2 נקודות לשרף ולוולף בהפסד ברוקלין לטורונטו

אחרי שכיכבו בג’י ליג והוחזרו לסגל של ברוקלין, בן שרף ודני וולף שותפו הלילה (בין שלישי לרביעי) רק לקראת הסיום. השניים נכנסו ל-2:10 הדקות האחרונות וכל אחד מהם הספיק לקלוע שתי נקודות בהפסד 119:109 לטורונטו (5:6), מה שהוריד את הנטס למאזן 10:1.

שרף קלע את הזריקה היחידה שלו מהשדה, קלט ריבאונד התקפה אחד ומסר אסיסטי. וולף בכלל לא הספיק לזרוק מהשדה וקלע את הנקודות שלו מקו העונשין, היה לו גם ריבאונד אחד.

ניק קלקסטון ומייקל פורטר ג’וניור ניסו להחזיק את ברוקלין במשחק עם 21 נקודות כל אחד, אך זה לא הספיק מול הראפטורס שנראו רעננים יותר ויעילים בהתקפה. הנטס שוב קרסו ברגעי ההכרעה: אחרי שצימקו ל-83:81 לקראת סיום הרבע השלישי, טורונטו רצה 0:7 בתחילת הרבע הרביעי, שממנה כבר ברוקלין לא הצליחה לחזור. ברנדון אינגרם קלע 25 נקודות למנצחים, 24 היו לעמנואל קוויקלי.

מייקל פורטר ג'וניור (רויטרס)

הנטס שירדו למאזן 6:0 בבית, שוב הציגו בעיות בריבאונד (הפסידו 50:36 בכדורים החוזרים) ובאחוזי הקליעה, ונראו חסרי פתרונות בהתקפה במאני טיים. הקהל בברקליז סנטר, שטרם ראה ניצחון העונה, ימשיך לקוות שהוא יגיע מתישהו בקרוב.

במשחק הבא שלה, ברוקלין תתארח אצל אורלנדו ביום שישי בלילה ותנסה להכפיל את מאזן הניצחונות שלה העונה. שרף ו-וולף יקוו שאז גם ישחקו יותר.