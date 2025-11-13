הפסד - והעונה של מכבי ת"א תהיה היסטוריה

בשנים האחרונות, בסקוניה היא לא יותר מצל של מה שהייתה בעבר, עת ששמות נוצצים שיחקו במדיה. משיין לארקין ורודריגו בובואה, דרך טוקו שנגליה ואדם האנגה, ועד ללוקה וילדוסה וטיבור פלייס. הקבוצה מחבל הבסקים רואה את כוכבי העבר שלה משחקים בקבוצות אחרות, במה שמעורר את התחושה כי יריבתה של מכבי תל אביב הערב (חמישי, 22:00), לא הצליחה להתאים את עצמה למציאות החדשה ביורוליג של עונת 2025/26.

בעבר הרחוק, היה קל הרבה יותר למצוא 'מציאות' בפינות חשוכות, שאף אחד לא הכיר או שמע עליהן. הבסקים היו רגילים לפעול בשווקים הפחות מוכרים ומדוברים, ובעבר הביאו שחקנים מגרמניה ומצרפת, עוד לפני שקבוצותיהם נכנסו ליורוליג וביססו את עצמם כקבוצות מובילות.

אם אתם מוצאים את עצמכם שואלים “מה הוא רוצה מאיתנו עם הסקירה ההיסטורית הזו?”, הרי אנחנו בשנת 2025 בואכה 2026, התשובה שלי אליכם היא, שבמידה שהצהובים יפסידו הערב לקבוצתו של פאבלו גלביאטי, העונה שלהם תהיה בדיוק זה, היסטוריה. בסקוניה מודל 2025/26, היא קבוצה שמכבי תל אביב לא צריכה להפסיד לה. אמנם היא עדיין מסוכנת, ועדיין רשמה שלושה ניצחונות רצופים ביורוליג לפני ההפסד להפועל ת”א, אך אם הצהובים רוצים להתחיל לייצר מומנטום כלשהו, זה חייב להגיע דרך ניצחון על החבורה ממחוז ויטוריה, כי אחרת שום דבר כבר לא ישנה.

שיין לארקין במדי בסקוניה (IMAGO)

בחזרה לעתיד

בכל זאת, אנו חיים בהווה, ובסקוניה כיום מתבססת בעיקר על סקורר אחד, מרקוס הווארד שמו, והוא רשם משחקים מצוינים נגד מכבי תל אביב בעבר. אבל בעונה הנוכחית של הקבוצה, נערכו כל כך הרבה שינויים, והגיעו יותר מדי שחקנים שצריכים לשקם ולבנות את עצמם מחדש, והתוצאות בהתאם. עם זאת, דווקא היעדר הניצחונות של הספרדים הופך את ההתמודדות הקרובה למוקש רציני. מכבי תל אביב יודעת שזה משחק של להיות או לחדול, כשלא נותר לה הרבה מרווח לטעויות, אם היא עוד רוצה להוציא משהו מהעונה הזאת.

אצל הצהובים השמירה על הבית תמיד הייתה ערך עליון, אבל לאחר שלא אירחה משחק יורוליג בהיכל מנורה מבטחים כבר 3 שנים, נראה שמשהו שם אבד. הקבוצה רושמת מאזן אימים בבית, כשהיא עם ניצחון בודד מול חמישה הפסדים. בעונה שעברה המאזן של החבורה של קטש בבלגרד עמד על 8:9 חיובי, ובשנה שלפניה, בה עברה לראשונה לארח בסרביה, סיימה מכבי במאזן 4:13.

היכל מנורה מבטחים, המבצר הביתי של הצהובים בעבר (איציק בלניצקי)

אי אפשר לתרץ את ההצלחה בכך שזו הייתה קבוצה מנוסה, משום שבעונה לפני זו, אשר הייתה השנה הראשונה של הסגל ביחד, סיים המועדון במאזן ביתי של 2:15. הערב, יתקיים משחק הבית השביעי של קטש וחניכיו העונה, והם לא יכולים להרשות לעצמם לאבד עוד ניצחון במשחק בו הם מארחים, כי כשהמשחקים יחזרו ארצה, כבר לא יישארו מספיק התמודדויות לתקן, והם יהיו חייבים להשיג נקודות בעזרת ניצחונות חוץ.