"הבעיה - פדרמן, צריך להציל את מכבי מעצמה"

בעוד הפועל ת”א פתחה את עונת היורוליג הראשונה שלה בסערה עם מאזן 2:8, מכבי ת"א נמצאת במקום האחרון עם מאזן הפוך, 8:2. הצהובים נראים רע, אתמול (שלישי) הם הפסידו 84:75 לפנרבחצ’ה והאוהדים לא רואים את האור בקצה המנהרה. בצל המחאות של הקהל נגד ההנהלה, יונתן ללזר, ראש ארגון ה’גייט 11’, דיבר בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE בחסות “ישראייר”.

יונתן, איך אתה רואה את המצב של מכבי?

“התנהלות שערורייתית, אלה גם מחירי המנויים. הבעלים דני פדרמן נושא באחריות. כל מי שדיברנו איתו, הכתובת לכל הדברים הרעים זה הוא. אנחנו צריכים לפתור את זה, להציל את מכבי מעצמה. אם אתה לא מביא שחקנים עם ניסיון, ככה זה נראה. בגלל זה אנחנו נראים ככה. לקבוצה יש הכנסות, האוהדים שחידשו מנויים זה 60 אחוז. כל אוהד שיש לו שתי עיניים רואה שמה שקורה לא מספיק. בעשור האחרון ההידרדרות על משפחת פדרמן, לא ניתן לזה להמשיך”.

ההנהלה לא סופרת אתכם.

“שום דבר לא קורה ברגע. אנחנו סבלניים ועם הרבה אנרגיות. להנהלה כן מפריעות המחאות. המחאה הזאת מסוקרת בכל אתרי הספורט חוץ מ-ONE”.

מחאת אוהדי מכבי תל אביב (רועי כפיר)

דיברנו עליה.

“אז אני מודה לכם”.

גם באתר וגם בתכנית המחאה סוקרה, לאיפה היא הולכת?

”אנחנו במרתון. רוצים להצליח. אנחנו עושים הרבה דברים מאחורי הקלעים. לא נספר כדי שהדברים יעבדו. יש מאחורינו אוהדים. יש קונצנזוס ביד אליהו שפדרמן הוא הבעיה”.