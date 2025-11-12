יום רביעי, 12.11.2025 שעה 12:12
כדורסל עולמי  >> יורוקאפ
יורוקאפ 25-26
 בית 1 
13558-6387בחצ'שהיר קולג'י1
10536-5816הפועל ירושלים2
10485-5156א. לובליאנה3
10667-6407נפטונאס4
10590-5587אריס סלוניקי5
9497-5406רייר ונציה6
9565-5756קלוז'7
9492-4846מנרסה8
9522-5136וורוצלאב9
7678-5467המבורג10
 בית 2 
13485-5677בורק1
11655-6257אולם2
10460-5166טורק טלקום3
10487-5416בשיקטאש4
10478-5256בודוצ'נוסט5
9503-4556טרנטו6
8480-4986שמניץ7
8499-4506לונדון ליונס8
7532-4766לייטקבליס9
7532-4586פאניוניוס10

"שיחקנו רק 14 דק'": בהפועל י-ם דאגו מההגנה

האדומים-לבנים גילו יכולת הגנתית מדאיגה משהו, אך לבסוף הצליחו לגבור 93:110 על נפטונאס. אלון: "חבל שלא שמרנו שלושה רבעים". מחמאות לווינסטון

|
קרינגטון מנהל את ההתקפה (מיכל בן גיגי, הפועל ירושלים)
קרינגטון מנהל את ההתקפה (מיכל בן גיגי, הפועל ירושלים)

הפועל ירושלים ניצחה אתמול (שלישי) 93:110 את נפטונאס קלייפדה הליטאית ובמועדון כמובן שהייתה שמחה על הניצחון עצמו, שכזכור הגיע לאחר ניצחון על הפועל תל אביב בשבת האחרונה, שהיה שווה זכייה בגביע ווינר. נראה שהקבוצה מצאה את הזהות והדרך שלה מחדש, אך מול הקבוצה הליטאית חניכיו של יונתן אלון שיחקו תחילה רק בצד אחד של המגרש, כך שלמרות הניצחון, הביקורות על הצד ההגנתי, שהיה בחזקת נעדר בעת מילוי תפקידו, היו גם היו. 

קבוצתו של גדינימאס פטראוסקאס קלעה לא פחות מ-56 נקודות במחצית הראשונה. ההגנה, שהוגדרה כלא פחות מאסון על ידי אנשי הקבוצה, הרוויחה זאת ביושר, ובמועדון השיח במחצית היה על כך שהקבוצה צריכה להדק את ההגנה במחצית השנייה, ומעבר לכך בקבוצה רצו שהקבוצה תשחק את ההגנה שהאדומים-לבנים כבר הראו העונה, בין שנגד מכבי תל אביב ובין שנגד הפועל ת”א.  

הרצון להשיג עצירות במחצית השנייה היה דבר אחד ומה שקרה בפועל על המגרש בתחילתו של הרבע, היה שהליטאים כבר הובילו ב-13 הפרש, ומה שקרה לירושלים בפתיחת העונה התהפך לחלוטין. אם בעבר הובילו בדו ספרתי והפסידו בסופו של דבר, הרי שהפעם הם מצאו את עצמם בסיטואציה הזו ויצאו כאשר ידם על העליונה. בסוף המשחק, מאמן הקבוצה יונתן אלון אמר: "השחקנים שלי החליטו לשחק רק 14 דקות". יחד עם זאת, ההתקפה בסופו של דבר בהחלט עשתה את שלה, הודות למשחק פשוט פנטסטי של קשיוס ווינסטון. 

אנתוני לאמב (מיכל בן גיגי, הפועל ירושלים)אנתוני לאמב (מיכל בן גיגי, הפועל ירושלים)

במועדון היו מרוצים מכך שמצאו את הדרך לנצח, בכל זאת, האדומים-לבנים הסתבכו מול נפטונאס, כאשר במהלך המשחק הם נאלצו לשחק עם עמדה חמש דלילה הרבה יותר (גם ירושלים חסרה את ג'סטין סמית'), אך השורה התחתונה היא שלראשונה העונה ווינסטון, שלהט עם 35 נקודות וג'ארד הארפר, שסיים את המשחק עם 21 נקודות ושמונה אסיסטים, נראו מצוין וירושלים כאמור חיברה מבחינתה חמישה ניצחונות רצופים בכל המסגרות. ביום שבת חניכיו של יונתן אלון יארחו את הפועל גליל עליון וביום שלישי יתארחו אצל קלוז' נאפוקה.

יונתן אלון אמר לאחר המשחק: "שמח שניצחנו את המשחק. חבל שלא שמרנו שלושה רבעים, אבל יש לנו את האופי לנצח את המשחקים בסוף. לבוא, לשמור ולנצח את ההתמודדות. שמח שעשינו את זה וחזרנו עם הניצחון, כל השאר צריך להתקדם אל גליל עליון. אני מקווה שזה המשחק האחרון שלנו בבלגרד. תודה לאנשים ולהפקה שטיפלו בנו מאוד יפה, בטח בתקופה כזו שישראל לא הכי אהובה בעולם. עוד יותר חשוב, זה אומר שאנחנו חוזרים לשחק מול האוהדים שלנו בבית, שאין דבר שיותר חשוב לנו ומרגש אותנו מזה. אנחנו צריכים שהם יבואו, ילוו אותנו ויחבקו אותנו כמו שהם עשו בגמר גביע ווינר".

קשיוס ווינסטון הוסיף: "זה היה מאבק טוב, הצלחתי לעשות כמה מהלכים שעזרו לנו. כל השאר הופיעו כשהיינו צריכים כדי להשיג את הניצחון. אני מרגיש נהדר ונהנה, הצלחנו סוף סוף לחבר כמה משחקים יחדיו ואנחנו ננסה להמשיך כך".

