יום רביעי, 12.11.2025 שעה 01:30
כדורסל עולמי  >> יורוליג
יורוליג 25-26
80%861-93210הפועל ת"א1
78%686-7849ז'לגיריס2
70%823-87410הכוכב האדום3
67%720-7639אולימפיאקוס4
60%851-88110מונאקו5
60%882-88210פנאתינייקוס6
60%888-90510ולנסיה7
56%792-7859ברצלונה8
56%746-7169באיירן מינכן9
50%802-79610פנרבחצ'ה10
50%820-84610ריאל מדריד11
50%840-81610וירטוס בולוניה12
44%733-7469אולימפיה מילאנו13
40%891-89610פאריס14
40%858-81810פרטיזן בלגרד15
40%864-85410דובאי16
30%872-83210אנדולו אפס17
30%926-86710באסקוניה18
22%776-6959ליון וילרבאן19
20%948-89110מכבי ת"א20

לעזרת הפועל ת"א: הכוכב האדום הפסידה לדובאי

לאחר 7 ניצחונות ביורוליג, הסרבים נבלמו עם 102:86. בולוניה גברה 89:99 על אנדולו, פרטיזן 76:78 על מונאקו, ולנסיה 76:89 על ריאל, פאו התאוששה

מקינלי וורייט (IMAGO)
מקינלי וורייט (IMAGO)

המחזור העשירי של היורוליג נפתח היום (שלישי) ומלבד המשחקים של מכבי תל אביב והפועל תל אביב נערכו עוד מספר משחקים מעניינים. דובאי גברה 86:102 על הכוכב האדום בלגרד, וירטוס בולוניה ניצחה 89:99 את אנדולו אפס, פרטיזן בלגרד גברה 76:78 על מונאקו וריאל מדריד ניצחה 76:89 את ולנסיה. קבוצת החוץ היחידה שניצחה הערב היא פנאתינייקוס, שגברה 95:101 על פאריס.

דובאי – הכוכב האדום 86:102

המחצית הראשונה הייתה צמודה לכל אורכה. רוב הזמן דובאי הובילה, אבל באף שלב ההפרש לא הגיע לדו ספרתי. בסופו של דבר המארחת הובילה 47:51 בהפסקה. במחצית השנייה הקבוצה מהאמירויות פתחה פער לראשונה במשחק והגיעה ל-14 נקודות בשיאו ברבע השלישי. האורחת הצליחה לצמק ל-5 נקודות, אבל בדקות הסיום נגמר לה האוויר, והפער צמח וצמח ובסופו של דבר הסרבים הפסידו ב-16 הפרש ונעצרו לאחר 7 ניצחונות רצופים ביורוליג.

וירטוס בולוניה – אנדולו אפס 89:99

אחרי שלושה הפסדים רצופים ביורוליג, כולם במשחקי חוץ, בולוניה חזרה לאיטליה וגם חזרה לנצח ועלתה למאזן 5:5, זאת על חשבון הטורקים המאכזבים, שרשמו הפסד שלישי ברציפות במפעל ומחזיקים במאזן 7:3 שלילי ומאכזב. קארסן אדוארדס הוביל את המנצחת עם 21 נקודות, אלן סמליאגיץ’ הוסיף 17. מנגד, 25 נקודות של שיין לארקין ו-16 של אוסמני לא הספיקו.

שיין לארקין (IMAGO)שיין לארקין (IMAGO)

פרטיזן בלגרד – מונאקו 76:78

אחרי ארבעה הפסדים רצופים ביורוליג, הסרבים חזרו לנצח ועלו למאזן 6:4 שלילי. מנגד, הצרפתים נעצרו אחרי שלושה ניצחונות רצופים ביורוליג וירדן למאזן 4:6 חיובי, זאת למרות שחזרו ברבע האחרון מפיגור 74:54 עם ריצת 0:20 מדהימה. דואן וושינגטון הוביל את המנצחת עם 22 נקודות, אלכסיי פוקובסקי הוסיף 17. בצד השני, ניקולה מירוטיץ’ קלע 17, בעוד מייק ג’יימס ואלפה דיאלו קלעו 13 כל אחד.

ניק קלאתניק קלאת'יס מול מייק ג'יימס (IMAGO)

ולנסיה – ריאל מדריד 76:89

אחרי ההפסד לז’לגיריס במחזור הקודם והפסד נוסף בליגה, ולנסיה, אחת ההפתעות הנעימות ביורוליג עד כה העונה, חזרה לנצח ועלתה למאזן 4:6 חיובי. מנגד, ריאל מדריד נעצרה אחרי ארבעה ניצחונות רצופים בכל המסגרות וירדה למאזן 5:5. עומארי מור הוביל את המנצחת עם 16 נקודות, טריי ליילס קלע 23 מנגד.

עומארי מור מול תיאו מאלדון (IMAGO)עומארי מור מול תיאו מאלדון (IMAGO)

פאריס – פנאתינייקוס 101:95

אחרי שני הפסדים ביורוליג, היוונים התאוששו עם ניצחון קשה, אך יקר מפז בבירת צרפת, שהעלה אותם למאזן 4:6 חיובי. מנגד, פאריס, שהחלה את העונה בסערה, רשמה הפסד רביעי ברציפות במפעל הבכיר ביבשת וירדה למאזן 6:4 שלילי. קנדריק נאן הוביל את חניכיו של ארגין עתמאן עם 20 נקודות וקנת’ פאריד רשם בהופעת הבכורה שלו דאבל דאבל של 17 נקודות ו-10 ריבאונדים. בצד השני, ג’סטין רובינסון קלע 22 ונאדיר היפי הוסיף 19.

