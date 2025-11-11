יום שלישי, 11.11.2025 שעה 22:32
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
80%1133-117310דטרויט פיסטונס
75%872-9608ניו יורק ניקס
67%1076-11169פילדלפיה 76'
67%1068-10969קליבלנד קאבלירס
62%933-9478שיקגו בולס
60%1210-125510מיאמי היט
60%1189-119010מילווקי באקס
56%1031-10309אטלנטה הוקס
44%983-10229בוסטון סלטיקס
40%1164-115210אורלנדו מג'יק
38%973-9728טורונטו ראפטורס
33%1084-10749שארלוט הורנטס
11%1059-9689אינדיאנה פייסרס
11%1128-9899ברוקלין נטס
10%1273-113510וושינגטון וויזארדס
 מערב 
90%1096-121410אוקלהומה ת'אנדר
86%786-8827דנבר נאגטס
78%1003-10729סן אנטוניו ספרס
75%897-9958יוסטון רוקטס
70%1170-118210לוס אנג'לס לייקרס
60%1121-117110גולדן סטייט ווריורס
60%1176-119610מינסוטה טימברוולבס
50%1169-116710פיניקס סאנס
44%1086-10979פורטלנד בלייזרס
38%946-9298יוטה ג'אז
33%1084-10219ממפיס גריזליס
33%1107-10529סקרמנטו קינגס
30%1131-107510דאלאס מאבריקס
22%1016-9639לוס אנג'לס קליפרס
22%1087-9569ניו אורלינס פליקנס

הלחץ הכריע: ניקו הריסון פוטר מדאלאס מאבריקס

תשעה חודשים אחרי עסקת העברתו של לוקה דונצ'יץ' ללייקרס ולאחר ההפסד למילווקי בו האוהדים קראו לפיטוריו, המנהל המקצועי סיים את תפקידו בקבוצה

|
ניקו הריסון (במרכז) (IMAGO)
ניקו הריסון (במרכז) (IMAGO)

תשעה חודשים לאחר הטרייד בו לוקה דונצ’יץ’ עזב את דאלאס מאבריקס ללוס אנג’לס לייקרס בעסקה ששלחה את אנתוני דייויס לדאלאס, כעת המאבריקס הודיעו על פיטוריו של המנהל המקצועי של הקבוצה, ניקו הריסון.

המועדון מליגת המזרח לא הצליח להתאושש מהטרייד שזעזע את עולם הספורט, והעונה נמצא במקום ה-14 בטבלה עם מאזן עגום של 8:3, כאשר הקש ששבר את גב הגמל היה ביום שני האחרון, כשהמאבריקס איבדו יתרון של 13 נק’ להפסד למילווקי באקס, במהלכו האוהדים קראו להריסון להתפטר.

כעת מי שהיה חלק עיקרי בעסקת העברתו של הסלובני שילם את המחיר ויפנה את מקומו, כאשר מי שצפויים להוביל את הקבוצה באופן זמני הם שני עוזריו הבכירים, מייקל פינלי ומאט ריקרדי, שימלאו את תפקידו.

