נועה קירל ודניאל פרץ ערכו את החתונה הגדולה

דניאל פרץ ונועה קירל, החתונה, החלק השני. שוער נבחרת ישראל והמבורג הגרמנית, אליה הוא מושאל מבאיירן מינכן, נישא לבת זוגו, הזמרת והשחקנית המפורסמת, באירוע שנערך אמש (שלישי) ב’בית על הים’ ביפו.
כעת, לאחר החתונה המצומצמת שנחגגה אתמול עם 200 מוזמנים בלבד והייתה סגורה לתקשורת, נערכת המסיבה הגדולה של הזוג במלון הילטון, שגם פתוחה לסיקור. לאירוע הערב הגיעו כאלף מוזמנים, בינhהם גם לא מעט נציגים מעולם הבידור והכדורגל. אחרי שאתמול עידן רייכל הכניס אותם לחופה, הערב שלומי שבת היה זה שהכניס אותם לטקס.