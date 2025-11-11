"התדמית שלי נהרסה": ההסתבכות של שאבלייה

“טעות תמימה” שגרמה לסערה גדולה, זה מה שקרה ביממה האחרונה לשוער פאריס סן ז’רמן, לוקאס שבאלייה. שחקן נבחרת צרפת והרכש שהגיע רק בקיץ האחרון, מצא את עצמו מסתבך, זאת בעקבות לייק מקרי שנתן לפוסט באינסטגרם שתמך במפלגת הימין הקיצוני “האיחוד הלאומי”.

הסערה החלה לפני מספר ימים, כאשר שבאלייה נתן לייק לסרטון של ז’וליאן אובר, סגן נשיא מפלגת “הרפובליקנים”, שבו אמר כי בין מפלגת RN לבין מפלגת השמאל הקיצוני “צרפת הלא כנועה”, הוא היה מצביע לזאת הראשונה. יומיים לאחר מכן, השוער הבהיר כי מדובר בטעות תמימה.

“אני לא מנסה לשכנע אף אחד, אבל זה ממש מתסכל לדעת שבגלל שגללתי באינסטגרם ועשיתי לייק בטעות...”, פתח שבאלייה בפוסט שפרסם באינסטגרם והמשיך: “אני קם מהשנ”צ כדי להתכונן למשחק ואז אני מגלה שהתדמית של נהרסה לחלוטין בגלל פעולה מקרית, זה פשוט מעצבן”.

לוקאס שבאלייה (IMAGO)

השוער לא עצר והוא הוסיף: “אני לא כאן כדי לדון בחינוך שלי או בעדות הפוליטיות שלל, כי לפני הכל אני כדורגלן. אולם, כל מי שמכיר אותי יודע היטב אילו ערכים והערכה לאחרים הושרשו בי על ידי ההורים והמשפחה שלי, ושלעולם לא הייתי מרשה לעצמי לחשוב כך”.

שבאלייה בן ה-24, נרכש כאמור רק לפני מספר חודשים על ידי אלופת האירופה, כשהוא הגיע מליל במקומו של ג’אנלואיג’י דונארומה, שעבר למנצ’סטר סיטי. השוער נמצא כמובן עם צרפת בפגרה הקרובה, כאשר דידייה דשאן נוהג לשלב את שוער המשנה לאחר שהנבחרת מבטיחה את העפלתה, כך שהוא עשוי לערוך את הופעת הבכורה ביום ראשון מול אזרבייג’אן.