יום רביעי, 12.11.2025 שעה 22:32
כדורגל עולמי  >> מוקדמות מונדיאל, אירופה
מוקדמות מונדיאל, אירופה 25-26
 בית 1 
93-84גרמניה1
92-54סלובקיה2
65-64צפון אירלנד3
010-14לוקסמבורג4
 בית 2 
100-94שווייץ1
74-34קוסובו2
35-24סלובניה3
17-24שבדיה4
 בית 3 
101-124דנמרק1
102-74סקוטלנד2
310-74יוון3
015-24בלארוס4
 בית 4 
103-94צרפת1
77-84אוקראינה2
49-114איסלנד3
111-24אזרבייג'ן4
 בית 5 
120-154ספרד1
910-134טורקיה2
39-64גיאורגיה3
016-14בולגריה4
 בית 6 
104-114פורטוגל1
57-84הונגריה2
45-44אירלנד3
39-24ארמניה4
 בית 7 
163-226הולנד1
134-106פולין2
1013-87פינלנד3
311-67ליטא4
216-16מלטה5
 בית 8 
153-196אוסטריה1
135-136בוסניה2
106-116רומניה3
89-117קפריסין4
032-17סן מרינו5
 בית 9 
183-296נורבגיה1
158-186איטליה2
919-157ישראל3
417-77אסטוניה4
126-46מולדובה5
 בית 10 
146-216בלגיה1
133-127צפון מקדוניה2
1010-136ווילס3
712-87קזחסטן4
023-06ליכטנשטיין5
  
180-186אנגליה1
113-66אלבניה2
107-76סרביה3
115-37אנדורה4
  
161-206קרואטיה1
138-127צ'כיה2
126-107איי פארו3
613-46מונטנגרו4
020-26גיברלטר5

"תחרות זה הפרמטר מספר אחת להתקדמות"

מאמן נבחרת ישראל, רן בן שמעון, התייחס למשחק לקראת ליטא מחר ב-19:00: "ארצה לראות התקדמות בפרמטרים שחשובים לי". קניקובסקי ושועה תורגלו ב-11

|
רן בן שמעון (ראובן שוורץ)
רן בן שמעון (ראובן שוורץ)

רגע לפני שקמפיין מוקדמות המונדיאל ייסגר במשחק “ביתי” נגד מולדובה, נבחרת ישראל תשחק מחר (חמישי, 19:00) מול ליטא במשחק ידידות שייערך במדינתה. מאמן הנבחרת, רן בן שמעון, התייחס למפגש הצפוי לכחולים-לבנים.

כמה מאתגר להכין נבחרת למשחק ידידות?
”האתגר הגדול ביותר זה לנסות לעבוד על מקורות האנרגיה הפנימיים, אין מקורות אנרגיה חיצוניים. אנחנו נמצאים במדינה קרה מאוד, באצטדיון בלי קהל. איך אנחנו מוצאים את האנרגיה הפנימית שלנו לבוא למשחק שלכאורה להרבה אנשים נראה כאילו הוא לא חשוב ועדיין, להבין שהוא חשוב מאוד, בטח ובטח להמשך הדרך שלנו”.

מה אנחנו לא יודעים על נבחרת ליטא?
”לאחרונה הם עשו 2:2 עם הולנד עד דקה 80 ואז בדקה הזו הולנד ניצחה. הם עשו 2:2 עם פינלנד, שהיא נבחרת מאוד קשוחה ואגרסיבית, ועדיין אני חושב שהדברים תלויים בנו”.

בן שמעון:"תחרות זה הפרמטר מספר 1 להתקדם"

מה אתה רוצה להשיג במשחק מעבר לניצחון?
”ניצחון חשוב מאוד, אבל בטח ובטח המשך התקדמות בכל הפרמטרים המקצועיים שכל הזמן אנחנו מדברים עליהם ועובדים עליהם. אני רוצה לראות שיפור במשחק נגד קבוצה שמסתגרת, ובטח לתת לשחקנים שפחות מקבלים הזדמנויות, לראות אותם ואיך הם משתלבים בתוך השלם הגדול, שהם באמת שחקנים טובים ומגיעה להם ההזדמנות הזו”.

כשאתה מתכנן את ההרכב, אתה מתחיל עם ההרכב החזק ביותר מבחינתך?
”זה ההרכב החזק ביותר בכל רגע נתון כי מה שאנחנו אומרים למעשה זה שיש שחקנים מצוינים בנבחרת שלא משחקים לא כי הם לא טובים, אלא כי יש שחקנים שמועדפים עליהם באותן עמדות. אתה לא יודע מה הם יוציאו מעצמם כשהם נכנסים להרכב, מה הם יתנו מעצמם, ואז אתה מתפלל לכאבי ראש, שהתחרות על ההרכב תהיה כמה שיותר גדולה, כי לא משנה מה יכולות האימון שלך, בסופו של דבר תחרות זה הפרמטר מספר 1 להתקדמות”.

שחקני נבחרת ישראל (ראובן שוורץ)שחקני נבחרת ישראל (ראובן שוורץ)

אחרי המשחק הזה מולדובה. אתם מתעסקים במולדובה כרגע?
”כרגע אנחנו מתעסקים בליטא. גם מההיבט שאנחנו מכירים את מולדובה, כי שיחקנו נגדם ממש לפני חודש, וגם מכיוון שאנחנו באמת, גם בכינוסים האלו, זה  כינוס משימתי, מתרכזים בנבחרת אחת ואיך שמסיימים, עושים את הסוויץ’ כדי להתמקד במולדובה”.

חשוב לכם במשחק מחר לא לספוג או להבקיע? כי בשני המשחקים האחרונים ספגנו יותר מדי ולא הבקענו.
”אני פחות אוהב לדבר על דברים שמתפתחים תוך כדי משחק. חשוב לי מאוד שהנבחרת תשחק טוב, שתהיה במשחק שלה, שהנעת הכדור תהיה טובה, שהם יהיו בתוך המשחק. מכיוון שנגמר הקמפיין הזה מבחינת תחרותיות והישגיות, אני ארצה לראות התקדמות בפרמטרים שלי מאוד חשובים בדרך להשגת המטרות הבאות שלנו, בעתיד שלנו, איך להיות נבחרת קשה שלא מקבלת גולים, אז בעניין הזה אני ארצה מאוד לא לראות את הנבחרת מקבלת גולים מחר”.

ירדן שועה. תורגל ב-11 של בן שמעון (רויטרס)ירדן שועה. תורגל ב-11 של בן שמעון (רויטרס)

יש תקווה או אמונה שהמשחק מול מולדובה הוא המשחק הביתי האחרון שלא בבית?
”אני מוכן להתפשר שבמרץ נחזור לארץ. הלוואי. שהקהל יבוא בישראל, זה משהו שאני מחכה לו כבר שנה וחצי”.

ההרכב המשוער של נבחרת ישראל: עמרי גלזר, גיא מזרחי, אור בלוריאן, סתיו למקין, רוי רביבו, אליאל פרץ, גבי קניקובסקי, אוסקר גלוך, דן ביטון, ירדן שועה ודור תורג'מן.

