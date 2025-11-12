יום רביעי, 12.11.2025 שעה 12:15
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
3110-2612ריאל מדריד1
2815-3212ברצלונה2
2610-2412ויאריאל3
2511-2412אתלטיקו מדריד4
2013-1912בטיס5
1815-1512אספניול6
1713-1212אתלטיק בילבאו7
1714-1212חטאפה8
1619-1812סביליה9
1511-1112אלאבס10
1514-1312אלצ'ה11
1514-1212ראיו וייקאנו12
1318-1512סלטה ויגו13
1317-1412ריאל סוסיאדד14
1218-1212מיורקה15
1113-912אוססונה16
1021-1112ולנסיה17
1024-1112ג'ירונה18
923-1612לבאנטה19
820-712אוביידו20

"אלונסו רואה סדקים בחדר ההלבשה של ריאל"

דיווח: ויניסיוס, בלינגהאם, קורטואה ובכירים נוספים לא מרוצים מהסגנון וגם מהשינוי בשיטות האימון בהשוואה לאנצ'לוטי. בינתיים המאמן מקבל גב מפרס

|
צ'אבי אלונסו ו-ויניסיוס (IMAGO)
צ'אבי אלונסו ו-ויניסיוס (IMAGO)

תקופה לא פשוטה עוברת על צ’אבי אלונסו. למרות שריאל מדריד מוליכה את הטבלה בספרד ונמצאת בעמדה נוחה בליגת האלופות, ההפסד 1:0 לליברפול באנפילד והתיקו המאופס מול ראיו וייקאנו עוררו דיבורים על "משבר ראשון" בעידן החדש של המאמן הבאסקי. מעבר לתוצאות, נראה שהבעיה העיקרית נוגעת לאווירה בתוך חדר ההלבשה - ולפער שנוצר בין המאמן לשחקנים.

עד כדי כך שבעיתון ‘מונדו דפורטיבו’ הקטלוני נכתב בכותרת: “צ’אבי אלונסו רואה סדקים בחדר ההלבשה". מספר שחקנים בכירים - בהם ויניסיוס ג’וניור, ג’וד בלינגהאם וטיבו קורטואה - הביעו חוסר שביעות רצון מהנחיותיו של אלונסו במהלך המשחק מול ראיו, במיוחד בכל הנוגע לבניית המשחק מאחור. גם פדה ואלוורדה ואדוארדו קמאבינגה, ששיחקו כבר במספר עמדות, נראים פחות מחוברים לגישה החדשה.

הפער, כך נראה, נובע מהשינוי הדרמטי בסגנון העבודה בהשוואה לזה של קרלו אנצ’לוטי. המאמן האיטלקי נודע ביחסו האנושי לשחקנים ובגישה גמישה יותר מבחינה טקטית, בעוד שאלונסו מתואר כמאמן קפדן, שמקדיש תשומת לב רבה לניתוחי וידאו, שימוש ברחפנים ואימונים טקטיים מפורטים.

צצ'אבי אלונסון וקרלו אנצ'לוטי (רויטרס)

המעבר הזה מעורר את הדיון הנצחי - האם ריאל זקוקה למאמן של “יד קשה” או דווקא למאמן שמחבק את כוכביו כמו אנצ’לוטי וזינדין זידאן, שהובילו את המועדון להצלחות אדירות בעשור האחרון.

ריאל מדריד חילצה תיקו דרמטי מול פאריס

בינתיים, הנשיא פלורנטינו פרס, שהיה זה שבחר באלונסו למשרת המאמן, עוקב מקרוב אחר ההתפתחויות. לפי הדיווחים, האמון שלו במאמן נותר יציב, אך במדריד יודעים היטב: סדקים קטנים בחדר ההלבשה של ריאל נוטים להתפתח במהירות לסערות גדולות.

