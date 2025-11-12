יום רביעי, 12.11.2025 שעה 19:33
 בית 1 
93-84גרמניה1
92-54סלובקיה2
65-64צפון אירלנד3
010-14לוקסמבורג4
 בית 2 
100-94שווייץ1
74-34קוסובו2
35-24סלובניה3
17-24שבדיה4
 בית 3 
101-124דנמרק1
102-74סקוטלנד2
310-74יוון3
015-24בלארוס4
 בית 4 
103-94צרפת1
77-84אוקראינה2
49-114איסלנד3
111-24אזרבייג'ן4
 בית 5 
120-154ספרד1
910-134טורקיה2
39-64גיאורגיה3
016-14בולגריה4
 בית 6 
104-114פורטוגל1
57-84הונגריה2
45-44אירלנד3
39-24ארמניה4
 בית 7 
163-226הולנד1
134-106פולין2
1013-87פינלנד3
311-67ליטא4
216-16מלטה5
 בית 8 
153-196אוסטריה1
135-136בוסניה2
106-116רומניה3
89-117קפריסין4
032-17סן מרינו5
 בית 9 
183-296נורבגיה1
158-186איטליה2
919-157ישראל3
417-77אסטוניה4
126-46מולדובה5
 בית 10 
146-216בלגיה1
133-127צפון מקדוניה2
1010-136ווילס3
712-87קזחסטן4
023-06ליכטנשטיין5
  
180-186אנגליה1
113-66אלבניה2
107-76סרביה3
115-37אנדורה4
  
161-206קרואטיה1
138-127צ'כיה2
126-107איי פארו3
613-46מונטנגרו4
020-26גיברלטר5

טוכל: קיין, בלינגהאם ופודן לא יכולים לשחק יחד

מאמן נבחרת אנגליה הצהיר בראיון שלא ישנה את המערך או את סגנון המשחק שלו כדי להכניס "כוכבים" להרכב: "אם אכניס את שלושתם אפגע במבנה הקבוצתי"

|
תומאס טוכל (IMAGO)
תומאס טוכל (IMAGO)

מאמן נבחרת אנגליה, תומאס טוכל, יצר כותרות בריאיון באנגליה כשטען כי במבנה הטקטי שלו שלושת כוכבי הנבחרת, הארי קיין, ג’וד בלינגהאם ופיל פודן, לא יכולים לשחק יחד. המנג’ר הגרמני הסביר כי הוא לא מתכוון לשנות את המערך או את סגנון המשחק שלו בשביל להכניס “שמות גדולים” להרכב.

"ברגע זה, אם אנחנו שומרים על המבנה הם לא יכולים לשחק יחד", אמר טוכל, "הם יכולים, אבל לא במסגרת המערכת שפיתחנו, ולא מבחינת האיזון שנוצר. יש לנו שחקני אגף שהם הכי טובים בעמדות שלהם, ולכן אנחנו משחקים עם מספר 6, 8, 10 וחלוץ אחד. אם אכניס את כולם, זה יפגע במבנה".

עומס של כישרון בעמדה אחת

מאז כניסתו של הגרמני לתפקיד, אנגליה עוברת שינוי טקטי ברור: פחות ניסויים והרפתקאות, יותר סדר והקפדה על איזון במשחק. טוכל, נודע כמאמן פרפקציוניסט, שמתעקש להעמיד קבוצה כמו שהוא מאמין, גם אם המשמעות היא להשאיר שחקנים מהשורה הראשונה על הספסל או מחוץ לסגל.

פיל פודן וגפיל פודן וג'וד בלינגהאם (IMAGO)

לדבריו, עמדת הקשר ההתקפי (ה-10 הקלאסי) היא אחת הצפופות בסגל: "יש חפיפה עצומה בעמדה הזו. פיל (פודן) יכול לשחק שם, ג’וד (בלינגהאם) גם, מורגן רוג’רס שיחק שם לאחרונה, יש גם את קול פאלמר ומורגן גיבס-ווייט. לא נוכל לקחת את כולם, במיוחד אם נרצה לשמור על שחקני אגף טבעיים ועל איזון במרכז השדה".

לא רק שמות, גם מבנה

המאמן, שזכה עם צ’לסי בליגת האלופות, הוסיף כי הוא לא מאמין בבחירת שחקנים לפי שמות או סטטוס, אלא לפי התאמה לתפקידים ולמערכת שהוא בונה לקראת מונדיאל 2026: "אני לא מתכנן לקחת חמישה שחקני מספר 10 לטורניר. אנחנו חייבים מבנה ברור, עם תפקידים מדויקים. אם נשנה הכול רק כדי לדחוף את כל הכישרונות למגרש, נאבד את מה שבנינו".

הדברים של טוכל מעוררים דיון נרחב באנגליה, במיוחד לאור העובדה שהנבחרת שופעת כישרון התקפי, אולי הטוב יותר בעשורים האחרונים. חלק מהפרשנים רואים בגישה של המאמן הלאומי קור רוח ומקצוענות גרמנית טיפוסית, בעוד אחרים טוענים שהוא עלול להחמיץ את הפוטנציאל האדיר של דור הזהב הנוכחי של אנגליה.

שחקני נבחרת אנגליה חוגגים (IMAGO)שחקני נבחרת אנגליה חוגגים (IMAGO)

מבט קדימה: סרביה ואלבניה בדרך

אנגליה כבר הבטיחה את מקומה במונדיאל, אך השבוע תתמודד מול סרביה ואלבניה במשחקי ההכנה, הזדמנות עבור טוכל לבחון שילובים חדשים ולבחון מי מהכוכבים שלו מסתגל למבנה שהוא דורש. בינתיים, ההצהרה החד־משמעית של טוכל מעבירה מסר ברור לשחקנים: אף אחד לא חסין, גם לא בלינגהאם, פודן או הקפטן הארי קיין.

