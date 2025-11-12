נועה קירל ודניאל פרץ ערכו את החתונה הגדולה

דניאל פרץ ונועה קירל, החתונה, החלק השני. שוער נבחרת ישראל והמבורג הגרמנית, אליה הוא מושאל מבאיירן מינכן, נישא לבת זוגו, הזמרת והשחקנית המפורסמת, באירוע שנערך אמש (שלישי) ב’בית על הים’ ביפו.

כעת, לאחר החתונה המצומצמת שנחגגה אתמול עם 200 מוזמנים בלבד והייתה סגורה לתקשורת, נערכת המסיבה הגדולה של הזוג במלון הילטון, שגם פתוחה לסיקור. לאירוע הערב הגיעו כאלף מוזמנים, בינhהם גם לא מעט נציגים מעולם הבידור והכדורגל. אחרי שאתמול עידן רייכל הכניס אותם לחופה, הערב שלומי שבת היה זה שהכניס אותם לטקס.

ערן ושי זהבי (מיכה בננו)

דור מיכה (מיכה בננו)

יוסי אבוקסיס (מיכה בננו)

אברהם גרנט וגיא צרפתי (מיכה בננו)

שרן ייני (מיכה בננו)

עדן שמיר וגפן פרימו (מיכה בננו)

עופרי ארד (מיכה בננו)

יואב זיו (מיכה בננו)

איתן טיבי (מיכה בננו)

דולב חזיזה (מיכה בננו)

יוסי בניון (מיכה בננו)

אופיר דוידזאדה (מיכה בננו)

דן גלזר (מיכה בננו)

מאור ומירן בוזגלו (מיכה בננו)

רועי משפתי ורמי גרשון (מיכה בננו)

ניר ביטון (מיכה בננו)