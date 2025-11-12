"ינאי טחן את השופטים השבוע ולא עשו לו דבר"

יום רביעי הגיע והשאיפה היא שכמובן אף אדם או מועדון יעמוד לדין, אך גם השבוע יש מספר מקרים. סעיד בסול, האיש הכי חזק במכבי בני ריינה, עמד לדין על האמירות שלו לאחר המשחק נגד מכבי תל אביב, כאשר גם מכבי נתניה הגיעה כדי לעמוד לדין על קריאות גזעניות נגד אותה בני ריינה, אך הוחלט לדחות את הדיון.

נזכיר שהצפוניים נכנעו לאלופת המדינה 2:0 בגרין, ובתום המשחק בסול אמר דברים חריפים על השיפוט, עם משפטים כמו “למה גל לייבוביץ לא בעט את הפנדל של מכבי ת”א”, “כמה קיבלו במעטפה” ועוד דברים רבים, חלקם בראיון וחלקם על הדשא לצד אנשים.

מי שהגיע לדיון בנושא בסול הוא אבי לוי, שהיה המשקיף באותה התמודדות בין בני ריינה למכבי ת”א, והדיין היה עו”ד נעם ליובין. בדיון של נתניה הגיע נציג היהלומים, עו”ד טל שגב, והדיין היה עו”ד גיורא לנדאו.

סעיד בסול (פרטי)

מהלך הדיון

הדיין, עו”ד נעם ליובין, פתח: “את פה כיוון שהאירועים שהתרחשו במשחק נגד מכבי תל אביב, מר בסול קילל וקרא לשופטים המשחק זו**ת בסיום המשחק, מר בסול התבקש להתפנות אך לא הסכים ולאחר שירדו מהמגרש המשיך מר בסול בטון תקיף ובצעקות להגיד שהשופטים חארות וכמה שילמו להם. זה היה בדו”ח השופט ובדו”ח המשקיף נכתב שמר בסול קרא לקפטן הקבוצה ג׳אבר וביקש ממנו לרדת כמחאה מהמגרש בעקבות השיפוט. לאחר שהמשחק שוחק ירד מר בסול מהיציע כשהוא נסער, והחל לנסות לדבר שוב עם צוות השיפוט כשהמשחק עוד משוחק. בעת עמידתו בצידי המגרש המשיך לקלל ולקרוא לשופטים בשמות גנאי. סעיד בסול לא היה רשום כמורשה להיות באזור המגרש בעת משחק ובכל זאת היה”.

בסול: “השופט שקרן וכל מה שנאמר לא היה. המשקיף אין לי בעיות עם מה שאמר. לא אמרתי לשחקנים לרדת ולא אמרתי לשופטים משהו שלא במקום. מה שנאמר ביני לבין סובביי לא קשור לצוות השיפוט. אני לא דיברתי על המגרש עם השופט הרביעי ודיברתי איתם במנהרת שחקנים כשמותר לי להיות שם.”.

ליובין: “עכשיו אפשר לשמוע את המשקיף מה הוא אומר”.

אבי לוי, משקיף המשחק: “הוא הוציא את כל הקללות על צוות השיפוט ואני ניסיתי להרגיע אותו אך ללא הצלחה”.

הדיין עו"ד נעם ליובין (שחר גרוס)

בסול: “אני עומד לדין כי השופט טוען שקיללתי אותו וחייבים לציין שלא דיברתי אליו. אני דיברתי עם חבר שלי ויכול להיות שדיברתי חזק ושמע. השופט בא ועושה מה שהוא רוצה ואיך שהוא רואה, ומערכת ה-VAR מראה לו דבר אחד והוא אומר דבר שני, ואי אפשר ככה. מה איגוד השופטים עושה על הטעויות האלה, גם במשחק בבאר שבע מה איגוד השופטים עשה? ואסור לי להגיד שהם חלשים? לשמחתי היה מקרה דומה בכדורסל שבוע שעבר עם עופר ינאי, הוא טחן את האמא של השופטים ולא עשו לו דבר. אני ביקשתי מאיגוד השופטים להתייחס לווידאו ששלחתי להם על המשחק והם לא התייחסו אליי, ויום אחרי הם הוציאו פרסומת שלמה על כמה הם צודקים ואני טועה. הם חושבים שאני אשפוך כל כך הרבה כסף, וכל פעם יבוא שופט ויעשה דברים כאלה, ושאני לא אגיב על כך?”

ליובין: “אני מאוד מעריך את מה שאתה עושה עם התרומה שלך ועם ריינה, אבל אני מזכיר לך ששינוי לא מובילים בדרכים כאלה. מה עוזר לך לקלל?”

בסול: “לא קיללתי אף אחד, ואני לא ראיתי בתקנון שאסור לי לבוא ולהגיד את דעתי. אתה יכול להעמיד אותי לדין שביקשתי מהשחקנים לא לשחק, אבל זה גם הגיע מחוסר ברירה של שבוע אחרי שבוע בגלל התמודדות עם השופטים, וכולם חושבים שאנחנו צריכים לציית כמו עדר. שבוע שעבר שיחקנו מול נתניה מול, העוזר מאמן שלי ביקש צהוב מהשופט הרביעי לשחקן וישר קיבל צהוב, אותו דבר קרה במשחק נגד בבאר שבע, ואז כשרן קוז’וק עושה אותו דבר אז השופט רץ אליו ומרגיע אותו. התובע רציתי לפגוש אותו ולא ענה לי, אבל אם הוא רוצה להגיד לי משהו שיבוא וידבר איתי, ונפתור את העניין, לא ישר לתקוף. וזה גורם לי להרגיש שלא רוצים בכדורגל את סעיד בסול, ולא רוצים את ריינה”.

סעיד בסול (עמרי שטיין)

ליובין: “אני מבין מאיפה אתה מגיע, אבל זו לא הדרך לפעול ולהעביר מסר”.

אבי לוי: “אני רק רוצה להגיד שכל מה שנעשה היה נראה מהצד שהוא פועל ללא ברירה כי לא היו לו אופציות, הוא התמודד עם סיטואציה קשה ופעל לפי איך שראה שהפתרון היחידי”.

ליובין: “תקשיב אנחנו נסיים פה ונקווה מאוד שלא תחזור לפה, אבל אתה צריך לדעת להרגיע את ההתרגשויות ולדעת איפה מקומך להביע דעה ואיך”.

מהלך הדיון של מכבי נתניה

הדיין, עו”ד גילי לנדאו, פתח: “אנחנו מדברים פה על המשחק עם ריינה שבדו״ח משקיף נאמר שבמהלך הטקס למען הקהילה הושמעו קריאות מיציעי נתניה של ‘תנו לצה״ל לנצח ולז**ן את הערבים’”.

עו”ד טל שגב, שייצג את מכבי נתניה: “כשאנחנו קיבלנו את ההעמדה לדין, לא קיבלנו את דו״ח המשקיף, הפעם הראשונה שקיבלתי אותו היה לפני עשר דקות. בעמוד האחרון של כתב ההגנה נאמר שבחרנו להביא לפה נציג משפטי כיוון שיש פה פגם טכני מבחינתנו, עצם ההעמדה לדין נעשה בצורה מוזרה, קיבלנו את זה רק אתמול”.

עו״ד טל שגב (פרטי)

לנדאו: “תגיד לי עכשיו אם אתה מעדיף להיפגש שוב עוד שבוע או שאתה רוצה לעשות את זה עכשיו, אנחנו לא כפופים לדיני ראיות, אבל אם בא לך שבוע להתארגן אז אפשר. מה אתה עוד רוצה? זמן לבדוק במצלמות שזה באמת קרה או לא?”

שגב: “רוצה להבהיר משהו, קיבלתי את דו״ח המשקיף והשופט ורשמתי להם שאני לא מבין על מה אנחנו עומדים לדין, כשדו״ח השופט מציין שלא היו תקריות וההערות אצל המשקיף ריקות. אז לפני שנכנסתי הוא עדכן אותי שזה כן רשום. אני בדקתי עם קולגות לראות אם מוצאים פה משהו, אבל אף אחד לא הבין על מה צריך להתגונן כי לא הבנו על מה מאשימים פה. אם אני לא יודע על מה אני עומד לדין אז לא יכול להתכונן בהתאם”.

עו״ד טל שגב (פרטי)

לנדאו: “כרגע אנחנו רואים את הסיבה בדו״ח העדכני, אנחנו יכולים לתת לך זמן להתכונן לזה וסביר שהייתה תקלה וזה קורה, אז בוא ניפגש עוד שבוע. ואני מבקש שתביאו את מצלמות האבטחה של הקהל שלכם כדי שנראה מה היה שם באמת”.