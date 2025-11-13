יום חמישי, 13.11.2025 שעה 15:27
3110-2612ריאל מדריד1
2815-3212ברצלונה2
2610-2412ויאריאל3
2511-2412אתלטיקו מדריד4
2013-1912בטיס5
1815-1512אספניול6
1713-1212אתלטיק בילבאו7
1714-1212חטאפה8
1619-1812סביליה9
1511-1112אלאבס10
1514-1312אלצ'ה11
1514-1212ראיו וייקאנו12
1318-1512סלטה ויגו13
1317-1412ריאל סוסיאדד14
1218-1212מיורקה15
1113-912אוססונה16
1021-1112ולנסיה17
1024-1112ג'ירונה18
923-1612לבאנטה19
820-712אוביידו20

"לבאנטה סירבה ל-30 מיליון אירו על אטה איונג"

באירופה דווח שהמועדון מוולנסיה דחה הצעה גבוהה מצד צסק"א מוסקבה עבור החלוץ הקמרוני שמבוקש על ידי ברצלונה וריאל, כיוון שאינו רוצה לעבור לרוסיה

|
אטה איונג (IMAGO)
אטה איונג (IMAGO)

אטה איונג הפך לאחד השמות המבוקשים ביותר באירופה. חלוצה של לבאנטה מרשים בפתיחת עונה יוצאת מן הכלל בליגה הספרדית, וסוחף עניין ממועדונים בכירים ברחבי היבשת. מתוך תשעה משחקים ששיחק העונה, כבש איונג שישה שערים, אחד מהם במדי ויאריאל וחמישה במדי לבאנטה, מה שממקם אותו במקום הרביעי בטבלת מלך השערים בליגה הראשונה, אחרי קיליאן אמבפה (13), חוליאן אלברס (7) ורוברט לבנדובסקי (7).

המספרים המרשימים הללו הציבו את החלוץ על הכוונת של כמה מועדונים גדולים באירופה, שלפי דיווח ב’מארקה’ כבר פנו ללבאנטה כדי לברר את מצבו החוזי לקראת העונה הבאה. עם זאת, היו גם מי שניסו לסגור עסקה כבר עכשיו.

לפי ‘GiveMeSport’, צסק"א מוסקבה הציעה ללבאנטה 30 מיליון אירו, אך גם המועדון וגם השחקן דחו את ההצעה. הסיבה: חוסר רצון של איונג לעבור לליגה הרוסית, אף שההצעה כללה שדרוג משמעותי בשכרו. על פי ההסכם הקיים עם ויאריאל, לבאנטה הייתה זכאית ל־80 אחוזים מהעסקה, בעוד 20 האחוזים הנותרים היו אמורים לעבור לצוללת הצהובה, מאחר שסכום ההצעה חצה את רף 15 מיליון האירו.

אטה איונג (IMAGO)אטה איונג (IMAGO)

הבעלים והיו"ר של לבאנטה, חוסה דנבילה, התייחס לנושא מדיניות המועדון סביב השחקן: "אני שומע שמועות על אטה איונג. אנחנו מקבלים עליו הצעות כמעט כל יום, אבל הוא לא יימכר. בחורף הקרוב הוא לא יעזוב. המטרה העיקרית שלנו היא להישאר בליגה הראשונה, ואין היגיון להשקיע בקיץ ואז למכור בחורף. הנכס החשוב ביותר של המועדון הוא ההישארות בליגה, גם אם תגיע הצעה גדולה מאוד. בתום העונה נבחן את הדברים", אמר דנבילה.

היכולת המרשימה של איונג העונה הפכה אותו לשחקן מפתח בלתי מעורער בנבחרת קמרון. ב-21:00 תפגוש הנבחרת, אותה מאמן מארק בריס, את הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו בחצי גמר מוקדמות המונדיאל לשנת 2026. במקרה של ניצחון, קמרון תפגוש בגמר את המנצחת בין ניגריה לגבון.

