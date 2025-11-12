יום רביעי, 12.11.2025 שעה 14:26
כדורגל ישראלי  >> ליגה לאומית
ליגה לאומית 25-26
2612-2912מכבי פ"ת1
2310-2012מכבי הרצליה2
2012-1612הפועל ראשל"צ3
2018-2012הפועל כפר שלם4
1917-2212מ.ס כפר קאסם5
1913-1412הפועל כפ"ס6
1816-1912הפועל ר"ג7
1615-1712מ.ס קריית ים8
1622-2112עירוני מודיעין9
1525-2412מכבי יפו10
1318-1812הפועל חדרה11
1315-1412הפועל עכו12
1119-912בני יהודה13
1119-912הפועל רעננה14
925-1112הפועל עפולה15
818-1112הפועל נוף הגליל16

"מופתעים מהעלילה, המשפחה חוששת לקריירה"

עוה"ד יניב דניאל שמייצג את השחקן מהלאומית החשוד באונס, התראיין ב"שיחת היום": "מצבו הנפשי רע, מאמין שהתיק ייסגר". ולמה לדעתו התיירת התלוננה

|
כדורגל (IMAGO)
כדורגל (IMAGO)

רק אתמול (שלישי) הוארך מעצרם של שלושת החשודים במעורבות באונס תיירת בת 29 מארצות הברית, כאשר שניים מהם שחקני כדורגל מהליגה הלאומית וליגה א’. עו”ד יניב דניאל, שמייצג את השחקן החשוד מהלאומית, דיבר על הפרשה בתוכנית “שיחת היום” של ONE בחסות ‘ישראייר’.

מה אתה יכול לומר אחרי הארכת המעצר על המצב של החשוד שלך?
“המצב הנפשי רע. המעצר בוצע עשרה ימים אחרי האירוע עצמו. הוא היה מופתע מאוד מהמעצר, זה נחת עליו כרעם ביום בהיר”.

הצעירה מתלוננת שהיא נאנסה בבית מלון בתל אביב, כמה אתה מופתע לגבי החשד על החשוד?
“אנחנו מופתעים מהעלילה. הוא נתן גרסה מלאה ומפורטת, כל הפרטים הכי קטנים לגבי מה שקרה. הוא שיתף את היחידה החוקרת בהכל. התיק ייגמר בלא כלום”.

אילוסטרציה, כניסה לבית מלון (בינה מלאכותית)אילוסטרציה, כניסה לבית מלון (בינה מלאכותית)

יש שמועות על כל מיני קטעי וידאו של האירוע שמסתובבים.
“אני לא נחשפתי לסרטונים כאלה”.

הלקוח אמר לך שהאירוע תועד?
“לי הוא לא סיפר, אנחנו נשמח שיהיה תיעוד ליחידה החוקרת כדי שייראו שהיחסים לא היו בכוח”.

איפה התיירת והלקוח שלך הכירו?
“הם נפגשו מחוץ לשלוותא, נכנסו לאוטו שלו, כשהאחרים באוטו אחר. באוטו היה מין אוראלי עם הלקוח שלי. כאן הגרסה שלה מתחילה להשתנות. על מה שהיה בחדר עצמו יש מחלוקת”.

מבחינת הלקוח שלך, זה נקמה של התיירת?
“קשה לחשוב למה היא עשתה את זה. הסיבה היחידה לדעתי זה כי הם הבטיחו לה שיחזירו אותה לירושלים והם לא עשו את זה, ולכן הרגישה מושפלת”.

עורך דין יניב דניאל (יח"צ)עורך דין יניב דניאל (יח"צ)

הם שילמו לה כסף?
“לא, היחסים היו דווקא מלאי חיבה. בוצע בו מין אוראלי בהסכמתה וביוזמתה. אין שום היגיון בגרסה שלה. היא טוענת שכולם אנסו אותה”.

שלושת הבחורים החשודים?
“כן. שאלנו אותה אם יש סימני אלימות, לא משהו חמור, אבל אפילו אדמומיות לא נמצאה. שלושה גברים חסונים אונסים, אז אני מצפה לסימני אלימות”.

לדעתך הלקוח שלך יזוכה?
“אני מאמין שבית המשפט לא סתם האריך את העניין בכמה ימים, מה שנותן ליחידה זמן כדי לבדוק את הגרסאות”.

ייערך עימות?
“טרם עודכנתי”.

כדורגל אילוסטרציה (חגכדורגל אילוסטרציה (חג'אג' רחאל)

דיברת על מצב נפשי לא טוב של החשוד, תספר על מצבו.
“המעצר בוצע בהפתעה, הוא כבר שכח מהאירוע ולא ציפה לזה. אין לו את הטלפון שלה והוא לא יודע אנגלית”.

אז איך הם יצרו קשר מחוץ למועדון?
“יצרו קשר. באנגלית משובשת ותנועות ידיים”.

אנשי הקבוצה של השחקן מדברים איתך?
“איתי לא, רק עם המשפחה שלו”.

מה עם המשפחה?
“היא המומה, הם חוששים מהפגיעה בקריירה ומקווים שההליך ייגמר”.

מתי לדעתך תסתיים הפרשה, כשהוא במעצר הוא לא יכול לשחק, הקבוצה יכולה להתנער ממנו, מה תדרוש מחר בבית המשפט?
“נבקש שישוחרר למעצר בית. אם הם אומרים שהיא גרה בירושלים אין לו דרך לשבש את החקירה ואפשר לשחרר אותו. מאמין שבסופו של דבר הם ישוחררו והתיק ייסגר”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןקונדה והשאר: נבחרת צרפת מגיעה בסטייל
קונדה והשאר: נבחרת צרפת מגיעה בסטיילנגןמרגש: יעקב בוזגלו לא ציפה להפתעה הזאת
מרגש: יעקב בוזגלו לא ציפה להפתעה הזאתנגןלאמין ימאל באתגר מול החבר הכי טוב שלו
לאמין ימאל באתגר מול החבר הכי טוב שלונגןהסיפור המצחיק של איך רונאלדו הציע לג'יו?
הסיפור המצחיק של איך רונאלדו הציע לג'יו?
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */