יורוליג 25-26
80%861-93210הפועל ת"א1
70%798-85810אולימפיאקוס2
70%823-87410הכוכב האדום3
70%781-86210ז'לגיריס4
60%851-88110מונאקו5
60%866-86010ברצלונה6
60%882-88210פנאתינייקוס7
60%888-90510ולנסיה8
50%805-82610אולימפיה מילאנו9
50%821-79010באיירן מינכן10
50%802-79610פנרבחצ'ה11
50%820-84610ריאל מדריד12
50%840-81610וירטוס בולוניה13
40%891-89610פאריס14
40%858-81810פרטיזן בלגרד15
40%864-85410דובאי16
30%872-83210אנדולו אפס17
30%926-86710באסקוניה18
20%856-76710ליון וילרבאן19
20%948-89110מכבי ת"א20

הפועל ראשונה: ז'לגיריס הפסידה לאולימפיאקוס

אחרי שהכוכב האדום נכנעה, גם הליטאים נוצחו עם 95:78 בהיכל השלום והאחווה, מה שאומר שאיטודיס וחניכיו בפסגת היורוליג. פציעה שוברת לב לאוואנס

|
שחקני אולימפיאקוס חוגגים (IMAGO)
שחקני אולימפיאקוס חוגגים (IMAGO)

היום השני של המחזור העשירי ביורוליג תם לו היום (רביעי), וזה אומר שכל המשחקים הראשונים של קבוצות בשבוע כפול תמו. במוקד, ז’לגיריס נכנעה לאולימפיאקוס, המשמעות? הפועל ת”א ראשונה ביורוליג, כאשר הליטאים נכנעו 95:78 בהיכל השלום והאחווה. בנוסף, ברצלונה ניצחה את באיירן מינכן ומילאנו גברה על וילרבאן.

אולימפיאקוס – ז’לגיריס 78:95

הפער הפך לדו ספרתי כבר אחרי רבע אחד שנגמר עם 14:28 ליוונים, ומשם הם לא הביטו לאחור. חניכיו של גאורגיס ברצוקאס ניצחו לפני שבועיים את הפועל ת”א ולקחו לה את הפסגה, אך הפעם החזירו אותה לשם כשהורידו את היריבה למאזן של 3:7, וגם הכוכב הפסידה וב-3:7, ורק מחזיקת היורוקאפ עם 2:8.

רגע שובר לב היה בהיכל השלום והאחווה, כשקינן אוואנס, שחזר בפעם הראשונה לשחק אחרי שנה וחצי, נפצע כעבור שתי דקות ופינה את הפרקט. אקס מכבי ת”א שיחק לראשונה מאז אפריל 2024 ותועד מפנה את הפרקט כשהוא אומר: “אין מצב, אין מצב”. המועדון הודיע שהוא קרע את האכילס, הפציעה הכי קשה שיש בספורט. בכל מקרה, טיילר דורסי הוביל את המנצחת עם 30 נקודות, ניקולה מילוטינוב הוסיף 16 משלו.

באיירן מינכן – ברצלונה 75:74

אחרי שלושה ניצחונות ברציפות במפעל, הבווארים נכנעו בתום משחק צמוד בביתם, ושתי הקבוצות שהיו במאזן זהה כבר לא. הקטלונים הגיעו לשישה ניצחונות לצד ארבעה הפסדים, הגרמנים עם מאזן של חמישה ניצחונות וחמישה הפסדים, ובארסה בעיקר שבה לחייך אחרי ההפסד בקלאסיקו. ספנסר דינווידי כיכב עם 16 נקודות אצל באיירן, אבל תומאס סאטורנסקי ו-וויל קלייבורן ניצחו עבור האורחת את המשחק עם 13 ו-12 נקודות בהתאמה.

מילאנו – וילרבאן 72:80

אם מכבי תל אביב לא רצתה להיות הקבוצה היחידה עם מאזן של שני ניצחונות בלבד, אז היא קיבלה את זה. הצרפתים רשמו הפסד רביעי ברציפות ביורוליג וחולקים את המקום האחרון יחד עם הצהובים של עודד קטש, כאשר האיטלקים הגיעו למאזן שווה של חמישה ניצחונות וחמישה הפסדים, עם ניצחון שלישי ברציפות. ארמוני ברוקס בלט אצל המנצחת עם 23 נקודות.

