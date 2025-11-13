יום חמישי, 13.11.2025 שעה 12:57
כדורגל עולמי  >> ליגה ברזילאית
ליגה ברזילאית 25-26
6828-5832פלמייראס1
6820-6432פלמנגו2
6422-4633קרוזיירו3
5933-5433מיראסול4
5340-4433באהיה5
5228-4433בוטאפוגו6
5137-3833פלומיננזה7
4536-3733סאו פאולו8
4437-3733אתלטיקו מיניירו9
4249-5033ואסקו דה גמה10
4250-3833ברגנטינו11
4230-3133סיארה12
4238-3533קורינתיאנס13
4043-3533גרמיו14
3746-3733אינטרנסיונל15
3547-2933ויטוריה16
3348-3332סאנטוס17
3259-2933ג'ובנטוד18
3151-3433פורטלזה19
1755-2432ספורט רסיפה20

ניימאר שוב מעורר סערה: המצאה מחורבנת, שקר

סנטוס רותחת: לאחר שהמועדון חשב שהנושא נסגר, הכוכב הברזילאי הכחיש שהתנצל בפני המאמן שלו, חואן פבלו וויבודה, על התנהגותו לאחר התקרית במראקנה

|
ניימאר (IMAGO)
ניימאר (IMAGO)

נראה כי פרשת ניימאר הגיעה לכאורה לסיומה, אך רק לכאורה. אחרי הסערה הגדולה שפרצה בברזיל בעקבות התנהגותו והערותיו לאחר שהוחלף במשחק מול פלמנגו במסגרת הליגה הברזילאית, דווח כי שחקן סנטוס סגר את העניין עם הנוגעים בדבר. לפי פרסום ב־’Globoesporte’, ניימאר שוחח טלפונית עם מאמנו חואן פבלו וויבודה והודה כי הגזים בתגובתו לאחר התקרית במראקנה.

לפי הדיווחים, בשיחה עם המאמן טען ניימאר כי התנהגותו נבעה מתסכול גדול מהשיפוט של סאביו פריירה סמפאיו, שלדבריו היה חלש מאוד. הוא לא התנצל, אלא רק הסביר את מניעיו והביע נכונות "לעזור בדרך טובה יותר". בנוסף, אמר המאמן כי הוא מעריך את עבודתו של וויבודה ורואה שיפור משמעותי ביכולת הקבוצה מאז הצוות המקצועי החדש נכנס לתפקידו. בסנטוס טענו כי הנושא נסגר.

אך שעות ספורות לאחר פרסום הידיעה, ניימאר יצא לתקוף את הדיווחים. "עוד שקר שהמציא עיתונאי מחורבן", כתב בפוסט רשמי שהגיב לכתבה. ההתפרצות הזו הציתה מחדש את הסערה סביבו והוסיפה עוד שכבה לשבוע קשה במיוחד שעבר על הכוכב הברזילאי.

ניימאר (IMAGO)ניימאר (IMAGO)

לפי הדיווחים בברזיל, סנטוס מנסה להרגיע את הרוחות ולא להחריף את המצב. במועדון מבינים שהמאבק על ההישרדות בליגה הוא בעדיפות עליונה, הן מבחינת ההנהלה והן מצד השחקנים.

הנהלת הקבוצה קבעה שתי נקודות עיקריות: ראשית, התנהגות כזו מצד ניימאר לא יכולה להישנות, היא לא תורמת למאבק ההישרדות של הקבוצה, ושנית, השחקן חייב לשוב ולהציג את יכולתו הטכנית הגבוהה כדי להוביל את סנטוס להתאוששות בליגה הברזילאית. ימים מתוחים במועדון.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןגארבג': החוליגן שהרגיע את אוהדי בית"ר ים
גארבג': החוליגן שהטריף את אוהדי בית"ר יםנגןקונדה והשאר: נבחרת צרפת מגיעה בסטייל
קונדה והשאר: נבחרת צרפת מגיעה בסטיילנגןמרגש: יעקב בוזגלו לא ציפה להפתעה הזאת
מרגש: יעקב בוזגלו לא ציפה להפתעה הזאתנגןלאמין ימאל באתגר מול החבר הכי טוב שלו
לאמין ימאל באתגר מול החבר הכי טוב שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */