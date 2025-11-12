יום שישי, 14.11.2025 שעה 12:15
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
3110-2612ריאל מדריד1
2815-3212ברצלונה2
2610-2412ויאריאל3
2511-2412אתלטיקו מדריד4
2013-1912בטיס5
1815-1512אספניול6
1713-1212אתלטיק בילבאו7
1714-1212חטאפה8
1619-1812סביליה9
1511-1112אלאבס10
1514-1312אלצ'ה11
1514-1212ראיו וייקאנו12
1318-1512סלטה ויגו13
1317-1412ריאל סוסיאדד14
1218-1212מיורקה15
1113-912אוססונה16
1021-1112ולנסיה17
1024-1112ג'ירונה18
923-1612לבאנטה19
820-712אוביידו20

"חזרת מסי בהשאלה? זה לא הזמן לספקולציות"

נשיא ברצלונה, לאפורטה, בראיון מהקאמפ נואו: "לא ידענו שליאו יבוא, אבל זה הבית שלו. זה יהיה צדק שיקבל את ההוקרה היפה בעולם עם 105,000 אוהדים"

|
ליאו מסי בקאמפ נואו (אינסטגרם)
ליאו מסי בקאמפ נואו (אינסטגרם)

ליאו מסי הפתיע את כל העולם – וגם את ברצלונה – כשהופיע לפתע בשעת לילה בקאמפ נואו, נכנס לאצטדיון המשופץ ותיעד את זה ברשתות החברתיות שלו. מאז, גדול שחקני בארסה גם הספיק להתראיין ולספר כמה הוא מתגעגע לקבוצת נעוריו, אבל נדמה שהביקור המפתיע, ללא כל הודעה לראשי הבלאוגרנה, מעיד על מערכת היחסים הרעועה עם ז’ואן לאפורטה, זכר לפרידה העצובה המפורסמת.

נשיא ברצלונה, ז’ואן לאפורטה, התראיין ל’רדיו קטלוניה’ מהקאמפ נואו, ובפתח השיחה התייחס לביקור המפתיע של מסי: "לא ידעתי שהוא יבוא, אבל הקאמפ נואו הוא הבית שלו. כשסיפרו לי איך זה קרה, זה נראה כמו אקט ספונטני נחמד - הוא סיים ארוחת ערב ורצה להגיע עם חברים.

"זה יהיה צדק שמסי יקבל את ההוקרה היפה ביותר בעולם. כשיסתיימו העבודות יהיה מקום ל-105,000 אוהדים, ולכן נשמח להעניק לו את ההוקרה שמגיעה לו. אנחנו רוצים לתת לו את ההוקרה שמגיעה לו”.

ליאו מסי וזליאו מסי וז'ואן לאפורטה (רויטרס)

כזכור, מסי נאלץ לעזוב בזמנו בעקבות הבעיות הכלכליות הקשות של בארסה, זכר לתקופת ז’וזפ מריה ברתומאו, אבל בסופו של דבר העזיבה התרחשה אחרי שלאפורטה חזר למועדון. “זה לא יצא כפי שרצינו”, אמר נשיא בארסה, “הדברים קרו כמו שקרו. אם ההוקרה תוכל לתקן חלק ממה שלא נעשה, זה יהיה טוב”. לאפורטה גם נשאל לגבי אפשרות שמסי יחזור בהשאלה לחצי שנה ונותר זהיר: "זה לא הזמן לדבר על ספקולציות”.

לאפורטה התייחס גם להתקדמות העבודות בקאמפ נואו: "העבודות מתקדמות בקצב טוב. אם לא יהיו תקלות בלתי צפויות, הטבעת השלישית תיפתח בתחילת העונה הבאה, וכך גם יפעלו תאי ה-VIP, שהם חשובים מאוד למימון מחדש של האצטדיון”.

באמצע הרגע הרומנטי, מסי הולך לו מאחורה

הוא סיפר כי העיכובים נגרמו בשל שנים ארוכות ללא תכנון והוסיף: "כשנכנסנו, ידענו שזה חייב להיעשות כדי להתחרות ברמה הגבוהה. בתוך שנתיים וחצי המצב התקדם מהר מאוד, גם במונז’ויק. היו הרבה ביקורות, אבל אוהדי ברצלונה תמכו בנו כי הם הבינו את הצורך".

