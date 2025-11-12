יום רביעי, 12.11.2025 שעה 16:04
שי קונסטנטין חתם לעונה וחצי בהפועל כפר שלם

פרסום ראשון: המגן בן ה-29 ששיחק לאחרונה בעירוני טבריה ובעברו גם במכבי נתניה, בבית"ר ירושלים ובבני יהודה, הצטרף לכתומים מת"א שבליגה הלאומית

שי קונסטנטין בכפר שלם (באבידות המועדון)
שי קונסטנטין בכפר שלם (באבידות המועדון)

הליגות בישראל כמו בשאר המקומות באירופה ובעולם נמצאת בפגרת הנבחרות, והפועל כפר שלם מנצלת את ההזדמנות להתחזק. הקבוצה מהליגה הלאומית צירפה לשורותיה את שי קונסטנטין, שסגר לעונה וחצי אצל הכתומים מתל אביב.

רק לפני כמה ימים המגן בן ה-29 התראיין ל-ONE על הפרידה מעירוני טבריה, הסירוב למכבי חיפה ותקופותיו במכבי נתניה ובני יהודה. לאחר עזיבתו את המועדון מעיר הכנרת, קונסטנטין הפך לשחקן חופשי – אך כאמור מצא כעת בית חדש אצל כפר שלם.

קונסטנטין שיחק כנער במחלקת הנוער של בני יהודה, במדיה גם עלה לבוגרים. ב-2018 הושאל לתקופה קצרה להפועל נצרת עילית מהלאומית, וב-2019 חתם בבית”ר ירושלים. בהמשך שיחק גם עבור נתניה וטבריה, שהייתה יעדו האחרון לפני כפר שלם.

