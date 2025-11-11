יום רביעי, 12.11.2025 שעה 01:31
כדורסל ישראלי

"הפציעה של לונדברג? גם ווקר סובל מקרע"

קטש דיבר לאחר ההפסד של מכבי ת"א לפנרבחצ'ה: "הפציעה היא משהו מינימלי, לא דרמטי" על המשחק אמר: "מתוסכל, אך אנחנו צריכים לקבל מהמשחק ביטחון"

|
עודד קטש (מרטין גוטדאמק)
עודד קטש (מרטין גוטדאמק)

מכבי תל אביב חזרה מפיגור דו ספרתי ועלתה ליתרון בדקות הסיום, אך שוב לא הצליחה להתעלות והפסידה הערב (שלישי) 84:75 לפנרבחצ’ה במסגרת היורוליג.

לאחר המשחק, עודד קטש אמר: “זה מתסכל בסוף. בחצי הראשון היינו שווים יותר, היינו באחוזים מזעזעים. פתחנו את הרבע השלישי לא טוב, מצאנו את הדרך לחזור כששיחקנו נכון גם הגנתית ושיבשנו את משחק ההתקפה שלהם. היו מהלכים של רצון. אני שמח וגאה, זה צריך לתת לנו ביטחון בדרך שחזרנו בניגוד למשחקים אחרים. בסוף שריקה פה, שריקה שם, מהלכים גדולים, כדורים יצאו וזהו, אין מה לעשות”.

על העובדה שהקבוצה שוב הפסידה ברגעי ההכרעה: “זה משהו שצריך להתגבש אצלנו, גם סוג של ניסיון לדעת לעשות את המהלכים ברגעים האחרונים, לדעת ללכת לקו או לעשות את הסגירה לריבאונד. אני מקווה שזה יגיע מתישהו, אבל כן זה מתסכל”.

בנוגע ללונדברג שהגיע פצוע: “עניין של חוסר מזל, זה לא כזה דרמטי. אני לא בטוח שהוא ידע את זה כשהגיע. זה בסך הכל משהו מינימלי שרואים ב-MRI. הוא יכל לשחק, גם לוני סובל מקרע ושיחק, פשוט שחקן שלא שיחק כל כך הרבה זמן, אנחנו לא רוצים לסכן אותו”.

לוני ווקר, סובל מקרע (צילום: גלוני ווקר, סובל מקרע (צילום: ג'ורג'ה קוסטיץ')
