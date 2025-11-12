רבע 2, 05:24: בוסניה - ישראל 34:42

נבחרת הנשים של ישראל בכדורסל פוגשת בשעה זו את נבחרת בוסניה, בפתיחת מוקדמות יורובאסקט 2027. החניכות של שירה העליון יקוו להתחיל ברגל ימין את הקמפיין, לאחר שכשלו לעלות לאליפות הקודמת. הפעם האחרונה בה ישראל השתתפה באליפות אירופה הייתה ב-2023, אז אירחה את הטורניר, מה שהעניק לה כרטיס אוטומטי. באותה שנה הנבחרת סיימה במקום ה-16 עם 3 הפסדים ו-0 ניצחונות.

עקב הכישלון בהעפלה ליורובאסקט הקודם, הנבחרת עברה שינוי, כשהמאמנת המנוסה, שירה העליון, עומדת לראשונה על הקווים. גם בגזרת המתאזרחת נרשמת תחלופה, כשאת מקומה של ג’ני סימס הפצועה לוקחת אבי מאיירס, שכיכבה בעונה שעברה במכבי אשדוד.

גם הנבחרת מהבלקן נכשלה בקמפיין הקודם ולא הצליחה להעפיל לאליפות. עם זאת, ביורובאסקט 2021 רשמה הישג שיא, לאחר שהגיעה עד לרבע הגמר וסיימה במקום החמישי, מה שזיכה אותה בכרטיס לאליפות העולם שנערכה שנה לאחר מכן.

שתי הנבחרות כבר נפגשו בעבר, כששיחקו אחת נגד השנייה במסגרת מוקדמות יורובאסקט 2017. בשני המשחקים גברה הנבחרת הישראלית על מקבילתה הבוסנית, כשבראשון רשמה 72:76, בעוד במשחק השני סיפקה הופעה משכנעת עם ניצחון 62:80.

רבע ראשון: 19:26 לבוסניה

חמישיית נבחרת בוסניה: דראגנה דומוזין, אנדלה ציפקה, יאנה גוצקה, קאמיה סמולס, איילה סלימוביץ’

חמישייה נבחרת ישראל: דור סער, אליסה ברון, אבי מאיירס, דניאל רבר, דוריאן דהן-סוג’יץ’

המשחק החל עם שתי נקודות מדויקות של דוריאן דהן-סוג’יץ’ מהקו, מיד אחריה, אבי מאיירס קלעה שתי נקודות מהקו גם היא. דראגנה דומוזין הגיע לקשת וצלפה מרחוק, אנדלה ציפקה דייקה מלוש גם היא, אך מיד אחר כך אליסה ברון צלפה גם היא משלוש. מאיירס הצליחה לעבור את כל ההגנה הבוסנית וקלעה מקרוב בדרך ל-8:9 לישראליות.

דניאל רבר קלעה עם ליי אפ נהדר, לאחר מכן דהן-סוג’יץ’ ניגשה לקו וקלעה פעמיים. ולנטינה דושיץ’ הגיעה אל מאחורי הקשת וצלפה לשלוש, אך רבר החזירה עם שתי נקודות משלה והעלתה את הישראליות ל-13:17, ומיד אחריה קאמיה סמולס ואנדלה ציפקה הפכו לזכות הבוסניות עם שתי שלשות רצופות.

רבע שני:

ציפקה פתחה עם שלשה מהירה, אך ברון החזירה עם אחת משלה, מיד לאחר מכן ציפקה הוסיפה עוד שתי נקודות עם ליי אפ מצוין. דור סהר עברה את ההגנה הבונית וקלעה מקרוב, אך מיד אחריה דומוזין החזירה עם ליי אפ משלה. איילה הידיץ’ הגיעה עד לקשת וצלפה מרחוק, אליסה בואטרון החזירה עם שלשה משלה.