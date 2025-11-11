הפועל אשקלון מצאה לעצמה מחליף ליאיר אזולאי

מועדון הכדורגל הפועל אשקלון הודיע על מינויו של אסי ברוכיאן למאמן הקבוצה לעונת המשחקים הנוכחית, אחרי שנפרד מיאיר אזולאי, שלא הצליח להוביל את הדרומיים אל הצמרת ובכך הוחלט להיפרד ברוח טובה.

ברוכיאן (51), שאימן בעבר במחלקות הצעירות של בית”ר ירושלים ושימש כעוזר מאמן בבית”ר נורדיה י-ם, עמד עד לאחרונה על הקווים בקבוצת מ.כ ירושלים, הקבוצה של המיליארדר, לורנט לוי, עמה רשם הישג מרשים והעלה אותה לליגה א’.

לאחר החתימה בקבוצה, אמר ברוכיאן: “אני נרגש להצטרף להפועל אשקלון, מועדון עם קהל חם ושאיפות גדולות. נבנה קבוצה מחויבת שתילחם בכל משחק ותשמח את האוהדים”.

אסי ברוכיאן (יונתן גינזבורג)

מהמועדון הפועל אשקלון נמסר: “אנו מברכים את אסי ברוכיאן על הצטרפותו להפועל אשקלון ומאחלים לו הצלחה רבה. אסי מביא איתו ניסיון ואופי מנהיגותי שיתרמו רבות למועדון”.