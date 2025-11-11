יום שלישי, 11.11.2025 שעה 20:10
265-2011ארסנל1
228-2311מנצ'סטר סיטי2
2011-2111צ'לסי3
1910-1411סנדרלנד4
1810-1911טוטנהאם5
1810-1311אסטון וילה6
1818-1911מנצ'סטר יונייטד7
1817-1811ליברפול8
1818-1711בורנמות'9
179-1411קריסטל פאלאס10
1615-1711ברייטון11
1617-1711ברנטפורד12
1513-1211אברטון13
1214-1111ניוקאסל14
1116-1211פולהאם15
1120-1011לידס16
1022-1411ברנלי17
1023-1311ווסטהאם18
920-1011נוטינגהאם פורסט19
225-711וולבס20

אלמונים פרצו לבית של סטרלינג, ששהה במקום

שחקן צ'לסי התמודד עם אירוע מטריד בשבת, כשעבר עם משפחתו ניסיון שוד בזמן שהם היו בבית, ולמזלם יצאו ללא פגע. זו הפעם השנייה שהדבר קורה לאנגלי

|
ראחים סטרלינג (IMAGO)
ראחים סטרלינג (IMAGO)

ראחים סטרלינג, שחקנה של צ’לסי, חווה אירוע מטריד ולא פשוט לאחר שאלמונים פרצו לביתו בשבת האחרונה בזמן ששהה במקום יחד עם ילדיו. האירוע התרחש בסביבות השעה 19:00 בשעון המקומי (21:00 שעון ישראל), כשעה לפני שקבוצתו שיחקה מול וולבס במסגרת הפרמייר ליג.

ב’דיילי מייל’ דיווחו כי סטרלינג ומשפחתו יצאו מהאירוע המפחיד ללא פגע, והגישו תלונה למשטרה. לפי הדיווחים, מדובר בניסיון שוד אלים, כשמספר רעולי פנים ניסו לפרוץ לביתו של הכדורגלן בן ה-30.

לא ברור אם הפורצים ידעו שסטרלינג לא נכלל בסגל צ'לסי למשחק (השחקן לא נכלל בסגל הקבוצה הבוגרת מתחילת העונה). עם זאת, על פי הדיווח, הפורצים הופתעו מעצם נוכחותם של בני המשפחה בבית ולא הצליחו לברוח עם חפצים כלשהם, כיוון שככל הנראה הניחו שהבית יהיה ריק.

מטעם השחקן הגיבו לדיווחים: “אנחנו יכולים לאשר שסטרלינג היה קורבן לפריצה לבית בסוף השבוע. אנחנו יכולים גם לאשר שהוא וילדיו נכחו בבית באותו זמן. על אף שמדובר בפגיעה האולטימטיבית בפרטיות ובביטחון, אנחנו אסירי תודה על כך שהוא ואהוביו בטוחים לחלוטין. אנחנו מבקשים לכבד את פרטיותם של ראחים ובני משפחתו בזמן מאתגר זה”.

ראוי לציין כי זהו אינו המקרה הראשון שבו סטרלינג סובל מפריצה לבית בזמן שמשפחתו שוהה בפנים. במהלך מונדיאל 2022 הוא עזב את מחנה הנבחרת לאחר שביתו נפרץ, כשמשפחתו שהתה בפנים, ונגנבו תכשיטים ושעונים בשווי מוערך של כ-300,000 ליש”ט.

