלו, רק שיזכור להזמין אותי למסיבה של ההישג המטורף הזה”.