יום חמישי, 13.11.2025 שעה 11:42
ליגה ספרדית 25-26
3110-2612ריאל מדריד1
2815-3212ברצלונה2
2610-2412ויאריאל3
2511-2412אתלטיקו מדריד4
2013-1912בטיס5
1815-1512אספניול6
1713-1212אתלטיק בילבאו7
1714-1212חטאפה8
1619-1812סביליה9
1511-1112אלאבס10
1514-1312אלצ'ה11
1514-1212ראיו וייקאנו12
1318-1512סלטה ויגו13
1317-1412ריאל סוסיאדד14
1218-1212מיורקה15
1113-912אוססונה16
1021-1112ולנסיה17
1024-1112ג'ירונה18
923-1612לבאנטה19
820-712אוביידו20

ויניסיוס: אנצ'לוטי מביא איתו שלווה וביטחון

בצל הדיווחים על יחסים מורכבים עם אלונסו, כוכב ריאל התראיין בברזיל: "כולנו נהנים לשחק תחת קרלו שגורם לנו לרצות לעבוד קשה יותר, האווירה רגועה"

|
ויניסיוס ואנצ'לוטי (IMAGO)
ויניסיוס ואנצ'לוטי (IMAGO)

כוכב ריאל מדריד ונבחרת ברזיל, ויניסיוס ג'וניור, שיבח את קרלו אנצ'לוטי בראיון נרחב שהתפרסם באתר ההתאחדות הברזילאית, וזאת בצל הדיווחים על יחסים מעורערים עם מאמן ריאל מדריד בהווה צ’אבי אלונסו. הכוכב הדגיש כי הנבחרת מתקדמת תחת המאמן האיטלקי וכי האווירה סביבו מצוינת, גם במגרש וגם בחדר ההלבשה.

"עם אנצ'לוטי אנחנו מתקדמים, יוצרים סגנון משחק משלנו. למצוא את הסגנון הזה לפני המונדיאל יהיה חשוב מאוד, כי נותרו מעט משחקים", אמר ויניסיוס. "כולם צריכים להיכנס למצב מנטלי של מונדיאל ולהבין שההזדמנות שלנו הגיעה". לדבריו, אנצ'לוטי שומר על אותה גישה שאפיינה אותו בריאל מדריד, בפאריס ובלונדון, גישה שמעניקה ביטחון לשחקנים וממקסמת את היכולות של כל אחד בתפקידו הטבעי.

"הוא תמיד אומר שהוא רוצה לראות את העם הברזילאי שמח, להחזיר את סגנון המשחק שתמיד אפיין אותנו ולזכות בגביע העולם, זו המטרה הגדולה שלנו", הוסיף ויניסיוס. "הוא מביא שלווה וביטחון, מה שמקל על העבודה שלנו. כולנו נהנים לשחק תחתיו, והוא גורם לנו לרצות לעבוד קשה יותר. יש לנו את התשוקה והעוצמה בשביל החולצה, והוא יודע איך להוציא מאיתנו את המיטב. עכשיו אנחנו צריכים לנצח כדי שכל זה ישתלם".

קרלו אנצקרלו אנצ'לוטי ו-ויניסיוס (רויטרס)

הקשר בין אנצ'לוטי לשחקנים ניכר היטב בחדר ההלבשה, לדברי ויניסיוס: "האווירה רגועה, כולם מעריכים אותו ואוהבים אותו, וזה חשוב מאוד. הוא מעביר לנו תחושת רוגע וגורם לנו ליהנות מהאימונים ומהמשחקים".

בנוגע להכנות למונדיאל, הסביר הכוכב הברזילאי: "המשחקים הקרובים הם הזדמנות מצוינת לבדוק את מה שעבדנו עליו באימונים. מדובר במשחקי ידידות, כך שהמאמן יכול לנסות שחקנים שונים ולבנות ביטחון בקבוצה. חשוב לנו להכיר כמה שיותר סגנונות יריב, כי במונדיאל נצטרך להתמודד מול כולם".

ויניסיוס גם התייחס לחשיבות הוותיקים בנבחרת: "יש לנו שחקנים עם ניסיון גדול שכבר שיחקו במונדיאלים, וזה עוזר מאוד. ככל שאנחנו מתאמנים ומשחקים יחד, אנחנו משתפרים ומבינים אחד את השני טוב יותר. עכשיו הזמן לטעות וללמוד, כי במונדיאל כבר לא תהיה הזדמנות לזה, נצטרך להיות מרוכזים במאת האחוזים".

