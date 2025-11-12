אין בלתי מנוצחות בליגה: רמה"ש והרצליה הפסידו

זה היה הלילה (רביעי) שהיה במחזור השמיני בליגת ווינר בכדוריד, והוא היה לגמרי מטורף: מחזיקת גביע המדינה הפועל אשדוד הנחילה הפסד בכורה למוליכה א.ס רמת השרון 26:29. מ.כ חולון ניצחה בתום פינאלה דרמטי, שכלל שער ניצחון של אור לוי שתי שניות לסיום, 33:34. זהו ההפסד ראשון של בני הרצליה העונה. מה שאומר שאין יותר בלתי מנוצחות בליגה.

א.כ נס ציונה רשמה ניצחון בכורה העונה עם 27:35 במפגש התחתית בבירת הנגב מול מ.כ באר שבע, שנותרה היחידה ללא נקודות. עירוני רחובות שרשמה ניצחון ראשון ביום שישי מול מכבי ראשון לציון, ספגה הפסד צורב מול האלופה הפועל ראשון לציון, כשהובסה 36:22. הפנים של האלופה לעבר הדרבי של עיר היין ביום שני ב'בית מכבי'. מכבי ת"א ניצחה בקריית אונו 29:41, רגע לפני שתמריא לרומניה לקראת משחקי גביע אירופה מול בוזאו, מוליכת הליגה הרומנית.

ביום שני כאמור הדרבי הראשוני ב'בית מכבי'. רחובות - הרצליה. נס ציונה - קרית אונו. חולון - באר שבע. המשחק בין מכבי ת"א להפועל אשדוד נדחה ויתקיים ביום שני ה-24 בחודש, בעקבות השתתפות הצהובים-כחולים במשחקי גביע אירופה בשבת ובראשון ברומניה. ב-1 בדצמבר, במקביל למשחקי השלב הראשון בגביע המדינה, מכבי ת"א והפועל ראשל"צ ישלימו את המפגש ביניהן מהמחזור החמישי.

הפועל אשדוד - א.ס רמה"ש 26:29 (17:15)

מחזיקת גביע המדינה סיפקה אמירה לגבי המטרות שלה, כשהנחילה הפסד בכורה לעידן מימון ולרמת השרון המוליכה. מפגש שכלל מהפכים, ודקות סיום צמודות: רם טורקניץ העלה את האורחת ליתרון 21:22 (דקה 45) אבל אור רחימוף השווה.

אורוש טודורוביץ' בשער יפה העלה את אשדוד ליתרון אבל דניאל צרפתי קבע שיוויון. טורקניץ החזיר את היתרון עם 25:26 אבל הפינאלה היה של אשדוד. פנדל של אולכסנדר טילטה השווה. אור ממן קבע מהפך. סבנביורן פטורסון, השוער האיסלנדי, עצר בצד אחד ואור רחימוף העלה לפלוס 2 - 26:28 דקה וחצי לסיום. פטורסון עצר את טורקניץ, והבטיח את הניצחון.

כבשו לאשדוד: אולכסנדר טילטה 10 שערים, אורוש טודורוביץ' 6, איתי סויסה, מיכאיל ז'ילה ואור רחימוף 3 כ"א, אור ממן 2, ירין ליברמן ואורי גז 1 כ"א. סביינביורן פטורסון הצטיין בשער עם 19 עצירות.

א.ס רמת השרון: רם טורקניץ 11 שערים, לאונרדו דה אלמיידה ודניאל צרפתי 4 כ"א, מיכאילו רדויקוביץ' 3, איתי שיינפלד, מילאן פבלוביץ', ברק קרמון ועמית מוטולה 1 כ"א.

איתי סויסה מהפועל אשדוד עם הכדור, במפגש הלילה מול רמת השרון (משה דהן, הפועל אשדוד)

בני הרצליה - מ.כ חולון 34:33 (15:15)

המשחקים האחרונים בין שתי הקבוצות סיפקו בעונה שעברה דרמות. גם הערב לא איכזב ובסיומו, הרצליה רשמה הפסד ראשון. חולון עם ניצחון חשוב אחרי פתיחת עונה פושרת.

האורחים פתחו טוב והוליכה ביתרון של שלושה שערים. הרצליה הפכה עוד במהלך המחצית הראשונה, שהסתיימה בשוויון. המחצית השנייה הייתה גם כן מלווה במהפכים, והקבוצות נכנסו לדקות ההכרעה בשוויון. קאיו וינסיוס העלה את חולון ל-32:33, דקה לסיום. אסף אוחיון השווה 19 שניות לבאזר. אור לוי כבש את שער הניצחון שתי שניות לסיום - 33:34.

כבשו להרצליה: מילאן גוסטוביץ' 11 שערים, נמניה גויקוביץ' 7, ניב צורף 6, יוסי אפו ואסף אוחיון 3 כ"א, שחר לוסטיגמן 2, דניס ינקובסקי 1. עצירות שוערים: איגור צ'רניקוב 10, ליאור שיין 3.

כבשו לחולון: עמית רייניסברג 9 שערים, אור לוי 8, קאיו ויניסיוס 7, פטריק אובינה 4, ריף כהן ושי נתן 2 כ״א, אלון שולמן ונאור כהן 1 כ״א. עצירות שוערים: יאיר ניקולייב ופאבל מיסקביץ' 4 כ"א.

מ.כ באר שבע - א.כ נס ציונה 35:27 (17:13)

הטייגרים עם ניצחון ראשון, העלו את מאזנם לשלוש נקודות ועולים למקום השמיני (מקדימים את רחובות ביחס השערים). באר שבע ממשיכה לסגור את הטבלה במקום האחרון, ורושמת הפסד שביעי.

כבשו לב"ש: דוראל בן סעדון 9 שערים, ספאסוי גאצ'ביץ' 8, דושה באלינט, מילוש סאביץ' ורביד נוימן 3 כ"א, מיכאילו ריסטיץ' 1. הצלות שוערים: ליאור שהרבני 11 עצירות, שון ריבקין 1.

כבשו לנס ציונה: סטפן דמיאנוביץ' 8 שערים, אביעד בן זימן 6, שליו אהרוני 5, גוראן קרסטבסקי 4, אבירם אמסלם ודליבור סוקיץ' 3 כ"א, אופיר כהן ואפק דגני 2 כ"א, אורי בוחניק ועידו בדור 1 כ"א. עצירות שוערים: אור כנעני 18, אלון רוצבי 5.

נס ציונה רושמת ניצחון בכורה בבאר שבע (לי אור לנג)

הפועל ראשל"צ - עירוני רחובות 22:36 (7:17)

האלופה רשמה את ניצחונה השישי העונה ועלתה למקום השני, נקודה מרמת השרון המוליכה. רחובות הגיעה מעודדת לאחר ניצחון הבכורה על מכבי ראשל"צ, רק שזו הייתה אופרה אחרת הערב. האדומים עצרו את רחובות על 7 שערים במחצית הראשונה, וידעו לחתום ביתרון משמעותי.

הפנים של הפועל כאמור אל הדרבי, ועם תזכורת, המפגש האחרון ב'בית מכבי' הסתיים בניצחון גדול של האדומים 31:45 על הצהובים, במחזור הסיום של הבית העליון בעונה שעברה.

כבשו להפועל ראשל״צ: בן גונן 8 שערים, ליאור גורמן 5, אמיר שניידר, איבן קראצ׳יץ׳ וטל אקשטיין 4 כ״א, יונתן פלח 3, תומר בודנהיימר ואסף שרון 2 כ״א, גל עזריאל, נדב חביב, סבטיסלב ורקיץ׳ ושלו יעיש 1 כ״א. עצירות שוערים: ורקיץ׳ עם 12 עצירות ב-63%, ליאור קפלן 7 עצירות ב-37% ואיתי אוזל 2 עצירות ב-40%.

טל אקשטיין מהאלופה הפועל ראשון לציון במפגש מול עירוני רחובות הלילה (הדר ואן קולא)

תומר בודנהיימר מהפועל ראשון לציון מול הגנת רחובות הלילה (הדר ואן קולא)

הפועל קרית אונו - מכבי ת"א 41:29 (20:14)

קרית אונו עם הפסד שישי ירדה למקום לפני האחרון. מכבי ת"א שרשמה מנגד את ניצחונה השישי, תמריא לרומניה, שם תפגוש בשבת ובראשון את בוזאו, מוליכת הליגה הרומנית, במסגרת משחקי הסיבוב השלישי בגביע אירופה.

המפגש בין קרית אונו למכבי תל אביב (עדי מזור)

כבשו לאונו: נמניה סקרוביץ' 6 שערים, ניקולה סקרוביץ', עידו צ'רנובילסקי ואורי פלח 4 כ"א, טל גלילי 3, עומר קלוט, רן יוניש ואור רשקוביץ 2 כ"א, אופק רוזנבוים ואסף שני 1 כ"א. עצירות שוערים: עוז יצחק 7 שערים, יהונתן בן שטרית 5.

כבשו למכבי ת”א: אסף סוכליצקי הצטיין בשורות מכבי ת"א עם 7 שערים (גם סחט 4 פנדלים), פולג אסייג 6, טל הרשקוביץ, בן ליברטי ותומר רש ארמן 4 כ"א, ניתאי היימן, נועם סוסנה ותומר מיכליס 3 כ"א, שניר נציה ואריאל שהרבני 2 כ"א, חלב הארבוז, יונתן ויינינגר וגיא רש ארמן 1 כ"א. עצירות שוערים: איליה אוסיק 14 עצירות ב-41%, רובן אונונו 8 עצירות ב-50%. שופטים ערן סביר ולידור מועלם.