כ-70 ספורטאים חתמו על מכתב להרחקת ישראל

למרות הכרזת הפסקת האש בין ישראל לעזה, המצב סביב נבחרת ישראל ברחבי העולם מסרב להירגע כשאתמול (שלישי), הגישו 70 ספורטאים מקצועיים בקשה מנשיא אופ”א, אלכסנדר צ’פרין להשעות את הנבחרת מהיבשת.

המכתב הגיע בפעם השנייה אל דלת הנשיא, הפעם עם מספר רב יותר של חתימות, כשבחודש ספטמבר רשימה בת 48 ספורטאים הייתה חתומה על המכתב, אז אלו היו בין היתר פול פוגבה ואדאמה טראורה.

הפעם, הצטרפו אליהם אקס אייאקס וצ’לסי, חכים זייש, כמו גם צ’יק דוקורה, הקשר שמשחק בקריסטל פאלאס ומתיאס נורמן, שיצא עם הדוגמנית הישראלית עדן פינס. גם מאמן לסטר שהצליח להשאיר אותם בליגה עונה לפני אותה זכייה היסטורית באליפות, נייג’ל פירסון, הוזכר בין החותמים.

פול פוגבה. חתם על המכתב הקודם (IMAGO)

שני שמות נוספים הם צ’קו קויאטה, המשחק באמדספור מהליגה השנייה בטורקיה, שם נמצא גם שחקן נבחרת ישראל ואקס מכבי חיפה, דיא סבע, ואיסה סולימאן, שחקנה של סומגייט האזרית, שיושב בחדר ההלבשה עם אקס ירוק אחר, רועי קהת.

הרשימה המלאה

אנואר אל גאזי (כדורגלן - אל סהיליה, קטר)

חמזה צ’ודורי (כדורגלן - שפילד יונייטד)

חכים זייש (כדורגלן - וידאד קזאבלנקה, מרוקו)

צ’יק דוקורה (כדורגלן - קריסטל פאלאס)

רומא סאיס (כדורגלן - אל סאד, קטר)

סם מורסי (כדורגלן - כווית)

קשי אנדרסון (כדורגלן - בירמינגהאם)

מתיאס נורמן (כדורגלן - אל סהיליה, קטר)

איליאש שאיר (כדורגלן - ק.פ.ר)

רייאן קולי (כדורגלן - ק.פ.ר)

חסאן חאמיד (כדורגלן - ק.פ.ר)

ראחים קונטה (כדורגלן - מורקאמב)

סיירוס כריסטי (כדורגלן - בולטון)

חכים זייש (רויטרס)

סיידו חאן (כדורגלן - אפריסיאן, טוניסיה)

צ’קו קויאטה (כדורגלן - אמדספור)

אקווסי אסאנטה (כדורגלן - ללא קבוצה)

טאניל סאליק (כדורגלן - סטיבנייג’)

יוסף סלאח (כדורגלן - קרדיף)

אידריס אל מיזוני (כדורגלן - לייטון)

איסה סולימאן (כדורגלן - סומגייט, אזרבייג’ן)

מומו דאברה (כדורגלן - סאטון יונייטד)

עדי יוסוף (כדורגלן - רדיץ’ יונייטד)

פואד באשירו (כדורגלן - מטלוק טאון)

מיצ’ל טרמניני (כדורגלן - אל שמאל, קטר)

פארוק מיא (כדורגלן - ללא קבוצה)

איברה סקאייה (כדורגלן - וולינג יונייטד)

יאסין אן נייה (כדורגלן - טרורו סיטי)

לאמין קאבה שריף (כדורגלן - ספלדינג יונייטד)

יאקו מייטה (כדורגלן - דמאק, ערב הסעודית)

חליל דרביסוגלו (כדורגלן - ריזספור)

עלי רחבה (כדורגלן – מריבור, סלובניה)

דיא סבע. שחקן שאיתו בקבוצה חתם על המכתב (אמדספור)

בוי ווטרמן (כדורגלן - ללא קבוצה)

טטה ינגי (כדורגלן - ליבינגסטון, סקוטלנד)

ג’ונתן בניטז (כדורגלן - פלסטינו, צ’ילה)

אנטוניו סזה (כדורגלן - פלסטינו, צ’ילה)

ליילה בנארס (כדורגלנית - לווס, אנגליה)

צ’יק דיאבטה (כדורגלן - סט. ג’ונסון, סקוטלנד)

חארון חאמיד (כדורגלן - פלוטה, פולין)

ריצ’רד צ’ין (כדורגלן - ריית’ רוברס, סקוטלנד)

אלי ססאי (כדורגלן - מורקאמב)

ריזה דורמיסי (כדורגלן - אמזונאס, ברזיל)

טאופיק אולומוואווה (כדורגלן - אלטונה מג’יק, אוסטרליה)

הארי פאנאיוטו (כדורגלן - מורקאמב)

פנוצ’ה קמארה (כדורגלן - דנדי יונייטד, סקוטלנד)

זיאד לרקש (כדורגלן - ק.פ.ר)

מו איסה (כדורגלן - נסאג’י, אירן)

איימן בנארוס (כדורגלן - פליימות’)

אמאדו באקאיוקו (כדורגלן - הוקאידו, יפן)

מוחמדו פאל (כדורגלן - ווטרפורד, אירלנד)

אליאס מנסור (כדורגלן - ללא קבוצה)

רועי קהת. איך הוא יגיב? (הטוויטר של סומגאייט)

מו בטאמר (כדורגלן - אל טהדי, לוב)

וויליאם הונדרמארק (כדורגלן - ברומלי)

הילאל סודאני (כדורגלן - מריבור, סלובניה)

איוב יוספי (כדורגלן - חסאניה אגדיר, מרוקו)

אל-פארדו בן מוחמד (כדורגלן - זמון, סרביה)

מוחמד סיילה (כדורגלן - ליבינגסטון, סקוטלנד)

פאיז סלימאני (כדורגלן - קטר, קטר)

סעיד בקארי (כדורגלן - ספרטה רוטרדם)

עדל אנזימטי (כדורגלן - אררט ירבאן, ארמניה)

סנו קוליבאלי (כדורגלן - אומוניה ניקוסיה, קפריסין)

סלים בן בוינה (כדורגלן - איסטרס, צרפת)

בנג’לוד יוסוף (כדורגלן - סושו)

פלסטינו (מועדון כדורגל מצ’ילה)

נייג'ל פירסון. חלק מהשמות שחתמו הפעם (רויטרס)

נייג’ל פירסון (מאמן לסטר לשעבר)

מואין עלי (שחקן קריקט)

אייז פטאל (שחקן קריקט)

אבטהא מקסוד (שחקנית קריקט)

זאק צ’לי (מתאגרף)

טיי מיצ’ל (מתאגרף)

עומאר חאן (מתאגרף)

איליה מקאני (שחקן רוגבי)

חדיג’ה מלאח (רוכבת סוסים)

אנדראה קולומבו (אצן)