ליגה צרפתית 25-26
2711-2412פאריס סן-ז'רמן1
2511-2812מארסיי2
2511-2112לאנס3
2216-2412שטרסבורג4
2015-2312ליל5
2021-2412מונאקו6
2015-1812ליון7
1817-1912ראן8
1718-1712ניס9
1616-1812טולוז10
1421-1812פ.צ. פאריס11
1417-1312לה האבר12
1315-1012אנז'ה13
1127-1212מץ14
1021-1412ברסט15
1018-1112נאנט16
1026-1412לוריין17
719-712אוקזר18

"התדמית שלי נהרסה": ההסתבכות של שאבלייה

שוער פאריס סן ז'רמן מצא את עצמו בעין הסערה בעקבות לייק באינסטגרם, כשהוא טען שזו טעות תמימה: "קמתי משנ"צ וזה קרה, פעולה מקרית, זה פשוט מעצבן"

|
לוקאס שבאלייה (IMAGO)
לוקאס שבאלייה (IMAGO)

“טעות תמימה” שגרמה לסערה גדולה, זה מה שקרה ביממה האחרונה לשוער פאריס סן ז’רמן, לוקאס שבאלייה. שחקן נבחרת צרפת והרכש שהגיע רק בקיץ האחרון, מצא את עצמו מסתבך, זאת בעקבות לייק מקרי שנתן לפוסט באינסטגרם שתמך במפלגת הימין הקיצוני “האיחוד הלאומי”.

הסערה החלה לפני מספר ימים, כאשר שבאלייה נתן לייק לסרטון של ז’וליאן אובר, סגן נשיא מפלגת “הרפובליקנים”, שבו אמר כי בין מפלגת RN לבין מפלגת השמאל הקיצוני “צרפת הלא כנועה”, הוא היה מצביע לזאת הראשונה. יומיים לאחר מכן, השוער הבהיר כי מדובר בטעות תמימה.

“אני לא מנסה לשכנע אף אחד, אבל זה ממש מתסכל לדעת שבגלל שגללתי באינסטגרם ועשיתי לייק בטעות...”, פתח שבאלייה בפוסט שפרסם באינסטגרם והמשיך: “אני קם מהשנ”צ כדי להתכונן למשחק ואז אני מגלה שהתדמית של נהרסה לחלוטין בגלל פעולה מקרית, זה פשוט מעצבן”.

לוקאס שבאלייה (IMAGO)לוקאס שבאלייה (IMAGO)

השוער לא עצר והוא הוסיף: “אני לא כאן כדי לדון בחינוך שלי או בעדות הפוליטיות שלל, כי לפני הכל אני כדורגלן. אולם, כל מי שמכיר אותי יודע היטב אילו ערכים והערכה לאחרים הושרשו בי על ידי ההורים והמשפחה שלי, ושלעולם לא הייתי מרשה לעצמי לחשוב כך”.

שבאלייה בן ה-24, נרכש כאמור רק לפני מספר חודשים על ידי אלופת האירופה, כשהוא הגיע מליל במקומו של ג’אנלואיג’י דונארומה, שעבר למנצ’סטר סיטי. השוער נמצא כמובן עם צרפת בפגרה הקרובה, כאשר דידייה דשאן נוהג לשלב את שוער המשנה לאחר שהנבחרת מבטיחה את העפלתה, כך שהוא עשוי לערוך את הופעת הבכורה ביום ראשון מול אזרבייג’אן.

