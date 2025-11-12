"אלונסו רואה סדקים בחדר ההלבשה של ריאל"

תקופה לא פשוטה עוברת על צ’אבי אלונסו. למרות שריאל מדריד מוליכה את הטבלה בספרד ונמצאת בעמדה נוחה בליגת האלופות, ההפסד 1:0 לליברפול באנפילד והתיקו המאופס מול ראיו וייקאנו עוררו דיבורים על "משבר ראשון" בעידן החדש של המאמן הבאסקי. מעבר לתוצאות, נראה שהבעיה העיקרית נוגעת לאווירה בתוך חדר ההלבשה - ולפער שנוצר בין המאמן לשחקנים.

עד כדי כך שבעיתון ‘מונדו דפורטיבו’ הקטלוני נכתב בכותרת: “צ’אבי אלונסו רואה סדקים בחדר ההלבשה". מספר שחקנים בכירים - בהם ויניסיוס ג’וניור, ג’וד בלינגהאם וטיבו קורטואה - הביעו חוסר שביעות רצון מהנחיותיו של אלונסו במהלך המשחק מול ראיו, במיוחד בכל הנוגע לבניית המשחק מאחור. גם פדה ואלוורדה ואדוארדו קמאבינגה, ששיחקו כבר במספר עמדות, נראים פחות מחוברים לגישה החדשה.

הפער, כך נראה, נובע מהשינוי הדרמטי בסגנון העבודה בהשוואה לזה של קרלו אנצ’לוטי. המאמן האיטלקי נודע ביחסו האנושי לשחקנים ובגישה גמישה יותר מבחינה טקטית, בעוד שאלונסו מתואר כמאמן קפדן, שמקדיש תשומת לב רבה לניתוחי וידאו, שימוש ברחפנים ואימונים טקטיים מפורטים.

צ'אבי אלונסון וקרלו אנצ'לוטי (רויטרס)

המעבר הזה מעורר את הדיון הנצחי - האם ריאל זקוקה למאמן של “יד קשה” או דווקא למאמן שמחבק את כוכביו כמו אנצ’לוטי וזינדין זידאן, שהובילו את המועדון להצלחות אדירות בעשור האחרון.

ריאל מדריד חילצה תיקו דרמטי מול פאריס

בינתיים, הנשיא פלורנטינו פרס, שהיה זה שבחר באלונסו למשרת המאמן, עוקב מקרוב אחר ההתפתחויות. לפי הדיווחים, האמון שלו במאמן נותר יציב, אך במדריד יודעים היטב: סדקים קטנים בחדר ההלבשה של ריאל נוטים להתפתח במהירות לסערות גדולות.