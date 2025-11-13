יום חמישי, 13.11.2025 שעה 17:08
כדורסל עולמי  >> יורוליג
יורוליג 25-26
80%861-93210הפועל ת"א1
70%798-85810אולימפיאקוס2
70%823-87410הכוכב האדום3
70%781-86210ז'לגיריס4
60%851-88110מונאקו5
60%866-86010ברצלונה6
60%882-88210פנאתינייקוס7
60%888-90510ולנסיה8
50%805-82610אולימפיה מילאנו9
50%821-79010באיירן מינכן10
50%802-79610פנרבחצ'ה11
50%820-84610ריאל מדריד12
50%840-81610וירטוס בולוניה13
40%891-89610פאריס14
40%858-81810פרטיזן בלגרד15
40%864-85410דובאי16
30%872-83210אנדולו אפס17
30%926-86710באסקוניה18
20%856-76710ליון וילרבאן19
20%948-89110מכבי ת"א20

מאילת ועד טבעת: הדרך המיוחדת של בראיינט

לא נבחר בדראפט, הגיע למדבר בארץ ולאט לאט טיפס עד זכייה ביורוליג ואפילו ב-NBA: בשקט שלו, כוכב הפועל הפך לאחד הטובים ביבשת. ב-21:00: פנרבחצ'ה

|
אלייז'ה בראיינט (הפועל ת
אלייז'ה בראיינט (הפועל ת"א)

כשהסגל של הפועל תל אביב נסגר, רוב העיניים הלכו לווסיליה מיציץ’, וברור שבצדק, לא בכל יום מגיע לישראל אלוף אירופה ו-MVP של המפעל. ב-16 ביולי הסרבי חתם ומאותו הרגע הוא נהיה הפנים, אבל נכון ל-15 ביולי היו פנים אחרות, פרצוף אחר, שעד כה מוכיח שהוא אפילו לא פחות טוב, וקוראים לו אלייז’ה בראיינט.

האמריקאי הוא אירוע שאפשר להגדיר אותו לייט בלומר. הרי הקהל הישראלי מכיר אותו, ואם מישהו בארץ רואה רק ליגת ווינר סל והוא ראה את החתימה של בראיינט בהפועל, הוא לבטח אמר לעצמו “טוב, לא ביג דיל, שחקן נחמד”, אז לא. הגארד הוא לא מה שהיה פעם, לא בתקופה במכבי ובטח ובטח שלא בתקופה באילת.

הוא עשה דבר או שניים מאז, בקטנה. זכייה ביורוליג עם אנדולו ב-2022, זכייה בליגה הטורקית ב-2023 ומעל הכל, הוא זכה באליפות ה-NBA עם מילווקי ב-2021, אפילו שלא שיחק הרבה אצל הבאקס, ואפילו לא שנייה אחת באותה סדרת גמר נגד פיניקס, אבל טבעת היא טבעת והוא יכול ללבוש אותה בגאווה רבה.

אלייזאלייז'ה בראיינט (הפועל ת"א)

אז עד כמה בראיינט השתדרג? בשתי העונות במכבי ת”א ביורוליג הוא קלע 9.1 נקודות בממוצע והוסיף שני אסיסטים בממוצע למשחק. כנראה שהביקור ב-NBA עשה לו טוב, כי למשל בעונה האחרונה שלו באנדולו, העונה האחרונה במפעל, זה כבר היה 13.8 נק’ ו-3.1 אס’. הקפיצה לא עצרה גם בהפועל ת”א, כשאפשר לומר אפילו שהוא בתקופה הטובה ביותר בקריירה, בטח מספרית.

אלייז’ה עם לא פחות מ-14.3 נקודות בממוצע למשחק, 3.4 אסיסטים למשחק ו-5.8 ריבאונדים, כשהוא קולע מעל 37% לשלוש ומעל 61% לשתיים. המשחק האחרון נגד בסקוניה הייתה החותמת להכל, עם ערב מדהים של 24 נקודות, ארבעה אסיסטים, תשעה ריבאונדים ומדד מטורף של 38. אגב, הוא גם קלע 70% ל-2, 50% ל-3 ו-100% מהקו.

אלייזאלייז'ה בראיינט במדי מכבי ת"א (איציק בלניצקי)

בכללי, אפשר לומר שמיציץ’ עדיין השחקן הכי טוב בהפועל, אבל זה רק לפרקים, פיקים, ניצוצות של יכולת מדהימה. יציבות? את זה תמצאו אצל אלייז’ה, שכמעט בכל ערב מגיע ובענק. עשרה משחקים ביורוליג: 11 נק’, 15 נק’, 18 נק’, 16 נק’, 10 נק’, 6 נק’, 11 נק’, 7 נק’, 25 נק’, 24 נק’, במילה אחת? מדהים. אגב, הוא מוביל את הפועל במדד יעילות ומקום שביעית במפעל.

אבל מי הוא אלייז’ה בראיינט? הגארד יחגוג 31 באפריל הקרוב, כשהוא נולד בג’ורג’יה, והוא דווקא לא תמיד היה הכי גבוה, אלא גדל לא פחות מ-30 סנטימטרים בשנה אחד כשהיה בתיכון, ולמרות שהרשים במכללת בריגהאם יאנג, הוא לא הצליח להיבחר בדרפאט וניסה את מזלו באירופה, איפה? בעיר דרומית במדינה במזרח התיכון, אילת.

אלייזאלייז'ה בראיינט (הפועל ת"א)

באותה עונה בראיינט הרשים מאוד ואף הגיע עם אילת לחצי הגמר בפלייאוף כאן בישראל, שם הוא נכנע למכבי ת”א. היכולת שלו לא נעלמה מעיני הצהובים, ואלו החליטו להחתים אותו, לא לפני ששיחק עם מילווקי בליגת הקיץ. אצל הקבוצה מתל אביב הוא היה מצוין, ואפילו הוא היה חלק מהקבוצה הנהדרת של יאניס ספרופולוס, שהרשימה מאוד עד שהעונה נעצרה ביורוליג בעקבות פריצת מגפת הקורונה.

בכללי, בראיינט אדם מאוד צנוע, כזה שלא מסתנוור יותר מידי ובסך הכל חי די רגיל. הוא איש מאמין מאוד ואפילו רוחני, כשהוא מקפיד כמעט בכל יום לבצע מדיטציה. אגב, בראיינט מנהל עמוד יוטוב מוצלח מאוד בו הוא מתעד את חייו במהלך היום, ויש לו לא פחות מ-19.4 אלף מנויים.

