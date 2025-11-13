"לבאנטה סירבה ל-30 מיליון אירו על אטה איונג"

אטה איונג הפך לאחד השמות המבוקשים ביותר באירופה. חלוצה של לבאנטה מרשים בפתיחת עונה יוצאת מן הכלל בליגה הספרדית, וסוחף עניין ממועדונים בכירים ברחבי היבשת. מתוך תשעה משחקים ששיחק העונה, כבש איונג שישה שערים, אחד מהם במדי ויאריאל וחמישה במדי לבאנטה, מה שממקם אותו במקום הרביעי בטבלת מלך השערים בליגה הראשונה, אחרי קיליאן אמבפה (13), חוליאן אלברס (7) ורוברט לבנדובסקי (7).

המספרים המרשימים הללו הציבו את החלוץ על הכוונת של כמה מועדונים גדולים באירופה, שלפי דיווח ב’מארקה’ כבר פנו ללבאנטה כדי לברר את מצבו החוזי לקראת העונה הבאה. עם זאת, היו גם מי שניסו לסגור עסקה כבר עכשיו.

לפי ‘GiveMeSport’, צסק"א מוסקבה הציעה ללבאנטה 30 מיליון אירו, אך גם המועדון וגם השחקן דחו את ההצעה. הסיבה: חוסר רצון של איונג לעבור לליגה הרוסית, אף שההצעה כללה שדרוג משמעותי בשכרו. על פי ההסכם הקיים עם ויאריאל, לבאנטה הייתה זכאית ל־80 אחוזים מהעסקה, בעוד 20 האחוזים הנותרים היו אמורים לעבור לצוללת הצהובה, מאחר שסכום ההצעה חצה את רף 15 מיליון האירו.

אטה איונג (IMAGO)

הבעלים והיו"ר של לבאנטה, חוסה דנבילה, התייחס לנושא מדיניות המועדון סביב השחקן: "אני שומע שמועות על אטה איונג. אנחנו מקבלים עליו הצעות כמעט כל יום, אבל הוא לא יימכר. בחורף הקרוב הוא לא יעזוב. המטרה העיקרית שלנו היא להישאר בליגה הראשונה, ואין היגיון להשקיע בקיץ ואז למכור בחורף. הנכס החשוב ביותר של המועדון הוא ההישארות בליגה, גם אם תגיע הצעה גדולה מאוד. בתום העונה נבחן את הדברים", אמר דנבילה.

היכולת המרשימה של איונג העונה הפכה אותו לשחקן מפתח בלתי מעורער בנבחרת קמרון. ב-21:00 תפגוש הנבחרת, אותה מאמן מארק בריס, את הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו בחצי גמר מוקדמות המונדיאל לשנת 2026. במקרה של ניצחון, קמרון תפגוש בגמר את המנצחת בין ניגריה לגבון.