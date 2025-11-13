יום חמישי, 13.11.2025 שעה 12:48
80%861-93210הפועל ת"א1
70%798-85810אולימפיאקוס2
70%823-87410הכוכב האדום3
70%781-86210ז'לגיריס4
60%851-88110מונאקו5
60%866-86010ברצלונה6
60%882-88210פנאתינייקוס7
60%888-90510ולנסיה8
50%805-82610אולימפיה מילאנו9
50%821-79010באיירן מינכן10
50%802-79610פנרבחצ'ה11
50%820-84610ריאל מדריד12
50%840-81610וירטוס בולוניה13
40%891-89610פאריס14
40%858-81810פרטיזן בלגרד15
40%864-85410דובאי16
30%872-83210אנדולו אפס17
30%926-86710באסקוניה18
20%856-76710ליון וילרבאן19
20%948-89110מכבי ת"א20

איטודיס לקראת פנרבחצ'ה: זו האלופה, אתגר ענק

מאמן הפועל ת"א שיתף לקראת הטורקים ב-21:00: "אחד המבחנים הכי גדולים שיש ואנחנו מברכים עליו". ג'ונס: "אם נישאר יחד, יש לנו סיכוי מול כל אחת"

דימיטריס איטודיס (ראובן שוורץ)
דימיטריס איטודיס (ראובן שוורץ)

מההפסד הכואב להפועל ירושלים היא כבר התאוששה, אך היום (חמישי, 21:00) הפועל תל אביב תנסה להמשיך במומנטום ולשלוח הצהרת כוונות נוספת לכל היורוליג, כשהיא תתארח במינכן אצל פנרבחצ’ה, שרק לפני יומיים ניצחה את מכבי תל אביב ותנסה להשלים סוויפ שבועי על הישראליות.

האדומים מגיעים עם מאזן של שמונה ניצחונות ושני הפסדים בלבד, מאזן שווה מקום ראשון ביורוליג בתום עשרה מחזורים. ההפסד אתמול של ז’לגיריס אצל אולימפיאקוס וגם של הכוכב האדום שלשום קבעו שחניכיו של דימיטריס איטודיס שוב בפסגת המפעל הבכיר באירופה, והם ינסו להבטיח את זה לשבוע נוסף מול הטורקים.

המשחק נגד פנר יפגיש בין כמה שחקנים עבורם זהו דרבי פרטי. בצד של היריבה בונזי קולסון ו-ווייד בולדווין, כמו גם שאראס המאמן, יפגשו את היריבה הכי גדולה של האקסית שלהם, מכבי ת”א, ובהפועל ת”א אלייז’ה בראיינט, וסיליה מיציץ’ ודן אוטורו ישחקו נגד היריבה הגדולה של קבוצתם הקודמת, אנדולו אפס.

ווייד בולדווין (IMAGO)ווייד בולדווין (IMAGO)

בכל מקרה, מי שלא ישחקו הם שלושת הפצועים של הפועל תל אביב בדמות תומר גינת, ים מדר וברונו קבוקלו. הפורוורד הישראלי והגבוה הברזילאי צפויים לשוב בעוד כחודש, כאשר הרכז באזור סוף החודש אם לא יהיו תקלות. ככל הנראה איטודיס לא יפתיע וירשום שחקן חדש נגד פנר, ונראה את בר טימור וגיא פלטין בטופס פעם נוספת למשחק הזה.

איטודיס אמר לקראת ההתמודדות: “אנחנו כאן במינכן מתכוננים למשחק השני של שבוע כפול נגד אלופת אירופה. לפנרבחצ’ה יש המון איכויות ואנחנו מכבדים את זה מאוד. היורוליג הזו היא אתגר עבורנו ופנרבחצ’ה היא אחד האתגרים הכי גדולים שיש ואנחנו מברכים עליו, אנחנו רוצים להתחרות עם אחת הקבוצות הכי טובות בליגה”.

כריס ג’ונס הוסיף: “רוצים להמשיך את המומנטום מהמשחק, שיחקנו טוב והיה אפשר גם לעשות דברים טובים יותר בהגנה. זה מבחן נוסף עבורנו לגבי מה שאנחנו רוצים להיות, זו האלופה, אז זה מבחן ענק. המפתחות? עצירות בהגנה, לחלוק את הכדור, להיות אגרסיביים כקבוצה וכיחידים, להיות ביחד גם ברגעים הפחות נעימים, כל עוד נישאר ביחד אנחנו יכולים לנצח”.

