ויניסיוס: אנצ'לוטי מביא איתו שלווה וביטחון

כוכב ריאל מדריד ונבחרת ברזיל, ויניסיוס ג'וניור, שיבח את קרלו אנצ'לוטי בראיון נרחב שהתפרסם באתר ההתאחדות הברזילאית, וזאת בצל הדיווחים על יחסים מעורערים עם מאמן ריאל מדריד בהווה צ’אבי אלונסו. הכוכב הדגיש כי הנבחרת מתקדמת תחת המאמן האיטלקי וכי האווירה סביבו מצוינת, גם במגרש וגם בחדר ההלבשה.

"עם אנצ'לוטי אנחנו מתקדמים, יוצרים סגנון משחק משלנו. למצוא את הסגנון הזה לפני המונדיאל יהיה חשוב מאוד, כי נותרו מעט משחקים", אמר ויניסיוס. "כולם צריכים להיכנס למצב מנטלי של מונדיאל ולהבין שההזדמנות שלנו הגיעה". לדבריו, אנצ'לוטי שומר על אותה גישה שאפיינה אותו בריאל מדריד, בפאריס ובלונדון, גישה שמעניקה ביטחון לשחקנים וממקסמת את היכולות של כל אחד בתפקידו הטבעי.

"הוא תמיד אומר שהוא רוצה לראות את העם הברזילאי שמח, להחזיר את סגנון המשחק שתמיד אפיין אותנו ולזכות בגביע העולם, זו המטרה הגדולה שלנו", הוסיף ויניסיוס. "הוא מביא שלווה וביטחון, מה שמקל על העבודה שלנו. כולנו נהנים לשחק תחתיו, והוא גורם לנו לרצות לעבוד קשה יותר. יש לנו את התשוקה והעוצמה בשביל החולצה, והוא יודע איך להוציא מאיתנו את המיטב. עכשיו אנחנו צריכים לנצח כדי שכל זה ישתלם".

קרלו אנצ'לוטי ו-ויניסיוס (רויטרס)

הקשר בין אנצ'לוטי לשחקנים ניכר היטב בחדר ההלבשה, לדברי ויניסיוס: "האווירה רגועה, כולם מעריכים אותו ואוהבים אותו, וזה חשוב מאוד. הוא מעביר לנו תחושת רוגע וגורם לנו ליהנות מהאימונים ומהמשחקים".

בנוגע להכנות למונדיאל, הסביר הכוכב הברזילאי: "המשחקים הקרובים הם הזדמנות מצוינת לבדוק את מה שעבדנו עליו באימונים. מדובר במשחקי ידידות, כך שהמאמן יכול לנסות שחקנים שונים ולבנות ביטחון בקבוצה. חשוב לנו להכיר כמה שיותר סגנונות יריב, כי במונדיאל נצטרך להתמודד מול כולם".

ויניסיוס גם התייחס לחשיבות הוותיקים בנבחרת: "יש לנו שחקנים עם ניסיון גדול שכבר שיחקו במונדיאלים, וזה עוזר מאוד. ככל שאנחנו מתאמנים ומשחקים יחד, אנחנו משתפרים ומבינים אחד את השני טוב יותר. עכשיו הזמן לטעות וללמוד, כי במונדיאל כבר לא תהיה הזדמנות לזה, נצטרך להיות מרוכזים במאת האחוזים".