יום רביעי, 12.11.2025 שעה 07:36
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
80%1133-117310דטרויט פיסטונס
78%992-10939ניו יורק ניקס
70%1176-121810פילדלפיה 76'
67%1068-10969קליבלנד קאבלירס
62%933-9478שיקגו בולס
60%1210-125510מיאמי היט
60%1189-119010מילווקי באקס
56%1031-10309אטלנטה הוקס
44%1082-10919טורונטו ראפטורס
40%1164-115210אורלנדו מג'יק
40%1085-112210בוסטון סלטיקס
33%1084-10749שארלוט הורנטס
10%1211-109610אינדיאנה פייסרס
10%1247-109810ברוקלין נטס
10%1273-113510וושינגטון וויזארדס
 מערב 
91%1198-134011אוקלהומה ת'אנדר
86%786-8827דנבר נאגטס
78%1003-10729סן אנטוניו ספרס
75%897-9958יוסטון רוקטס
70%1170-118210לוס אנג'לס לייקרס
60%1176-119610מינסוטה טימברוולבס
55%1247-127311גולדן סטייט ווריורס
50%1169-116710פיניקס סאנס
44%1074-10819יוטה ג'אז
44%1086-10979פורטלנד בלייזרס
33%1107-10529סקרמנטו קינגס
30%1131-107510דאלאס מאבריקס
30%1217-114110ממפיס גריזליס
22%1016-9639לוס אנג'לס קליפרס
22%1087-9569ניו אורלינס פליקנס

2 נקודות לשרף ולוולף בהפסד ברוקלין לטורונטו

אחרי שהוחזרו מהג'י ליג, השניים עלו רק לשתי הדקות האחרונות והראפטורס הורידו את הנטס ל-10:1 עם 109:119. 21 נקודות לקלקסטון ולפורטר, 25 לאינגרם

|
בן שרף (רויטרס)
בן שרף (רויטרס)

אחרי שכיכבו בג’י ליג והוחזרו לסגל של ברוקלין, בן שרף ודני וולף שותפו הלילה (בין שלישי לרביעי) רק לקראת הסיום. השניים נכנסו ל-2:10 הדקות האחרונות וכל אחד מהם הספיק לקלוע שתי נקודות בהפסד 119:109 לטורונטו (5:6), מה שהוריד את הנטס למאזן 10:1.

שרף קלע את הזריקה היחידה שלו מהשדה, קלט ריבאונד התקפה אחד ומסר אסיסטי. וולף בכלל לא הספיק לזרוק מהשדה וקלע את הנקודות שלו מקו העונשין, היה לו גם ריבאונד אחד.

ניק קלקסטון ומייקל פורטר ג’וניור ניסו להחזיק את ברוקלין במשחק עם 21 נקודות כל אחד, אך זה לא הספיק מול הראפטורס שנראו רעננים יותר ויעילים בהתקפה. הנטס שוב קרסו ברגעי ההכרעה: אחרי שצימקו ל-83:81 לקראת סיום הרבע השלישי, טורונטו רצה 0:7 בתחילת הרבע הרביעי, שממנה כבר ברוקלין לא הצליחה לחזור. ברנדון אינגרם קלע 25 נקודות למנצחים, 24 היו לעמנואל קוויקלי.

מייקל פורטר גמייקל פורטר ג'וניור (רויטרס)

הנטס שירדו למאזן 6:0 בבית, שוב הציגו בעיות בריבאונד (הפסידו 50:36 בכדורים החוזרים) ובאחוזי הקליעה, ונראו חסרי פתרונות בהתקפה במאני טיים. הקהל בברקליז סנטר, שטרם ראה ניצחון העונה, ימשיך לקוות שהוא יגיע מתישהו בקרוב.

במשחק הבא שלה, ברוקלין תתארח אצל אורלנדו ביום שישי בלילה ותנסה להכפיל את מאזן הניצחונות שלה העונה. שרף ו-וולף יקוו שאז גם ישחקו יותר.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
