לעזרת הפועל ת"א: הכוכב האדום הפסידה לדובאי

המחזור העשירי של היורוליג נפתח היום (שלישי) ומלבד המשחקים של מכבי תל אביב והפועל תל אביב נערכו עוד מספר משחקים מעניינים. דובאי גברה 86:102 על הכוכב האדום בלגרד, וירטוס בולוניה ניצחה 89:99 את אנדולו אפס, פרטיזן בלגרד גברה 76:78 על מונאקו וריאל מדריד ניצחה 76:89 את ולנסיה. קבוצת החוץ היחידה שניצחה הערב היא פנאתינייקוס, שגברה 95:101 על פאריס.
דובאי – הכוכב האדום 86:102
המחצית הראשונה הייתה צמודה לכל אורכה. רוב הזמן דובאי הובילה, אבל באף שלב ההפרש לא הגיע לדו ספרתי. בסופו של דבר המארחת הובילה 47:51 בהפסקה. במחצית השנייה הקבוצה מהאמירויות פתחה פער לראשונה במשחק והגיעה ל-14 נקודות בשיאו ברבע השלישי. האורחת הצליחה לצמק ל-5 נקודות, אבל בדקות הסיום נגמר לה האוויר, והפער צמח וצמח ובסופו של דבר הסרבים הפסידו ב-16 הפרש ונעצרו לאחר 7 ניצחונות רצופים ביורוליג.
וירטוס בולוניה – אנדולו אפס 89:99
אחרי שלושה הפסדים רצופים ביורוליג, כולם במשחקי חוץ, בולוניה חזרה לאיטליה וגם חזרה לנצח ועלתה למאזן 5:5, זאת על חשבון הטורקים המאכזבים, שרשמו הפסד שלישי ברציפות במפעל ומחזיקים במאזן 7:3 שלילי ומאכזב. קארסן אדוארדס הוביל את המנצחת עם 21 נקודות, אלן סמליאגיץ’ הוסיף 17. מנגד, 25 נקודות של שיין לארקין ו-16 של אוסמני לא הספיקו.
פרטיזן בלגרד – מונאקו 76:78
אחרי ארבעה הפסדים רצופים ביורוליג, הסרבים חזרו לנצח ועלו למאזן 6:4 שלילי. מנגד, הצרפתים נעצרו אחרי שלושה ניצחונות רצופים ביורוליג וירדן למאזן 4:6 חיובי, זאת למרות שחזרו ברבע האחרון מפיגור 74:54 עם ריצת 0:20 מדהימה. דואן וושינגטון הוביל את המנצחת עם 22 נקודות, אלכסיי פוקובסקי הוסיף 17. בצד השני, ניקולה מירוטיץ’ קלע 17, בעוד מייק ג’יימס ואלפה דיאלו קלעו 13 כל אחד.
ולנסיה – ריאל מדריד 76:89
אחרי ההפסד לז’לגיריס במחזור הקודם והפסד נוסף בליגה, ולנסיה, אחת ההפתעות הנעימות ביורוליג עד כה העונה, חזרה לנצח ועלתה למאזן 4:6 חיובי. מנגד, ריאל מדריד נעצרה אחרי ארבעה ניצחונות רצופים בכל המסגרות וירדה למאזן 5:5. עומארי מור הוביל את המנצחת עם 16 נקודות, טריי ליילס קלע 23 מנגד.
פאריס – פנאתינייקוס 101:95
אחרי שני הפסדים ביורוליג, היוונים התאוששו עם ניצחון קשה, אך יקר מפז בבירת צרפת, שהעלה אותם למאזן 4:6 חיובי. מנגד, פאריס, שהחלה את העונה בסערה, רשמה הפסד רביעי ברציפות במפעל הבכיר ביבשת וירדה למאזן 6:4 שלילי. קנדריק נאן הוביל את חניכיו של ארגין עתמאן עם 20 נקודות וקנת’ פאריד רשם בהופעת הבכורה שלו דאבל דאבל של 17 נקודות ו-10 ריבאונדים. בצד השני, ג’סטין רובינסון קלע 22 ונאדיר היפי הוסיף 19.