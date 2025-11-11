יום שלישי, 11.11.2025 שעה 20:09
ספורט אחר

הוועד האולימפי לא יבחר את ספורטאי השנה 2025

בעקבות המצב הביטחוני שגרם לספורטאים ישראלים רבים לא לקחת חלק בתחרויות השונות, מה שיצר אי שוויון, התואר לא יוענק וההישגים יוכרו בדרכים אחרות

|
גילי לוסטיג (חגי מיכאלי)
גילי לוסטיג (חגי מיכאלי)

הוועד האולימפי לא יבחר את ספורטאי השנה ב-2025 בצל האירועים הביטחוניים. הארגון הודיע היום (שלישי) כי לאחר בחינה מעמיקה של הוועדה המקצועית של הוועד האולימפי בישראל בראשותו של איתי מרגלית, הוחלט להמליץ להנהלת הוועד האולימפי באופן יוצא דופן וחד פעמי, להימנע מבחירת ספורטאי ומאמני השנה.

אירוע הסיום לציון השנה הפוסט אולימפית 2025 של הוועד האולימפי בישראל יתקיים ב-11 בדצמבר, אך בארגון הודיעו: “השנה הפוסט אולימפית הייתה שנה מאתגרת מאוד לספורט הישראלי כאשר ענפי ספורט רבים לא הופיעו לאליפויות העולם ולתחרויות המטרה בשל המצב הביטחוני בישראל ובשל האנטישמיות הגואה בעולם”.

בוועד האולימפי הוסיפו: “רק לאחרונה, נמנע מספורטאי נבחרת ישראל ובראשם אלוף העולם והאלוף האולימפי ארטיום דולוגפיאט, להתחרות באליפות העולם בהתעמלות מכשירים באינדונזיה, המדליסטיות האולימפיות המעוטרות, הספורטאיות ענבר לניר ורז הרשקו שלא הצליחו להגיע ולהתחרות באליפות העולם בג'ודו במהלך המערכה מול איראן, כמו גם באותה התקופה הגעה מאוחרת של נבחרת הסיוף בדרך הים לאליפות אירופה, נבחרת ישראל בקליעה שלא משתתפת באליפות העולם, אליפות אירופה בטריאתלון ועוד מקרים נוספים”.

בעקבות זאת, הוועדה המקצועית בחרה להמליץ לציין את הישגה יוצא הדופן של תמר שטיינברג שזכתה במדליית הכסף באליפות העולם בגלישת רוח ואת מאמנה שחר צוברי. 

גילי לוסטיג, מנכ"ל הוועד האולימפי, מסר: “שנת 2025 הייתה שנה שחייבה אותנו לחשיבה אחרת, כמה מבכירי הספורטאים והספורטאיות שלנו כולל מדליסטים אולימפיים, לא יכלו לקחת חלק באליפויות עולם ואירופה מה שמשפיע ישירות על בחירת המאמנים הנבחרים. נבחרי השנה הינו תואר אקסקלוסיבי וחשוב ולכן הנהלת הוועד האולימפי החליטה לקבל את המלצת הוועדה המקצועית ולא לבחור השנה נבחרים עקב חוסר השוויוניות אך לציין את ההישגים בדרך אחרת. אנחנו מקווים לשנה חדשה עם פחות אתגרים והרבה הישגים”. 

איתי מרגלית, יו"ר הוועדה המקצועית, אמר: “הוועדה המקצועית גיבשה את המלצתה להנהלת הוועד האולימפי מתוך הכרה מלאה באירועים הבלתי שגרתיים שאפיינו את השנה החולפת. הנחת היסוד המרכזית הייתה שיש להתחשב בהשפעה המשמעותית של אירועים אלו על רבים מהספורטאים המובילים, ובפרט על אי יכולתם להשתתף בתחרויות המטרה המרכזיות שלהם. אנו עומדים מאחורי המלצתנו, אשר משקפת לדעתנו את הנסיבות יוצאות הדופן עמן התמודדו ספורטאינו, ומביעים תקווה כנה לחזרה מהירה ככל האפשר לשגרת אימונים ותחרויות”.

בנוסף הוצגו היום בהנהלת הוועד האולימפי עדכון לתקציב לשנת 2025. בישיבה גם הופיע אדריכל הבית האולימפי החדש, איתן קימל, שהציג את עקרונות הפרוגרמה של הבית החדש והדמיות מזוויות שונות.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמרגש: יעקב בוזגלו לא ציפה להפתעה הזאת
מרגש: יעקב בוזגלו לא ציפה להפתעה הזאתנגןלאמין ימאל באתגר מול החבר הכי טוב שלו
לאמין ימאל באתגר מול החבר הכי טוב שלונגןהסיפור המצחיק של איך רונאלדו הציע לג'יו?
הסיפור המצחיק של איך רונאלדו הציע לג'יו?נגןרונאלדו עונה מה הדבר הכי יקר שרכש אי פעם
רונאלדו חושף מה הדבר הכי יקר שרכש אי פעם
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */