נ.ב.א 25-26
 מזרח 
80%1133-117310דטרויט פיסטונס
78%992-10939ניו יורק ניקס
70%1176-121810פילדלפיה 76'
67%1068-10969קליבלנד קאבלירס
62%933-9478שיקגו בולס
60%1210-125510מיאמי היט
60%1189-119010מילווקי באקס
56%1031-10309אטלנטה הוקס
44%1082-10919טורונטו ראפטורס
40%1164-115210אורלנדו מג'יק
40%1085-112210בוסטון סלטיקס
33%1084-10749שארלוט הורנטס
10%1211-109610אינדיאנה פייסרס
10%1247-109810ברוקלין נטס
10%1273-113510וושינגטון וויזארדס
 מערב 
91%1198-134011אוקלהומה ת'אנדר
86%786-8827דנבר נאגטס
78%1003-10729סן אנטוניו ספרס
75%897-9958יוסטון רוקטס
70%1170-118210לוס אנג'לס לייקרס
60%1176-119610מינסוטה טימברוולבס
55%1247-127311גולדן סטייט ווריורס
50%1169-116710פיניקס סאנס
44%1074-10819יוטה ג'אז
44%1086-10979פורטלנד בלייזרס
33%1107-10529סקרמנטו קינגס
30%1131-107510דאלאס מאבריקס
30%1217-114110ממפיס גריזליס
22%1016-9639לוס אנג'לס קליפרס
22%1087-9569ניו אורלינס פליקנס

אבדיה יהיה? זה הפורמט החדש של האולסטאר

ב-NBA הכריזו על המתכונת של משחק הכוכבים: 12 ייבחרו במערב ובמזרח ויהיו 3 קבוצות - אחת של שחקנים בינלאומיים. איך הישראלי יושפע? כל הפרטים פה

|
דני אבדיה עולה לסל (רויטרס)
דני אבדיה עולה לסל (רויטרס)

פתיחת העונה האדירה של דני אבדיה הפכה אותו למועמד לגיטימי להיות באולסטאר של ה-NBA, והלילה (בין שלישי לרביעי) הוא גם גילה מה הדרך שיצטרך לעבור כדי להיבחר. הליגה הכריזה על הפורמט החדש של משחק הכוכבים, שיתקיים בלוס אנג’לס ב-2026 עם מספר שינויים.

לאחר שנים של ניסיונות להחזיר את היוקרה לאירוע, הוחלט כי משחק האולסטאר ייערך במתכונת של שלוש קבוצות: שתיים מהן יורכבו משחקנים אמריקאים, והשלישית משחקנים בינלאומיים, שהיא כמובן הקבוצה הרלוונטית מבחינת אבדיה.

לכל אחת משלוש הקבוצות יהיו שמונה שחקנים, והן יעלו למגרש במתכונת ייחודית: בשלושת הרבעים הראשונים יתקיימו משחקים של כולן נגד כולן, כשכל קבוצה תשחק פעמיים. לאחר מכן, שתי הקבוצות בעלות המאזן הטוב ביותר (או ההפרש המצטבר הגבוה ביותר, במקרה של שוויון) ייפגשו לרבע רביעי מכריע שישמש כמשחק הגמר של האולסטאר.

לברון גלברון ג'יימס מול יאניס אנטטוקומפו באולסטאר (רויטרס)

מבחינת הסגלים, חלוקת ההצבעות בין אוהדים, תקשורת ושחקנים תישאר זהה, כמו גם בחירת המאמנים את המחליפים, אך הוסרו כל הדרישות לפי עמדות - לא עוד שני גארדים ושלושה פורוורדים, אלא פשוט 12 השחקנים המובילים במערב ובמזרח, ללא קשר לתפקידם. במידת הצורך, יבחר קומישינר אדם סילבר שחקנים נוספים כדי להבטיח חלוקה מינימלית של 16 אמריקאים מול 8 בינלאומיים.

מבחינתו של אבדיה, המשמעות היא שהוא צריך להיבחר בין 12 השחקנים שייבחרו במערב, או שסילבר יבחר בו אם לא יהיו 8 שחקנים בינלאומיים בין הבחירות הראשוניות. סוף השבוע של האולסטאר יתקיים השנה ב-13 בפברואר באולם החדש של לוס אנג’לס קליפרס.

