ליגה ספרדית 25-26
3110-2612ריאל מדריד1
2815-3212ברצלונה2
2610-2412ויאריאל3
2511-2412אתלטיקו מדריד4
2013-1912בטיס5
1815-1512אספניול6
1713-1212אתלטיק בילבאו7
1714-1212חטאפה8
1619-1812סביליה9
1511-1112אלאבס10
1514-1312אלצ'ה11
1514-1212ראיו וייקאנו12
1318-1512סלטה ויגו13
1317-1412ריאל סוסיאדד14
1218-1212מיורקה15
1113-912אוססונה16
1021-1112ולנסיה17
1024-1112ג'ירונה18
923-1612לבאנטה19
820-712אוביידו20

טוני קרוס: גולר יכול לסמן עידן בריאל מדריד

אקס ריאל מדריד שיבח את הקשר הטורקי, ששיתף איתו פעולה במדי הבלאנקוס: "שחקן שאפשר לסמוך עליו". ואף דיבר על חייו לאחר פרישתו: "הרבה דברים קורים"

|
טוני קרוס (רויטרס)
טוני קרוס (רויטרס)

במהלך אירוע ספורט בגרמניה, טוני קרוס, אקס ריאל מדריד, העניק ראיון נרחב, בו הוא שיבח את ארדה גולר. הקשר האגדי מגרמניה גם שיתף על חייו לאחר פרישתו, כאחד השחקנים המעוטרים ביותר שלבשו את המדים של ריאל מדריד.

בנוגע לארדה גולר, טוני קרוס ציין שהוא שמח לראות את הטורקי הצעיר מקבל יותר דקות משחק בריאל מדריד. “אני שמח שהוא מקבל משמעותית יותר דקות השנה, כי הוא הרוויח את זה בזכות יכולות הכדורגל שלו והוא שחקן שאפשר לסמוך עליו בעתיד”, אמר.

כשנשאל אם יוכל להיות יורשו בסנטיאגו ברנבאו, הוסיף זוכה גביע העולם ב-2014: “הוא סוג שחקן שונה ממני, העמדה הטובה ביותר שלו היא בבירור יותר התקפית משלי, אז הוא בכלל לא היורש שלי. אבל אני באופן כללי שמח בשבילו כי הוא בחור טוב, עדיין יכולתי לשחק איתו”.

טוני קרוס וארדה גולר חלקו את אותו הספסל (IMAGO)טוני קרוס וארדה גולר חלקו את אותו הספסל (IMAGO)

“יש לו מגע ממש טוב, שהוא כבר ניצל ביעילות רבה עבור ריאל מדריד העונה. לכן אני מקווה שהוא ימשיך לקבל דקות משחק עקביות, כי זו הדרך היחידה שהוא יוכל להשתפר. ואני בטוח שהוא יוכל להטביע את חותמו ואף לסמן עידן במדריד”.

בנוגע לחייו לאחר הפרישה, אמר קרוס: “רק בגלל שאתם שומעים ממני פחות, זה לא אומר שאני לא עושה דברים. הרבה דברים קורים, אני עובד מדי יום באקדמיה שלי במדריד, שם אני מאמן באופן אישי שתי קבוצות. בנוסף, הקרן שלי חגגה את יום השנה העשירי שלה באירוע גדול בדיסלדורף, אותו הצלחתי לשלב בצורה מושלמת עם ליגת האייקון”.

טוני קרוס: "ארדה גולר יכול לסמן עידן בריאל מדריד" (IMAGO)טוני קרוס: "ארדה גולר יכול לסמן עידן בריאל מדריד" (IMAGO)
