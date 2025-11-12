יום רביעי, 12.11.2025 שעה 22:32
כדורגל ישראלי

נועה קירל ודניאל פרץ ערכו את החתונה הגדולה

אחרי המסיבה המצומצמת אתמול, כ-1,000 מוזמנים הגיעו לאירוע הגדול של שוער נבחרת ישראל והזמרת והשחקנית המפורסמת הערב. שלומי שבת הכניס אותם לטקס

|
דניאל פרץ ונועה קירל (ערן בארי)
דניאל פרץ ונועה קירל (ערן בארי)

דניאל פרץ ונועה קירל, החתונה, החלק השני. שוער נבחרת ישראל והמבורג הגרמנית, אליה הוא מושאל מבאיירן מינכן, נישא לבת זוגו, הזמרת והשחקנית המפורסמת, באירוע שנערך אמש (שלישי) ב’בית על הים’ ביפו.

כעת, לאחר החתונה המצומצמת שנחגגה אתמול עם 200 מוזמנים בלבד והייתה סגורה לתקשורת, נערכת המסיבה הגדולה של הזוג במלון הילטון, שגם פתוחה לסיקור. לאירוע הערב הגיעו כאלף מוזמנים, בינhהם גם לא מעט נציגים מעולם הבידור והכדורגל. אחרי שאתמול עידן רייכל הכניס אותם לחופה, הערב שלומי שבת היה זה שהכניס אותם לטקס.

ערן ושי זהבי (מיכה בננו)ערן ושי זהבי (מיכה בננו)
דור מיכה (מיכה בננו)דור מיכה (מיכה בננו)
יוסי אבוקסיס (מיכה בננו)יוסי אבוקסיס (מיכה בננו)
אברהם גרנט וגיא צרפתי (מיכה בננו)אברהם גרנט וגיא צרפתי (מיכה בננו)
שרן ייני (מיכה בננו)שרן ייני (מיכה בננו)
עדן שמיר וגפן פרימו (מיכה בננו)עדן שמיר וגפן פרימו (מיכה בננו)
עופרי ארד (מיכה בננו)עופרי ארד (מיכה בננו)
יואב זיו (מיכה בננו)יואב זיו (מיכה בננו)
איתן טיבי (מיכה בננו)איתן טיבי (מיכה בננו)
דולב חזיזה (מיכה בננו)דולב חזיזה (מיכה בננו)
יוסי בניון (מיכה בננו)יוסי בניון (מיכה בננו)
אופיר דוידזאדה (מיכה בננו)אופיר דוידזאדה (מיכה בננו)
דן גלזר (מיכה בננו)דן גלזר (מיכה בננו)
מאור ומירן בוזגלו (מיכה בננו)מאור ומירן בוזגלו (מיכה בננו)
רועי משפתי ורמי גרשון (מיכה בננו)רועי משפתי ורמי גרשון (מיכה בננו)
ניר ביטון (מיכה בננו)ניר ביטון (מיכה בננו)
מתן חוזז (מיכה בננו)מתן חוזז (מיכה בננו)
