ליגה איטלקית 25-26
2412-2611אינטר1
245-1211רומא2
229-1711מילאן3
2210-1611נאפולי4
218-1811בולוניה5
1910-1411יובנטוס6
186-1211קומו7
1612-1411ססואולו8
159-1311לאציו9
1517-1211אודינזה10
1413-1211קרמונזה11
1416-1011טורינו12
1311-1311אטאלנטה13
1014-911קליארי14
1014-811לצ'ה15
914-811פיזה16
814-711פארמה17
716-811גנואה18
616-611ורונה19
518-911פיורנטינה20

יגיע לריאל? קנאן יילדיז בדרך לעזוב את יובנטוס

המו"מ להארכת חוזהו של הכישרון הטורקי (20) על סף פיצוץ. הבלאנקוס עוקבים אחרי השחקן שמרוויח כ-1.7 מיליון אירו לעונה ושואף להשתדרג ל-6 מיליון

|
קנאן יילדיז (IMAGO)
קנאן יילדיז (IMAGO)

קנאן יילדיז, הכישרון הטורקי בן ה-20 של יובנטוס, מעורר עניין בקרב מועדוני הצמרת באירופה, ובראשם ריאל מדריד. על פי דיווח שפורסם היום (רביעי) בעיתון האיטלקי ‘גאזטה דלו ספורט’, השיחות בין יובנטוס לשחקן בנוגע להארכת חוזהו נתקעו, מה שעשוי לפתוח את הדלת למעבר עתידי לבלאנקוס.

יילדיז, שנחשב לאחד הנכסים הגדולים של הגברת הזקנה, מחזיק בחוזה עד יוני 2029. ביובנטוס קיוו לסגור עמו הארכה לעונה נוספת, אך הצדדים רחוקים מסיכום, בעיקר בשל פערים כספיים. הטורקי הצעיר משתכר כיום כ-1.7 מיליון אירו לעונה (בתוספת בונוסים), ומדורג רק במקום ה-19 בטבלת השכר של המועדון. יילדיז שואף להגיע לשכר של כ-6 מיליון אירו לעונה, כמעט פי ארבעה מחוזהו המקורי.

לפי הדיווח, לאחר חודשים של משא ומתן, פגישות ושיחות, החליטו מנכ"ל יובנטוס, דמיאן קומולי, ונציגיו של יילדיז להפסיק את הדיונים לעת עתה. בעיתון ציינו כי מדובר ב"מצב עדין מאוד, שנראה נוטה יותר לשחור מאשר ללבן", דבר המרמז על פיצוץ במגעים. המדרידאים ינסו לנצל זאת, ולשים את ידיהם על הכישרון, אחריו הם עוקבים כבר תקופה ארוכה.

קנאן יילדיז בפעולה (IMAGO)קנאן יילדיז בפעולה (IMAGO)

הטורקי, שמוערך בשווי של 75 מיליון אירו באתר ‘טרנספרמרקט’, רשם בעונה שעברה 9 שערים ו-7 בישולים בכל המסגרות, כשהעונה הוא ממשיך את מגמת העלייה שלו עם יכולת נהדרת, לה הוא מוסיף 3 שערים ו-4 בישולים ב-14 הופעות בכל המסגרות. יילדיז הציג יכולת שיא במונדיאל המועדונים שנערך בקיץ האחרון, עם 3 שערים ו-2 בישולים בארבעת המשחקים של יובנטוס בטורניר.

מלבד ריאל מדריד, גם צ׳לסי וארסנל עוקבות מקרוב אחר הקשר ההתקפי. לפי הדיווח, הבלוז אף ניסו כבר בקיץ האחרון להחתים את יילדיז והגישו עבורו הצעה בסך 67 מיליון אירו, אך נדחו על ידי יובנטוס. האם המשבר במו״מ יוביל לעזיבה של אחד הכישרונות הגדולים ביותר של בכדורגל העולמי? ימים יגידו.

קנאן יילדיז חוגג (IMAGO)קנאן יילדיז חוגג (IMAGO)
