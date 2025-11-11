יום שלישי, 11.11.2025 שעה 22:33
80%1133-117310דטרויט פיסטונס
75%872-9608ניו יורק ניקס
67%1076-11169פילדלפיה 76'
67%1068-10969קליבלנד קאבלירס
62%933-9478שיקגו בולס
60%1210-125510מיאמי היט
60%1189-119010מילווקי באקס
56%1031-10309אטלנטה הוקס
44%983-10229בוסטון סלטיקס
40%1164-115210אורלנדו מג'יק
38%973-9728טורונטו ראפטורס
33%1084-10749שארלוט הורנטס
11%1059-9689אינדיאנה פייסרס
11%1128-9899ברוקלין נטס
10%1273-113510וושינגטון וויזארדס
 מערב 
90%1096-121410אוקלהומה ת'אנדר
86%786-8827דנבר נאגטס
78%1003-10729סן אנטוניו ספרס
75%897-9958יוסטון רוקטס
70%1170-118210לוס אנג'לס לייקרס
60%1121-117110גולדן סטייט ווריורס
60%1176-119610מינסוטה טימברוולבס
50%1169-116710פיניקס סאנס
44%1086-10979פורטלנד בלייזרס
38%946-9298יוטה ג'אז
33%1084-10219ממפיס גריזליס
33%1107-10529סקרמנטו קינגס
30%1131-107510דאלאס מאבריקס
22%1016-9639לוס אנג'לס קליפרס
22%1087-9569ניו אורלינס פליקנס

"וולף גניבת הדראפט, יכול לקבל דק' משמעותיות"

הכתב אריק סלייטר החמיא לישראלי של ברוקלין נטס, וטען כי בעקבות היכולת ש"נראית מבטיחה" והרושם שהשאיר, פציעת דיירון שארפ תספק לו הזדמנות אמיתית

|
דני וולף (הפועל ירושלים, איציק בלניצקי)
דני וולף (הפועל ירושלים, איציק בלניצקי)

דני וולף זכה לדקות מועטות ב-NBA מאז נבחר בדראפט האחרון על ידי ברוקלין נטס, אך כעת נראה כי הדבר עשוי להשתנות והזדמנות אמיתית בדרך בעקבות פציעתו של דיירון שארפ מהקבוצה.

על פי דיווח של הכתב אריק סלייטר בארה”ב, חומרת הפציעה של שארפ עדיין לא ברורה, אבל היעדרות ממושכת שלו “עשויה להוביל לדקות משמעותיות” עבור וולף לראשונה בקריירה.

וולף, יחד עם בן שרף ונולאן טראורה, שיחקו לאחרונה בקבוצת הג’י ליג של הנטס, כשהראשון הרשים עם דאבל-דאבל פעמיים ברצף. הוא קלע 25 נקודות באחד המשחקים, והרשים את הצוות המקצועי.

בן שרף, ירדו ביחד לגבן שרף, ירדו ביחד לג'י ליג (רויטרס)

למרות שנבחר במקום הנמוך ביותר מבין הרוקיז של ברוקלין, אחד מהג’נרל מנג’רים ב-NBA כבר הגדיר אותו כ”גניבה הגדולה ביותר של הדראפט” בסקר שנערך, ואת התואר הזה הוא יקווה להוכיח על הפרקט לאחר פתיחת עונה שבה כמעט ולא קיבל הזדמנות.

סלייטר טען כי וולף “נראה מבטיח” בדקות הבודדות שקיבל, הרשים גם בג’י ליג והכל מתנקז להזדמנות אמיתית אותה נראה שהוא הרוויח. כעת, זה עליו לקחת אותה בשתי ידיים בהנחה שתגיע.

