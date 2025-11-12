"מכבי ת"א יריבה קשוחה, מצאנו דרך לנצח מולם"

מכבי תל אביב כבר חזרה מפיגור דו ספרתי, אך שוב נכנעה אמש (שלישי) במסגרת היורוליג, הפעם לפנרבחצ’ה 84:75, מול האקסים וויד בולדווין ובונזי קולסון.

וויד בולדווין דיבר לתקשורת הטורקית לאחר המשחק: “אני חושב שאנחנו אוהבים לתת לאוהדי פנרבחצ’ה התקפי לב העונה. עשינו את זה במחצית השנייה, וגם מספר פעמים לאורך המשחק.

על מכבי תל אביב אמר: “עדיין, מכבי היא יריבה קשוחה מאוד. מצאנו דרך לנצח מול הקשיחות ההגנתית שלהם. נחמד להתחיל שבוע כפול עם ניצחון”. הגארד קלע 17 נקודות במשחק והוביל את קלעי קבוצתו, וב’יורוהופס’ פירגנו: “וויד בולדווין סחב את הקבוצה”.

שאראס, מאמן פנר, סיכם: “שיחקנו מצוין במשך 25 דקות, אבל אז ב-10 דקות התפרקנו לגמרי ונתנו למכבי המון סלים קלים. נראנו נורא, ודבר כזה לא יכול לקרות. למרות זאת, אני שמח מהניצחון”.