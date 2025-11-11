"הפציעה של לונדברג? גם ווקר סובל מקרע"

מכבי תל אביב חזרה מפיגור דו ספרתי ועלתה ליתרון בדקות הסיום, אך שוב לא הצליחה להתעלות והפסידה הערב (שלישי) 84:75 לפנרבחצ’ה במסגרת היורוליג.

לאחר המשחק, עודד קטש אמר: “זה מתסכל בסוף. בחצי הראשון היינו שווים יותר, היינו באחוזים מזעזעים. פתחנו את הרבע השלישי לא טוב, מצאנו את הדרך לחזור כששיחקנו נכון גם הגנתית ושיבשנו את משחק ההתקפה שלהם. היו מהלכים של רצון. אני שמח וגאה, זה צריך לתת לנו ביטחון בדרך שחזרנו בניגוד למשחקים אחרים. בסוף שריקה פה, שריקה שם, מהלכים גדולים, כדורים יצאו וזהו, אין מה לעשות”.

על העובדה שהקבוצה שוב הפסידה ברגעי ההכרעה: “זה משהו שצריך להתגבש אצלנו, גם סוג של ניסיון לדעת לעשות את המהלכים ברגעים האחרונים, לדעת ללכת לקו או לעשות את הסגירה לריבאונד. אני מקווה שזה יגיע מתישהו, אבל כן זה מתסכל”.

בנוגע ללונדברג שהגיע פצוע: “עניין של חוסר מזל, זה לא כזה דרמטי. אני לא בטוח שהוא ידע את זה כשהגיע. זה בסך הכל משהו מינימלי שרואים ב-MRI. הוא יכל לשחק, גם לוני סובל מקרע ושיחק, פשוט שחקן שלא שיחק כל כך הרבה זמן, אנחנו לא רוצים לסכן אותו”.