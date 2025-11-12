"חזרת מסי בהשאלה? זה לא הזמן לספקולציות"

ליאו מסי הפתיע את כל העולם – וגם את ברצלונה – כשהופיע לפתע בשעת לילה בקאמפ נואו, נכנס לאצטדיון המשופץ ותיעד את זה ברשתות החברתיות שלו. מאז, גדול שחקני בארסה גם הספיק להתראיין ולספר כמה הוא מתגעגע לקבוצת נעוריו, אבל נדמה שהביקור המפתיע, ללא כל הודעה לראשי הבלאוגרנה, מעיד על מערכת היחסים הרעועה עם ז’ואן לאפורטה, זכר לפרידה העצובה המפורסמת.

נשיא ברצלונה, ז’ואן לאפורטה, התראיין ל’רדיו קטלוניה’ מהקאמפ נואו, ובפתח השיחה התייחס לביקור המפתיע של מסי: "לא ידעתי שהוא יבוא, אבל הקאמפ נואו הוא הבית שלו. כשסיפרו לי איך זה קרה, זה נראה כמו אקט ספונטני נחמד - הוא סיים ארוחת ערב ורצה להגיע עם חברים.

"זה יהיה צדק שמסי יקבל את ההוקרה היפה ביותר בעולם. כשיסתיימו העבודות יהיה מקום ל-105,000 אוהדים, ולכן נשמח להעניק לו את ההוקרה שמגיעה לו. אנחנו רוצים לתת לו את ההוקרה שמגיעה לו”.

ליאו מסי וז'ואן לאפורטה (רויטרס)

כזכור, מסי נאלץ לעזוב בזמנו בעקבות הבעיות הכלכליות הקשות של בארסה, זכר לתקופת ז’וזפ מריה ברתומאו, אבל בסופו של דבר העזיבה התרחשה אחרי שלאפורטה חזר למועדון. “זה לא יצא כפי שרצינו”, אמר נשיא בארסה, “הדברים קרו כמו שקרו. אם ההוקרה תוכל לתקן חלק ממה שלא נעשה, זה יהיה טוב”. לאפורטה גם נשאל לגבי אפשרות שמסי יחזור בהשאלה לחצי שנה ונותר זהיר: "זה לא הזמן לדבר על ספקולציות”.

לאפורטה התייחס גם להתקדמות העבודות בקאמפ נואו: "העבודות מתקדמות בקצב טוב. אם לא יהיו תקלות בלתי צפויות, הטבעת השלישית תיפתח בתחילת העונה הבאה, וכך גם יפעלו תאי ה-VIP, שהם חשובים מאוד למימון מחדש של האצטדיון”.

באמצע הרגע הרומנטי, מסי הולך לו מאחורה

הוא סיפר כי העיכובים נגרמו בשל שנים ארוכות ללא תכנון והוסיף: "כשנכנסנו, ידענו שזה חייב להיעשות כדי להתחרות ברמה הגבוהה. בתוך שנתיים וחצי המצב התקדם מהר מאוד, גם במונז’ויק. היו הרבה ביקורות, אבל אוהדי ברצלונה תמכו בנו כי הם הבינו את הצורך".