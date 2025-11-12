העונשים שעו"ד ברגמן דורש להטיל על מכבי חיפה

תובע ההתאחדות לכדורגל, עו"ד גלעד ברגמן, דורש להשית על מכבי חיפה קנס בסך של כ-70 אלף שקל וכן עונש על תנאי של איסור מכירת כרטיסים לאוהדי הקבוצה במשחק חוץ אחד, זאת בעקבות האירועים במשחק מול בני סכנין. על פי דו"ח המשקיף, אוהדי חיפה ירו במהלך המשחק כ-50 זיקוקים, וביציע 4 הוצתו רימוני עשן שלא הושלכו למגרש.

במקביל, בקבוצה עוסקים במצבו של הקשר, מתיאס נהואל, שמכיר את המאמן, ברק בכר, מתקופתו הקודמת במועדון. בין השניים נרשמה בעבר מתיחות בשל יכולתו של השחקן, אך עם שובו של בכר למועדון, ניסה המאמן לפתוח דף חדש עמו ואף אמר לשחקן: "אני פותח דף חדש איתך".

לדברי גורמים בחיפה, עד לאחרונה נהואל נראה טוב באימונים, אך בשבועות האחרונים הוא מתקשה להרשים ונראה חסר ביטחון. יש מי שמגדירים אותו במועדון כשחקן קט-רגל, ביטוי המרמז על כישרון טכני, אך חוסר תרומה למשחק הקבוצתי.

מתיאס נהואל (עמרי שטיין)

מכבי חיפה תערוך בשבוע הבא מחנה אימונים קצר במתחם האימונים בכפר גלים. במועדון מבינים כי לאחר תקופה זו, בכר כבר לא יוכל לטעון שהוא זקוק לזמן היכרות נוסף עם הקבוצה. הירוקים ינסו למצוא את האיזון, לבחון את השינויים הדרושים ולצאת לדרך חדשה לאחר הפגרה, כשהמטרה ברורה – לחזור לנצח ולשוב לצמרת.

למרות פתיחת הקדנציה השלישית של בכר במועדון בתוצאות מאכזבות, גורמים בחיפה מדגישים כי הפעם המאמן הגיע עם הרבה התלהבות, מחויבות ורצון גדול להצליח ולתקן את מה שדרוש תיקון.

