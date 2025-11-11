"כל הקרדיט מגיע לשחקנים, המשחק היה פתוח"

אחרי ההפסד להפועל ירושלים בגביע ווינר, הפועל ת”א חזרה למסלול הניצחונות עם ניצחון נוסף ביורוליג, הפעם עם תבוסה מוחצת בדמות 89:114 על באסקוניה הספרדית, שעזר לה לחבר ניצחון שני ברציפות במפעל האירופי והחזיר אותה בחזרה למקום הראשון בטבלה.

לאחר המשחק דיבר מאמן האדומים, דימיטריס איטודיס: “מגיע כל הכבוד לכל השחקנים, גם לאלו שלא התלבשו ניצחנו בזכות כולם, יש לנו היום שבעה שחקנים עם מספרים כפולים וחשוב שידענו לעשות היום את העצירות, המשחק היה פתוח וכל הכבוד לשחקנים על עוד ניצחון. מגיע לבאסקוניה המון קרדיט, כל משחק ביורוליג הוא אתגר בשבילנו”.

כריס ג’ונס שיתף: “הדבר הכי חשוב זה שהשגנו את הניצחון וקלענו המון, מגיע כל הקרדיט לבחורים. באסקוניה אנחנו קבוצה עם הרבה כישרון אבל כמובן שיש מקום לשיפור לקראת פנרבחצ’ה”.

אלייז'ה בראיינט (הפועל "IBI" תל אביב)

גם אלייז’ה בראיינט דיבר לאחר הניצחון: “היה משחק קשה היום אבל השגנו אחוזים טובים ועשינו הגנה טובה ובזכות הדברים האלו השגנו את הניצחון. לקראת היריבה הבאה: “בואו נהנה מהניצחון הערב, ורק אחר כך נתעסק בפנרבחצ’ה”.