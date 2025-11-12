יום רביעי, 12.11.2025 שעה 09:40
ליגת העל Winner 25-26
258-2610הפועל ב"ש1
2310-2510מכבי ת"א2
2013-2310בית"ר ירושלים3
1820-2010מכבי נתניה4
1514-1710הפועל ת"א5
1519-1710מ.ס אשדוד6
1314-1310בני סכנין7
1213-1910מכבי חיפה8
1214-1210הפועל חיפה9
1114-1210עירוני ק"ש10
1118-1610הפועל פ"ת11
1024-1010עירוני טבריה12
416-710הפועל ירושלים13
127-710מכבי בני ריינה14

חוות הדעת האחרונה על קמארה מדאיגה את מכבי

הבלם נבדק שוב והצהובים חוששים שיחזור בינואר. בעוד כשבועיים יבדקו את קצב איחוי הסדק בצלעות ויקוו לתוצאות טובות. יעשה ניסיון להחזרת סתיו למקין

|
מוחמד עלי קמארה, רוצה להשאיר את הסערה מאחוריו (ראובן שוורץ)
מוחמד עלי קמארה, רוצה להשאיר את הסערה מאחוריו (ראובן שוורץ)

מכבי תל אביב מודאגת מאוד אחרי פענוח הבדיקות האחרונות של הבלם, מוחמד עלי קמארה. אחרי ששוחרר מבית החולים בבירמינגהאם ועשה את דרכו לצרפת כדי לשהות עם משפחתו בשבועיים הקרובים לפחות, סדרת בדיקות חדשה שעבר הביאה איתה ממצאים לא אופטימיים והחשש כעת הוא היעדרות עד חודש ינואר.

כזכור, בזמן שהמאמן, ז’רקו לאזטיץ’, דיבר על צלע שבורה, סוכנו של השחקן, ניר קרין, דיבר על סדק בצלע. בשורה התחתונה, היה ברור שנדרשות עוד בדיקות ועל פי ההערכה הפסימית שהתקבלה במכבי ת”א, הגינאי עלול למצוא את עצמו בחוץ כחודשיים מרגע הפציעה, והמשמעות היא כאמור חזרה לאימונים מלאים רק באזור ינואר. 

יש לציין כי מדובר בסופו של דבר בעצם שצריכה להתאחות וקשה לחזות במדויק את קצב האיחוי. כאשר ישוב לישראל בעוד כשבועיים, כמובן באם יקבל אישור רפואי להמריא, קמארה יעבור בדיקות חדשות בארץ בליווי הרופאים של מכבי ת”א ושם יקוו כי התוצאות יהיו מעודדות יותר ויצמצמו את פרק זמן ההיעדרות של השחקן.

לאזטיץ: "איבדנו את הראש"

בכל מקרה, בעקבות פציעתו של השחקן וההבנה שעוד פציעה אחת בהגנה תסבך מאוד את מצבת הבלמים של לאזטיץ’, כפי שכבר פורסם בפודקאסט מכבי ת”א בערוץ הפודקאסטים של ONE וגם באתר, יעשה ניסיון של הצהובים להחזיר את סתיו למקין בינואר מטוונטה, שם הוא פחות מקבל דקות משחק. במועדון רוצים מאוד לראות את למקין חוזר לקריית שלום ומקווים כי יצליחו להבשיל עסקה לגביו עם פתיחת החלון. 

בנושא אחר, אתמול (שלישי) חוו בקריית שלום גל של מחאות כנגד שחקני הקבוצה והמאמן. בשעות הבוקר כ-70 אוהדים הגיעו למתחם כדי להביע את זעמם על התבוסה המבזה 6:2 לבית”ר ירושלים, ובשעות הערב הגיעו אוהדים נוספים למתחם ותלו שלטים כנגד השחקנים ובגנות לאזטיץ’, שם קראו לו ללכת הביתה. אם מישהו במכבי ת”א חשב שיהיה אפשר לעבור על התבוסה הזו לסדר היום כאילו מדובר בעוד יום בהיסטוריה – ניכר כי הקהל לא יאפשר לזה לקרות.

על פי האוהדים שהיו אתמול בקריית שלום, מחאות נוספות צפויות בתקופה הקרובה ונראה כי עיקר האש מצידם תופנה לעבר המאמן. מדובר בסיטואציה לא פשוטה עבור האלופה, שאומנם האמינה שצפויים לה כמה ימים לא פשוטים אחרי המשחק, אך היו מי שחשבו שהפגרה “תעזור” להוריד את הלהבות. מי שקולו טרם נשמע אחרי אחד הימים הגרועים בתולדות המועדון הוא של המנכ”ל “החדש”, ג’ק אנגלידיס, שהניסיון לספר ששינוי המבנה הניהולי יוביל לכך שהוא ישהה יותר בישראל כדי לנהל את המועדון מכאן בפועל, מתגלה בינתיים כזריית חול בעיני הקהל. 

