"מופתעים מהעלילה, המשפחה חוששת לקריירה"

רק אתמול (שלישי) הוארך מעצרם של שלושת החשודים במעורבות באונס תיירת בת 29 מארצות הברית, כאשר שניים מהם שחקני כדורגל מהליגה הלאומית וליגה א’. עו”ד יניב דניאל, שמייצג את השחקן החשוד מהלאומית, דיבר על הפרשה בתוכנית “שיחת היום” של ONE בחסות ‘ישראייר’.

מה אתה יכול לומר אחרי הארכת המעצר על המצב של החשוד שלך?

“המצב הנפשי רע. המעצר בוצע עשרה ימים אחרי האירוע עצמו. הוא היה מופתע מאוד מהמעצר, זה נחת עליו כרעם ביום בהיר”.

הצעירה מתלוננת שהיא נאנסה בבית מלון בתל אביב, כמה אתה מופתע לגבי החשד על החשוד?

“אנחנו מופתעים מהעלילה. הוא נתן גרסה מלאה ומפורטת, כל הפרטים הכי קטנים לגבי מה שקרה. הוא שיתף את היחידה החוקרת בהכל. התיק ייגמר בלא כלום”.

אילוסטרציה, כניסה לבית מלון (בינה מלאכותית)

יש שמועות על כל מיני קטעי וידאו של האירוע שמסתובבים.

“אני לא נחשפתי לסרטונים כאלה”.

הלקוח אמר לך שהאירוע תועד?

“לי הוא לא סיפר, אנחנו נשמח שיהיה תיעוד ליחידה החוקרת כדי שייראו שהיחסים לא היו בכוח”.

איפה התיירת והלקוח שלך הכירו?

“הם נפגשו מחוץ לשלוותא, נכנסו לאוטו שלו, כשהאחרים באוטו אחר. באוטו היה מין אוראלי עם הלקוח שלי. כאן הגרסה שלה מתחילה להשתנות. על מה שהיה בחדר עצמו יש מחלוקת”.

מבחינת הלקוח שלך, זה נקמה של התיירת?

“קשה לחשוב למה היא עשתה את זה. הסיבה היחידה לדעתי זה כי הם הבטיחו לה שיחזירו אותה לירושלים והם לא עשו את זה, ולכן הרגישה מושפלת”.

עורך דין יניב דניאל (יח"צ)

הם שילמו לה כסף?

“לא, היחסים היו דווקא מלאי חיבה. בוצע בו מין אוראלי בהסכמתה וביוזמתה. אין שום היגיון בגרסה שלה. היא טוענת שכולם אנסו אותה”.

שלושת הבחורים החשודים?

“כן. שאלנו אותה אם יש סימני אלימות, לא משהו חמור, אבל אפילו אדמומיות לא נמצאה. שלושה גברים חסונים אונסים, אז אני מצפה לסימני אלימות”.

לדעתך הלקוח שלך יזוכה?

“אני מאמין שבית המשפט לא סתם האריך את העניין בכמה ימים, מה שנותן ליחידה זמן כדי לבדוק את הגרסאות”.

ייערך עימות?

“טרם עודכנתי”.

כדורגל אילוסטרציה (חג'אג' רחאל)

דיברת על מצב נפשי לא טוב של החשוד, תספר על מצבו.

“המעצר בוצע בהפתעה, הוא כבר שכח מהאירוע ולא ציפה לזה. אין לו את הטלפון שלה והוא לא יודע אנגלית”.

אז איך הם יצרו קשר מחוץ למועדון?

“יצרו קשר. באנגלית משובשת ותנועות ידיים”.

אנשי הקבוצה של השחקן מדברים איתך?

“איתי לא, רק עם המשפחה שלו”.

מה עם המשפחה?

“היא המומה, הם חוששים מהפגיעה בקריירה ומקווים שההליך ייגמר”.

מתי לדעתך תסתיים הפרשה, כשהוא במעצר הוא לא יכול לשחק, הקבוצה יכולה להתנער ממנו, מה תדרוש מחר בבית המשפט?

“נבקש שישוחרר למעצר בית. אם הם אומרים שהיא גרה בירושלים אין לו דרך לשבש את החקירה ואפשר לשחרר אותו. מאמין שבסופו של דבר הם ישוחררו והתיק ייסגר”.